टाटा सिएरा ईवी कल होगी लॉन्च, जानें क्या मिल सकता है खास
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 29, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा सिएरा ईवी 30 जून, 2026 को लॉन्च होगी
- इसमें 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है
- डुअल-मोटर AWD वैरिएंट भी पेश किए जाएंगे
टाटा मोटर्स 30 जून, 2026 को भारत में सिएरा ईवी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. लॉन्च से पहले, कंपनी ने इसके डिज़ाइन और दूसरी अहम जानकारियों को दिखाने वाले कई टीज़र जारी किए हैं, आइये जानते हैं कि अब तक हमें क्या पता है और कल होने वाले लॉन्च से क्या उम्मीद की जा सकती है.
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टाटा सिएरा बाहरी डिज़ाइन
हालांकि सिएरा ईवी का ज़्यादातर डिज़ाइन पेट्रोल-डीज़ल मॉडल जैसा ही है, लेकिन टाटा ने इलेक्ट्रिक मॉडल को अलग दिखाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं. एसयूवी के सामने वाले हिस्से में, पेट्रोल और डीज़ल वर्जन में दिखने वाले आम इनटेक की जगह बॉडी-कलर वाली, बंद ग्रिल दी गई है, फ्रंट बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें निचले हिस्से पर काले रंग की क्लैडिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है. कनेक्टेड LED लाइट बार, पतले हेडलैंप और वर्टिकली लगे फॉग लैंप वैसे ही रखे गए है.
इसका प्रोफ़ाइल लगभग पेट्रोल-डीज़ल मॉडल जैसा ही है, जिसमें अलॉय व्हील का डिज़ाइन और सिग्नेचर रैपअराउंड रियर ग्लास एरिया शामिल है, पीछे की तरफ, एकमात्र साफ़ अंतर टेलगेट पर लगी सिएरा.ईवी बैजिंग का है.
टाटा सिएरा ईवी कैबिन
कैबिन की बात करें तो, सिएरा ईवी का कैबिन काफी हद तक इसके पेट्रोल-डीजल वाले मॉडल जैसा ही होने की उम्मीद है, इसका मतलब है कि डैशबोर्ड पर तीन-स्क्रीन वाला लेआउट होगा, साथ ही वैसे ही स्विचगियर और कंट्रोल भी होंगे.
टाटा सिएरा ईवी पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो, टीज़र में दिखी सबसे खास चीज़ों में से एक 'QWD' बैज था. हैरियर ईवी की तरह ही, सिएरा ईवी में भी डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप होने की उम्मीद है, जिसे टाटा 'QWD' (क्वाड व्हील ड्राइव) कहता है. यह एसयूवी कंपनी के एक्टि.ईवी+ आर्किटेक्चर पर बनी है, जो वही प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर हैरियर ईवी भी बनी है. इस वजह से, सिएरा EV के ज़्यादातर मैकेनिकल पार्ट्स अपनी बड़े मॉडल (Harrier EV) जैसे ही होने की संभावना है.
उम्मीद है कि स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट होगा, जबकि ऊंचे ट्रिम्स में डुअल-मोटर AWD सिस्टम मिल सकता है, टाटा के 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक ऑप्शन देने की भी संभावना है, जिनकी सिंगल चार्ज पर ड्राइविंग रेंज 500 km से ज़्यादा होने का दावा किया गया है.
उम्मीद है कि सिएरा ईवी में भी हैरियर ईवी की तरह ही कई टेरेन मोड होंगे, जिनमें सैंड, रेन, स्नो और कस्टम सेटिंग्स शामिल हैं.
टाटा सिएरा ईवी कीमत अनुमान
हालांकि कीमतें कल बताई जाएंगी, लेकिन उम्मीद है कि सिएरा ईवी की कीमत रु.17 लाख से रु.25 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी, इससे टाटा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में यह कर्व ईवी (रु.16.99 लाख से रु.19.19 लाख और हैरियर ईवी (रु.21.49 लाख – रु.29.48 लाख) के बराबर की रेंज में आ जाएगी.
भारतीय बाज़ार में, सिएरा ईवी का मुक़ाबला महिंद्रा BE 6, ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी ZS EV और मारुति ई विटारा जैसी कारों से होगा,
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अपकमिंग कार्स
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 19, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 20, 2026
- Fisker ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 21, 2026
- Xiaomi एसयूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 48 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- कीवे ईजेडआई हाइपवोल्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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