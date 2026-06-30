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टाटा सिएरा EV की असल दुनिया (C75) की रेंज के आंकड़े सामने आए

हाल के दिनों में आपने सोशल मीडिया पर जो देखा होगा, उसके उलट सिएरा ईवी 700 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करेगी, यहाँ तक कि आसान माने जाने वाले 'इंडियन ड्राइविंग साइकिल' टेस्ट में भी नहीं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 30, 2026

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हाइलाइट्स

  • टाटा सिएरा EV दो बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है
  • लॉन्ग-रेंज वैरिएंट 530 km (C75) तक की दूरी तय करेगा
  • QWD वैरिएंट अब तक की सबसे तेज़ी से रफ़्तार पकड़ने वाली भारतीय कार है

हो सकता है कि सोशल मीडिया की वजह से आपको लगा हो कि टाटा सिएरा ईवी की रेंज 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अब एक ऐसी खबर है जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए. टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी के लॉन्च के समय इसकी असल दुनिया की रेंज के आंकड़े बताए हैं. यह गाड़ी 63 kWh और 75 kWh बैटरी ऑप्शन के साथ आएगी. टाटा के अपने C75 स्केल – जिसे 75% ग्राहकों के असल इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है – के हिसाब से, सिएरा ईवी 63 kWh की रेंज 440 से 460 किलोमीटर के बीच होगी, और सिएरा ईवी 75 kWh की रेंज 510 से 530 किलोमीटर के बीच होगी. MIDC रेंज की बात करें तो 63 kWh और 75 kWh वेरिएंट्स के लिए यह क्रमशः 565 किलोमीटर और 665 किलोमीटर है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा EV अब तक की सबसे तेज़ी से रफ़्तार पकड़ने वाली कार

 

टाटा सिएरा EV: चार्जिंग की जानकारी

सिएरा ईवी के दोनों बैटरी पैक में लिथियम फेरो-फॉस्फेट (LFP) सेल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो एक ऐसे सेल बनाने वाली कंपनी से लिए गए हैं जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है. साथ ही, इनके साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी भी मिलती है. टाटा का कहना है कि ग्राहक सिएरा ईवी को रेगुलर 3.3 kW वॉल चार्जर और 7.2 kW होम चार्जर से चार्ज कर सकेंगे; इसके अलावा, सिएरा ईवी 120 kW तक की पीक DC फास्ट-चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है.

sierra ev charging details carandbike 1

टाटा का दावा है कि DC फ़ास्ट-चार्जर से चार्ज करने पर सिएरा ईवी सिर्फ़ 26 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है, क्योंकि यह 1.6C की स्पीड से चार्ज होती है. कहा जाता है कि 15 मिनट की चार्जिंग से लगभग 200 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज मिल सकती है.

 

सिएरा EV में 'व्हीकल-टू-लोड' चार्जिंग (3.3 kW तक) और 'व्हीकल-टू-व्हीकल' चार्जिंग (5 kW तक) की सुविधा भी है. इसलिए, अगर आपके पास EV है और आप अक्सर चार्जिंग करना भूल जाते हैं, तो सिएरा EV के मालिक से दोस्ती करना... या किसी दोस्त को सिएरा EV खरीदने के लिए मनाना एक अच्छा विचार हो सकता है.

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