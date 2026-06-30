टाटा सिएरा EV अब तक की सबसे तेज़ी से रफ़्तार पकड़ने वाली कार
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 30, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी के लिए 0-100 kmph की रफ़्तार तक पहुँचने का समय बताया है
- सिएरा ईवी के 0-100 kmph की रफ़्तार तक पहुँचने में 5.8 सेकंड लगने का दावा किया गया है
- यह हैरियर ईवी के मुकाबले इसे आधा सेकंड तेज़ बनाता है
टाटा मोटर्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित सिएरा ईवी के लॉन्च के मौके पर इसकी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी की 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का खुलासा करके सबको चौंका दिया. सिएरा ईवी QWD (टाटा की भाषा में इसका मतलब है डुअल-मोटर) महज 5.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसके साथ ही यह किसी भारतीय कार निर्माता की पहली कार बन गई है जिसने 6 सेकंड से कम समय में यह रफ्तार हासिल कर ली है और टाटा हैरियर ईवी (6.3 सेकंड) के रफ्तार समय को पूरे आधे सेकंड से पीछे छोड़ दिया है. सिएरा ईवी QWD में आगे की तरफ 138 बीएचपी का इंजन और पीछे की तरफ 235 बीएचपी का इंजन लगा है. टाटा ने अभी तक इस वेरिएंट के लिए कुल आउटपुट की पुष्टि नहीं की है.
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टाटा सिएरा EV: बैटरी, रेंज और चार्जिंग
टाटा सिएरा ईवी दो बैटरी विकल्पों - 63 किलोवाट-घंटे और 75 किलोवाट-घंटे - के साथ उपलब्ध होगी, जिनमें लिथियम फेरो-फॉस्फेट (एलएफपी) सेल का उपयोग किया गया है. दोनों बैटरियों पर लाइफटाइम वारंटी मिलती है. टाटा का कहना है कि 63 किलोवाट-घंटे वाले वेरिएंट की वास्तविक रेंज 460 किलोमीटर तक और 75 किलोवाट-घंटे वाले वेरिएंट की 530 किलोमीटर तक होगी.
ग्राहक रेगुलर चार्जिंग के लिए 3.3 kW और 7.2 kW, दोनों तरह के चार्जर इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही, सिएरा EV 1.6C की स्पीड से 120 kW तक की पीक DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. टाटा का दावा है कि इससे 30 मिनट से भी कम समय में बैटरी को 20 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है.
इस SUV में व्हीकल-टू-लोड (3.3 kW) और व्हीकल-टू-व्हीकल (5 kW) चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है.
सिएरा ईवी की कीमत ₹18.79 लाख से ₹26 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, और 7.2 kW AC होम चार्जर लेने पर कीमत में ₹49,000 और जुड़ जाएंगे.
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