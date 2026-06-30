2026 टाटा सिएरा ईवी: तस्वीरों में
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 30, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा ने सिएरा EV को रु.18.79 लाख (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है
- सिएरा के महंगे वैरिएंट्स में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है
- इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए दो 12.3-इंच की स्क्रीन और ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिस्प्ले शामिल है
टाटा ने आखिरकार सिएरा ईवी को रु.18.79 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है. टाटा सिएरा ईवी अपने पेट्रोल-डीज़ल मॉडल की प्रतिष्ठित डिज़ाइन पहचान को बरकरार रखती है. इसका बॉक्सी लुक और दमदार, मस्कुलर सिल्हूट आज भी आसानी से पहचाना जा सकता है, वहीं कई आधुनिक अपडेट इसे पेट्रोल-डीज़ल वाली एसयूवी का लुक और फील देते हैं. आइये इसके फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं.
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सिएरा ईवी के फ्रंट में बिना 'सिएरा' लिखे हुए, बॉडी के रंग वाली बंद ग्रिल और बंपर पर काले रंग के एलिमेंट्स का खास इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह पेट्रोल-डीज़ल SUV के मुकाबले ज़्यादा अलग और खास लुक देती है.
इस EV में इसके पेट्रोल-डीज़ल वर्जन जैसे ही 19-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, और QWD बैजिंग के अलावा इसके साइड लुक में भी कोई अंतर नहीं है.
सिएरा EV का पिछला हिस्सा, EV बैजिंग को छोड़कर, लगभग इसके पेट्रोल-डीज़ल वर्जन जैसा ही है.
लॉन्च कलर 'ऋषिकेश रैपिड्स' के अलावा, छह और रंग भी उपलब्ध हैं: नैनीताल नॉक्टर्न, प्रिस्टीन व्हाइट, अंडमान एडवेंचर, प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड और बंगाल रूज.
अंदर की तरफ, कैबिन का डिज़ाइन पेट्रोल-डीज़ल सिएरा जैसा ही है. इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन है और कैबिन को प्रीमियम एहसास देने के लिए अलग-अलग जगहों पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का खास इस्तेमाल किया गया है.
सबसे महंगे वेरिएंट्स में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें टचस्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर के लिए दो 12.3-इंच की स्क्रीन और ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिस्प्ले शामिल है.
नई टियागो ईवी की तरह ही, सिएरा ईवी के स्टीयरिंग व्हील पर भी नया टाटा.ईवी लोगो दिया गया है.
स्टोरेज के मामले में, सिएरा ईवी में 622 लीटर का बूट स्पेस (छत तक) और 55 लीटर का फ्रंक मिलता है.
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अपकमिंग कार्स
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 2, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- कीवे ईजेडआई हाइपवोल्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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