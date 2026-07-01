टाटा सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट्स की कीमत और उनमें मिलने वाले फीचर्स की डिटेल जानकारी

टाटा मोटर्स ने आखिरकार भारतीय बाज़ार में सिएरा ईवी को रु.18.79 लाख (एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत) में लॉन्च कर दिया है. इसमें बैटरी के दो विकल्प हैं: एक 63 kWh का पैक और दूसरा बड़ा 75 kWh का यूनिट; QWD सेटअप सिर्फ़ बड़े वाले यूनिट के साथ मिलता है. टाटा का दावा है कि 75 kWh RWD की MIDC रेंज 665 km तक, 75 kWh QWD की 624 km और 63 kWh वर्जन की 565 किमी है. C75 साइकल के तहत, ये आंकड़े क्रमशः 510-530 किमी, 480-500 किमी और 440-460 किमी हैं.

यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा ईवी भारत में ₹18.79 लाख में हुई लॉन्च, 5 वेरिएंट, 63 kWh और 75 kWh बैटरी ऑप्शन के साथ मिलेगी 500+ किमी की रेंज

सिएरा ईवी 6 वैरिएंट में उपलब्ध है: प्योर, प्योर S, एडवेंचर, एमपॉवर्ड, एमपवॉर्ड A और एमपॉवर्ड A QWD. यहाँ हर वैरिएंट की खासियतें, बैटरी पैक के विकल्प और कीमतें बताई गई हैं.

टाटा सिएरा EV प्योर

बैटरी पैक: 63 kWh

पावर: 235 bhp, 315 Nm

RWD/QWD: RWD

कीमत: रु.18.79 लाख (एक्स-शोरूम)

ग्लाइड सस्पेंशन

LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

LED डीआरएल और टेल लैंप

18-इंच अलॉय व्हील

ऑटो हेडलाइट्स

रेन-सेंसिंग वाइपर्स

फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स

इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल ORVMs के साथ टर्न इंडिकेटर्स

LED टर्न इंडिकेटर्स

रियर वाइपर के साथ वॉशर

शॉर्कफिन एंटिना के साथ GPS

फ्लश डोर हैंडल के साथ वेलकम लाइट्स

इल्यूमिनिटेड चार्जिंग पोर्ट रिंग

हाई-माउंटेड एलईडी स्टॉप लैंप

रियर विंडो सनशेड

टायर रिपेयर किट

6-वे मैनुअल ड्राइवर सीट

4-वे मैनुअल को-ड्राइवर सीट

हाइट-एडजेस्टेबल सीट बेल्ट

फ्रंट आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज

एडजेस्टेबल हेडरेस्ट आगे और पीछे रो में

वैनिटी मिरर ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए

मोनोस्टेबल गियर शिफ्टर

फुली ऑटोमेटिक टेंप्रेचर कंट्रोल

रियर AC वेंट्स

कूल्ड ग्लव बॉक्स

ऑल डोर पावर विंडो

वन-टच अप/डाउन ड्राइवर विंडो

12V पॉवर ऑउटलेट बूट में

टेलगेट में ऑक्ज़ीलरी लैंप

12.29-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट

10.24-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

8-स्पीकर साउंड सिस्टम (4 स्पीकर्स + 4 ट्वीटर्स)

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड ऐप्पल कारप्ले

ईवी रूट प्लानर के लिए एंड्रॉइ़ड ऑटो

250+ नेटिव वॉइस कमांड 6 लैंग्वेज में

अमेज़न एलेक्स वॉइस असिस्टेंट

OTA अपडेट्स

iRA.ev कनेक्टेड कार सूट

70 कनेक्टेड फीचर्स

यूज़र वेलकम मैसेज (वॉइस)

स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग के साथ इल्यूमिनेटेड लोगो

2 फ्रंट USB-C पोर्ट्स (15W मल्टी मीडिया + 65W चार्जिंग)

2 रियर 65W यूएसबी-C पोर्ट

6 एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) के साथ 19 फंक्शन

रोल ओवर मीटिगेशन (ROM)

व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल (VDC)

कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल (CSC)

