2026 टाटा सफारी और हैरियर स्टील लॉन्च: कीमतें रु.23.43 लाख से शुरू

टाटा मोटर्स ने भारत में 2026 हैरियर और सफारी स्टील्थ एडिशन लॉन्च किए हैं. कंपनी ने पिछले साल सीमित संख्या में पेश किए गए इन ऑल-ब्लैक स्पेशल एडिशन को फिर से बाजार में उतारा है. पिछले स्टील्थ एडिशन की संख्या 2,700 यूनिट तक सीमित थी, जबकि इस बार टाटा ने इसके प्रोडक्शन की कोई सीमा तय नहीं की है.

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ये नए वर्जन हैरियर के फियरलेस अल्ट्रा ट्रिम और सफारी के अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्रा ट्रिम पर आधारित हैं. हैरियर स्टील्थ एडिशन की कीमत ₹23.43 लाख से ₹26.01 लाख के बीच है, जबकि सफारी स्टील्थ एडिशन की कीमत ₹24.09 लाख से ₹26.76 लाख के बीच है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

किसी भी स्पेशल एडिशन की सबसे खास बात उसका लुक होता है और यह भी उससे अलग नहीं है. दोनों SUV में मैट स्टील्थ ब्लैक पेंट स्कीम दी गई है, जिसके साथ 19-इंच के मैट ब्लैक डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, फ्रंट फेंडर्स पर स्टेल्थ एडिशन की बैजिंग और स्टेल्थ मैस्कॉट भी हैं. अंदर की तरफ, टाटा ने डार्क थीम को बरकरार रखा है, जिसमें कार्बन नॉयर लेदर अपहोल्स्ट्री, ग्रेनाइट ब्लैक कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और मैचिंग ब्लैक ट्रिम पार्ट्स शामिल हैं.

चूंकि स्टील्थ एडिशन के सबसे महंगे वैरिएंट पर आधारित है, इसलिए इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले ही फीचर्स मिलते हैं. इनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं. सफारी को छह और सात-सीट कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जा रहा है, जिसमें छह-सीटर मॉडल की दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट्स मिलती हैं.

मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. दोनों एसयूवी में टाटा का 2.0-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन ही मिलता है. खरीदार 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से चुन सकते हैं.