टाटा सिएरा EV की असल दुनिया (C75) की रेंज के आंकड़े सामने आए

हो सकता है कि सोशल मीडिया की वजह से आपको लगा हो कि टाटा सिएरा ईवी की रेंज 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अब एक ऐसी खबर है जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए. टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी के लॉन्च के समय इसकी असल दुनिया की रेंज के आंकड़े बताए हैं. यह गाड़ी 63 kWh और 75 kWh बैटरी ऑप्शन के साथ आएगी. टाटा के अपने C75 स्केल – जिसे 75% ग्राहकों के असल इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है – के हिसाब से, सिएरा ईवी 63 kWh की रेंज 440 से 460 किलोमीटर के बीच होगी, और सिएरा ईवी 75 kWh की रेंज 510 से 530 किलोमीटर के बीच होगी. MIDC रेंज की बात करें तो 63 kWh और 75 kWh वेरिएंट्स के लिए यह क्रमशः 565 किलोमीटर और 665 किलोमीटर है.

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टाटा सिएरा EV: चार्जिंग की जानकारी

सिएरा ईवी के दोनों बैटरी पैक में लिथियम फेरो-फॉस्फेट (LFP) सेल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो एक ऐसे सेल बनाने वाली कंपनी से लिए गए हैं जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है. साथ ही, इनके साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी भी मिलती है. टाटा का कहना है कि ग्राहक सिएरा ईवी को रेगुलर 3.3 kW वॉल चार्जर और 7.2 kW होम चार्जर से चार्ज कर सकेंगे; इसके अलावा, सिएरा ईवी 120 kW तक की पीक DC फास्ट-चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है.

टाटा का दावा है कि DC फ़ास्ट-चार्जर से चार्ज करने पर सिएरा ईवी सिर्फ़ 26 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है, क्योंकि यह 1.6C की स्पीड से चार्ज होती है. कहा जाता है कि 15 मिनट की चार्जिंग से लगभग 200 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज मिल सकती है.

सिएरा EV में 'व्हीकल-टू-लोड' चार्जिंग (3.3 kW तक) और 'व्हीकल-टू-व्हीकल' चार्जिंग (5 kW तक) की सुविधा भी है. इसलिए, अगर आपके पास EV है और आप अक्सर चार्जिंग करना भूल जाते हैं, तो सिएरा EV के मालिक से दोस्ती करना... या किसी दोस्त को सिएरा EV खरीदने के लिए मनाना एक अच्छा विचार हो सकता है.