टाटा नेक्सन साउथ अफ़्रीका में 'ऑस्प्रे' के नाम से होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 20, 2026
हाइलाइट्स
- साउथ अफ़्रीका में टाटा नेक्सॉन का नाम बदलकर 'ऑस्प्रे' (Osprey) कर दिया जाएगा
- इसमें 5-स्टार NCAP सेफ्टी रेटिंग बरकरार रहेगी
- यह टाटा की साउथ अफ़्रीकी लाइनअप में टियागो, पंच, कर्व और हैरियर के साथ शामिल होगी
साउथ अफ़्रीका में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री फिर से शुरू करने के लगभग एक साल बाद, टाटा मोटर्स अपनी लाइनअप में एक और मॉडल जोड़ने जा रही है. नेक्सॉन जल्द ही वहाँ 'ऑस्प्रे' (Osprey) नाम से बिकेगी और इसे जुलाई से सितंबर 2026 के बीच लॉन्च किया जाएगा. नए नाम वाली यह कॉम्पैक्ट SUV टियागो, पंच, कर्व और हैरियर के साथ शामिल होगी, जो पहले से ही टाटा के साउथ अफ़्रीकी पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा हैं.
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टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीका ने अब तक ऑस्प्रे के बारे में बहुत कम जानकारी दी है. कंपनी ने बस इतना कन्फर्म किया है कि इस एसयूवी को 5-स्टार एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिलेगी, जो भारत में बिकने वाली नेक्सॉन के बराबर है.
इंजन के विकल्पों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. भारत में, नेक्सॉन 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ आती है. इसके साथ वैरिएंट के आधार पर 5-स्पीड और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, 5-स्पीड AMT या 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. टाटा ने यह भी कन्फर्म नहीं किया है कि क्या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नेक्सॉन EV को बाज़ार में लाने पर विचार किया जा रहा है.
अगस्त 2025 में साउथ अफ़्रीका में टाटा की वापसी के बाद 'ऑस्प्रे' (Osprey) सबसे नया मॉडल होगा. कम बिक्री से जूझने के बाद कंपनी 2019 में देश के पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस से बाहर हो गई थी, लेकिन मोटस होल्डिंग्स (Motus Holdings) के साथ पार्टनरशिप करके उसने बाज़ार में फिर से एंट्री की. तब से टाटा ने अपने पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया है और 'ऑस्प्रे' देश में उसकी पांचवीं पैसेंजर गाड़ी बन गई है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.44 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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