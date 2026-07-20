टाटा नेक्सन साउथ अफ़्रीका में 'ऑस्प्रे' के नाम से होगी लॉन्च

साउथ अफ़्रीका में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री फिर से शुरू करने के लगभग एक साल बाद, टाटा मोटर्स अपनी लाइनअप में एक और मॉडल जोड़ने जा रही है. नेक्सॉन जल्द ही वहाँ 'ऑस्प्रे' (Osprey) नाम से बिकेगी और इसे जुलाई से सितंबर 2026 के बीच लॉन्च किया जाएगा. नए नाम वाली यह कॉम्पैक्ट SUV टियागो, पंच, कर्व और हैरियर के साथ शामिल होगी, जो पहले से ही टाटा के साउथ अफ़्रीकी पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा हैं.

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टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीका ने अब तक ऑस्प्रे के बारे में बहुत कम जानकारी दी है. कंपनी ने बस इतना कन्फर्म किया है कि इस एसयूवी को 5-स्टार एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिलेगी, जो भारत में बिकने वाली नेक्सॉन के बराबर है.

इंजन के विकल्पों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. भारत में, नेक्सॉन 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ आती है. इसके साथ वैरिएंट के आधार पर 5-स्पीड और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, 5-स्पीड AMT या 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. टाटा ने यह भी कन्फर्म नहीं किया है कि क्या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नेक्सॉन EV को बाज़ार में लाने पर विचार किया जा रहा है.

अगस्त 2025 में साउथ अफ़्रीका में टाटा की वापसी के बाद 'ऑस्प्रे' (Osprey) सबसे नया मॉडल होगा. कम बिक्री से जूझने के बाद कंपनी 2019 में देश के पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस से बाहर हो गई थी, लेकिन मोटस होल्डिंग्स (Motus Holdings) के साथ पार्टनरशिप करके उसने बाज़ार में फिर से एंट्री की. तब से टाटा ने अपने पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया है और 'ऑस्प्रे' देश में उसकी पांचवीं पैसेंजर गाड़ी बन गई है.