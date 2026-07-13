टाटा सिएरा की बिक्री पहुंची 50,000 के पार, नया जुबली एडिशन हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 13, 2026
हाइलाइट्स
- जुबली एडिशन स्मार्ट+, प्योर और एडवेंचर ट्रिम लेवल में उपलब्ध है
- इसमें स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले एक्सेसरीज़ और अतिरिक्त फ़ीचर्स जोड़े गए हैं
- कीमतों की घोषणा अभी बाकी है
टाटा मोटर्स ने सिएरा की 50,000 यूनिट्स की बिक्री का जश्न मनाने के लिए इसका पहला स्पेशल एडिशन पेश किया है. 'जुबली एडिशन' नाम वाले इस मॉडल में कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ और अतिरिक्त फ़ीचर्स दिए गए हैं जो इसके स्टैंडर्ड ट्रिम्स में उपलब्ध नहीं हैं. इसे स्मार्ट+, प्योर और एडवेंचर वैरिएंट्स में पेश किया जाएगा, और इनकी कीमतों का ऐलान अभी बाकी है.
यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट्स की कीमत और उनमें मिलने वाले फीचर्स की डिटेल जानकारी
सिएरा जुबली स्मार्ट+ एडिशन:
सिएरा जुबली स्मार्ट+ एडिशन में फ्रंट ग्रिल ऐड-ऑन, टेलगेट क्लैडिंग और रूफ रेल्स के साथ-साथ खास सेमी-लेदरेट सीट कवर दिए गए हैं. इसमें वायरलेस एंड्राइड और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर-व्यू कैमरा और चार-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम भी मिलता है.
सिएरा जुबली प्योर एडिशन:
सिएरा जुबली प्योर एडिशन में फ्रंट ग्रिल ऐड-ऑन, टेलगेट क्लैडिंग और रूफ रेल्स के साथ-साथ खास सेमी-लेदरेट सीट कवर दिए गए हैं. इसमें वायरलेस एंड्राइ़ड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले वाला 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर-व्यू कैमरा और चार-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम भी शामिल है.
सिएरा जुबली एडवेंचर एडिशन:
एडवेंचर ट्रिम पर आधारित, सिएरा जुबली एडवेंचर एडिशन में ROQ एक्सटीरियर किट जोड़ी गई है, जिसमें फ्रंट ग्रिल ऐड-ऑन, टेलगेट क्लैडिंग, व्हील आर्च क्लैडिंग और रूफ रेल्स शामिल हैं. इसमें खास सेमी-लेदरेट सीट कवर, लेदरेट स्टीयरिंग व्हील कवर, मैग्नेटिक सनशेड, पार्सल ट्रे और फ्रंट व रियर डैशकैम भी मिलते हैं.
टाटा सिएरा तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 105 bhp और 145 Nm का पावर और टॉर्क देता है, और इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCA का ऑप्शन मिलता है; 1.5-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 158 bhp और 255 Nm का पावर और टॉर्क देता है, और यह सिर्फ़ ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है; और 1.5-लीटर क्रायोजेट डीज़ल इंजन जो 116 bhp और 280 Nm का पावर और टॉर्क देता है, और इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13.9 - 14.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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