टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट को भारत एनकैप से मिली पूरे 5 स्टार की रेटिंग
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 29, 2026
हाइलाइट्स
- पंच ईवी फेसलिफ्ट को BNCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली
- एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31 स्कोर किया; प्री-फेसलिफ्ट रेटिंग के मुकाबले मामूली गिरावट
- चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर 49 में से 45 पर बरकरार
फरवरी 2026 में लॉन्च हुई नई टाटा पंच ईवी को 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है. इस इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 32 में से 31.09 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 49 में से 45 स्कोर मिला है. पुराने मॉडल की BNCAP रेटिंग की तुलना में, चाइल्ड ऑक्यूपेंट स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, एडल्ट ऑक्यूपेंट स्कोर पुराने मॉडल के 31.46/32 से थोड़ा कम हुआ है, फिर भी इसे पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है.
2026 टाटा पंच EV: एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा
भारत एनकैप ने आगे बैठे दोनों लोगों के सिर और गर्दन के लिए अच्छी सुरक्षा की रिपोर्ट दी है. ड्राइवर की छाती और घुटने की सुरक्षा को ठीक-ठाक रेटिंग मिली, जबकि आगे बैठे यात्री के घुटने को भी ठीक-ठाक रेटिंग दी गई.
क्रैश टेस्ट में, पंच ईवी ने फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.28 और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.80 स्कोर किया. इस मॉडल ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी पास किया और इसे 'OK' रेटिंग मिली.
2026 टाटा पंच EV: बच्चों की सुरक्षा
बच्चों की सुरक्षा के मामले में, पंच ईवी को 49 में से 45 पॉइंट मिले. इसने डायनामिक असेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 24/24 और चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम (CRS) इंस्टॉलेशन के लिए 12/12 पॉइंट हासिल किए, जबकि व्हीकल असेसमेंट कैटेगरी में इसे 13 में से 9 पॉइंट मिले.
भारत एनकैप ने 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी वाले मॉडल का टेस्ट किया; पीछे की तरफ मुंह वाली दोनों सीटों को ISOFIX एंकरेज और सपोर्ट लेग्स का इस्तेमाल करके सुरक्षित किया गया था. फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में बच्चों की डमी को पूरे मार्क्स मिले.
2026 टाटा पंच EV: वैरिएंट्स और सेफ्टी इक्विपमेंट
भारत एनकैप रेटिंग पंच EV के SMT+ 40, ADV 40, EMP 40, EMP+S 40, SMT 30 और SMT+ 30 वेरिएंट्स पर लागू होती है. स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), छह एयरबैग, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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