टॉर्क वेक्टरिंग बाय ब्रेक (TVBB)

ऑटोमेटिर पार्किंग ब्रेक (APB)

ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड (AVH)

हिल्ड होल्ड कंट्रोल (HHC)

हिल डिसेंट कंट्रोल (HDC)

हाइड्रॉिनक ब्रेक असिस्ट (HBA)

ब्रेक फेट कंपसेप्शन (BFC)

इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्री फिल (EBP)

इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (EDTC)

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS)

इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD)

ABS

कंट्रोल डायनेमिक डिकलिरेशन (CDD)

ुपैनिक ब्रेक अलर्ट (PBA)

iVBAC (इंटिलेजेंट वैक्यूम-लेस बूस्ट & एक्विट कंट्रोल)

ऑफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग (AIB)

रियर कैमरा के साथ पार्क असिस्ट गाइड

टीपीएमएस

क्रूज़ कंट्रोल

पैरिमेट्रिक अलार्म सिस्टम

आइसोफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट्स

प्रिस्मैंटिक IRVM

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स

एयर प्यूरीफायर के साथ PM2.5 फिल्टर

ड्राइव मोड्स (इको, सिटी और स्पोर्ट)

मल्टी-मोड रिजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स

PEPS key पुश बटन स्टार्ट के साथ

इलेक्ट्रिक टेल गेट

वॉलेट मोड

टाटा सिएरा ईवी प्योर S

बैटरी पैक: 63 किलोवाट-घंटे

पावर: 235 बीएचपी, 315 एनएम

RWD/QWD: कीमत: रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम)

प्योर के अलावा, इसमें ये विकल्प भी मिलते हैं.

फ्रंट एलईडी फॉग लैंप के साथ कॉर्नरिंग फंक्शन

रूफ रेल्स

फ्रंट फ्रंक स्टोरेज

कैबिन और कंफर्ट

वॉयस-असिस्टेड पैनरमिर सनरूफ

स्मार्ट स्लाइड पार्सल ट्रे

इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs

फ्रंट पार्किंग सेंसर

अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (AVAS)

SOS कॉलिंग (E-call/B-call)

व्हीकल-टू-लोड (V2L)

टाटा सिएरा EV एडवेंचर

बैटरी पैक: 63 kWh / 75 kWh

पावर: 235 bhp, 315 Nm (63 kWh) 206 bhp, 315 Nm (75 kWh)

RWD/QWD: RWD

कीमत: रु,20.99 लाख (63 kWh)

कीमत रु,22.19 लाख रुपये (75 kWh)

प्योर S के अलावा, इसमें ये भी मिलता है:

बूट लैंप

रियर डिफॉगर

कैबिन और कंफर्ट

8-वे स्लाइडिंग सन वाइज़र के साथ इल्यूमिनेटेड मिरर

बॉस मोड

एक्सप्रेस कूलिंग

एंबियंट लाइटिंग IP और सेंटर कंसोल

लैदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

फ्रंट सीट्स बैक पॉकेट्स

थाई सपोर्ट एक्सटेंडर

टैरेन मोड्स (नॉर्मल, वेट/रेन, रफ और कस्टम) के साथ रोटरी नॉब

ड्रिफ्ट मोड

वायरलेस चार्जर

12 JBL ब्लैक स्पीकर्स के साथ सेंटर स्पीकर्स, सबवूफर और सॉनिक शिफ्ट साउंड बार

हरमन ऑडियोवारएक्स के साथ 13 जेबीएल ऑडियो मोड

डॉल्बी एटमस

आर्केड.ईवी सूइट के साथ 30+ apps

एयर कंसोल गेमिंग

ड्राइवपे के साथ वॉइस कमांड्स और ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन

इन-बिल्ड नेविगेशन

360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा

ऑटो डिमिंग IRVM

टाटा सिएरा EV एम्पावर्ड

बैटरी पैक : 63 kWh / 75 kWh

पावर: 235 bhp, 315 Nm (63 kWh) / 206 bhp, 315 Nm (75 kWh)

RWD/QWD: RWD

कीमत:

रु.22.79 लाख (63 kWh)

