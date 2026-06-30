अनोखे क्रैश टेस्ट में टाटा सिएरा EV दो ट्रकों के बीच फंसी: देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

सिएरा EV के लॉन्च के दौरान टाटा मोटर्स ने एक और सरप्राइज़ दिया; उन्होंने दो ट्रकों के बीच हुए एक अनोखे क्रैश टेस्ट का वीडियो दिखाया. अक्सर लॉन्च इवेंट्स में किसी टैस्टिंग एजेंसी से मिली सेफ्टी रेटिंग की घोषणा करके उन्हें और खास बनाया जाता है. हालांकि आज ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन टाटा ने एक क्रैश टेस्ट के विज़ुअल्स दिखाए. उनका मानना ​​है कि भारतीय हालात में किसी भी लैब-बेस्ड टेस्ट की तुलना में इस टेस्ट का असल ज़िंदगी से ज़्यादा लेना-देना है.

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टाटा सिएरा EV बनाम दो ट्रक: टेस्ट क्या है?

ज़्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि सिएरा EV की टेस्टिंग किसी बंद जगह पर होगी – जैसा कि ज़्यादातर क्रैश टेस्ट में होता है – लेकिन क्लिप में यह एक खड़े टिपर ट्रक की तरफ तेज़ी से बढ़ती है. ठीक जब ऐसा लगता है कि यह टिपर के पिछले हिस्से से टकराने वाली है, तो एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) एक्टिवेट हो जाता है और सिएरा EV को अपने-आप रोक देता है, जिससे टक्कर टल जाती है. और जब हमें लगा कि बस इतना ही हुआ है, तभी एक छोटा कार्गो ट्रक पीछे से सिएरा EV को टक्कर मारता है, जिससे वह सामने खड़े टिपर ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराती है.

टाटा मोटर्स ने न तो टेस्ट में इस्तेमाल किए गए ट्रकों की जानकारी दी और न ही उस रफ़्तार के बारे में बताया जिस पर कार्गो ट्रक सिएरा EV के पिछले हिस्से से टकराया. हालांकि, कंपनी ने कहा कि क्रैश के बाद भी पैसेंजर सेल और EV का बैटरी पैक सुरक्षित रहे. सभी दरवाज़े – बुरी तरह क्षतिग्रस्त टेल-गेट को छोड़कर – खोले जा सके, और सामने के एयरबैग तेज़ी से खुले और क्रैश टेस्ट डमी को उम्मीद के मुताबिक सुरक्षा दी.

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