रु.23.79 लाख (75 kWh)



एडवेंचर के अलावा, इसमें ये भी मिलता है:

एलईडी बूस्टर हेडलाइट्स

प्रोग्रेसिव साइड इंडिकेटर्स

पडल लैंप

रियर फॉग लैंप

वेलकम और गुडबॉय एनिमेशन

क्लैमशेल टेलगेंट के साथ जेस्चर कंट्रोल

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट

6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ मेमोरी और वेलकम फंक्शन

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

डुअल ज़ोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल

60:40 स्प्लिट रियर सीट के साथ टू-स्टेज रिक्लाइन

रियर आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर्स

एडजेस्टेबल सेंटर हेडरेस्ट दूसरी रो के लिए

एंबियंट लाइटिंग सनरूफ पर, फ्रंट डोर और ओवरहेड कंसोल

IQ प्यूरीफायर के साथ AQI डिस्प्ले

हॉरिज़न व्यू ट्रिपल-स्क्रीन इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस

12.3-इंच पर्सनल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले (PID)

डिजिटल एक्सेस (NFC कॉर्ड)

ऑटोमेटिक कार वेक-अप बाय की फोब

एडिशनल रियर यूएसबी-C पोर्ट्स (15W मल्टीमीडिया + 65W चॉर्जिंग)

टाटा सिएरा ईवी एंपॉवर्ड A

बैटरी पैक: 75 kWh

ताकत: 206 bhp, 315 Nm

RWD/QWD: RWD

कीमत: ₹24.79 लाख (एक्स-शोरूम)

एम्पावर्ड' के अलावा, मिलने वाले फीचर्स

19-इंच अलॉय व्हील्स

4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट

हाइपर HUD के साथ मल्टीकलर गाइड

कैबिन स्टरलाइसेशन आइसोनर सिस्टम

540-डिग्री कैमरा के साथ 180-डिग्री ट्रांसपैरेंट मोड

ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर

एडेप्टिव फ्रंट और रियर टर्न कैमरा

डायनेमिक टॉर्क ESP

ADAS लेवल 2+ के साथ 22 फीचर्स

इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट के साथ ट्रैफिक साइन रिकगनाइशन

मैप-बेस्ड इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट

ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन

लेन चेंज अलर्ट

रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट

रियर कोलिजन वॉर्निंग

डोर ओपन अलर्ट

ओवर स्पीड अलर्ट

एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ स्टॉप और गो

फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (पेडिस्ट्रियन, कार, साइकलिस्ट)

लेन डिपार्चर वॉर्निंग

लेन कीप असिस्ट

लेन सेंटरिंग सिस्टम

एडेप्टिप स्टीयरिंग असिस्ट के साथ ACC

हाई बीम असिस्ट

ट्रैफिक साइन रिकगनेशन

ऑटोनेमेस इमरजेंसी ब्रेकिंग (पेडिस्ट्रियन, कार, साइकलिस्ट)

ऑटो पार्क असिस्ट के साथ 16 फंक्शन:

पैरेलल पार्क इन/आउट

प्रीपेंडिकुलर पार्क इन/आउट

एंग्लयूलर पार्क असिस्ट

रिमोट पार्क असिस्ट

Manoeuvre डिस्टेंस वॉर्निंग

लो-स्पीड ऑटोनेमेस इमरजेंसी ब्रेंकिंग

Manoeuvre इमरजेंसी ब्रेकिंग

रिवर्सिंग असिस्ट

रिमोट क्रैंक एंड समोन

बूट ओवर एंड पोजिशन

इंट्रूज़न प्रोटेक्शन अलर्ट

एनिवेयर पार्किंग

पार्क डिस्टेंस वॉर्निंग

लीड व्हीकल मूवमेंट डिटेक्शन

टाटा सिएरा ईवी एंपॉवर्ड A AWD

बैटरी पैक: 75 kWh

ताकत: 349 bhp, 504 Nm

RWD/QWD: QWD (डुअल मोटर)

कीमत: ₹25.99 लाख (एक्स-शोरूम)



एम्पावर्ड A के अलावा, मिलने वाले फीचर्स