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टाटा सिएरा ईवी इंडिया में 30 जून को होगी लॉन्च

फिर से पेश हुई सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन ऑप्शनल डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आ सकता है, और यह बैटरी पैक हरियर के साथ शेयर कर सकता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • आशा है कि Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बेस होगी
  • संभावना है कि हैरियर EV से 65 kWh और 75 kWh बैटरियां मिलेंगी
  • कीमतें लगभग रु.20 लाख से शुरू होने की उम्मीद है

टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि लंबे समय से प्रतीक्षित सिएरा ईवी 30 जून, 2026 को लॉन्च होगी. सिएरा का यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वेरिएंट शायद इस साल के टाटा के सबसे प्रत्याशित लॉन्च में से एक है, जो SUV पहले 2023 में प्रोडक्शन के करीब एक कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था.

Tata Sierra EV concept

टाटा सिएरा ईवी कॉन्सेप्ट

 

सिएरा ईवी को पेट्रोल सिएरा के मुकाबले कुछ स्टाइलिंग बदलाव मिलेंगे, जिनमें सबसे स्पष्ट बदलाव सामने दिखेगा. पेट्रोल SUV की काली ग्रिल के विपरीत, ईवी में बॉडी कलर्ड ग्रिल होगी जिसमें ऊपर लाइटबार लगेगा. बम्पर का डिज़ाइन भी इसके पेट्रोल सिबलिंग की तुलना में अलग होगा, जिसमें नीचे का हिस्सा बड़ा और काला होगा और बीच में एयर इनटेक के साथ नीचे फॉक्स स्किड प्लेट लगेगी. साइड्स पर, ईवी को अपने यूनिक अलॉय व्हील डिज़ाइन्स मिलेंगे, जबकि पीछे की ओर केवल बैजिंग ही इसे इसके पेट्रोल मॉडल से अलग बनाएगी.

 

यह भी पढ़ें: 1 जुलाई 2026 से टाटा मोटर्स की पैसेंजर कारें हो जाएंगी महंगी

 

भीतर, ईवी से उम्मीद है कि यह पेट्रोल सिएरा की तरह होगी, जहां सबसे महंगे वेरिएंट्स में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलेगा और इसके साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 ADAS और भी कई फीचर्स होंगे.

Tata Sierra EV

टाटा सिएरा ईवी कॉन्सेप्ट

 

प्लैटफॉर्म की बात करें तो, नए सिएरा ईवी को टाटा के एक्टिव+ आर्किटेक्चर पर बनाया जाने की उम्मीद है – वही जो हैरियर ईवी में है. दोनों इलेक्ट्रिक SUV के बैटरी पैक भी संभवतः एक जैसे होंगे – 65 kWh और 75 kWh – और बड़ी बैटरी के साथ टाटा का नया क्वाड-व्हील-ड्राइव पॉवरट्रेन (डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव) भी मिल सकता है. यह देखना बाकी है कि AWD लॉन्च से ही मिलेगा या बाद में रेंज में जोड़ा जाएगा. रेंज की बात करें तो, उम्मीद है कि सिएरा ईवी एक पूरी चार्ज पर 500 km से ज्यादा चलेगी.

 

कीमत की बात करें तो, टाटा से उम्मीद की जा रही है कि वह सिएरा को आक्रामक रूप से प्राइस करेगा ताकि ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा BE 6 को टक्कर दे सके. एंट्री वैरिएंट की कीमत रु.20 लाख के नीचे रहने की संभावना है, जबकि फुली-लोडेड AWD वर्जन्स अपने प्रतिस्पर्धियों से महंगे हो सकते हैं.

 

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  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई वरना,
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    ₹ 13,450/माह emi
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  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
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    VXI | 7,898 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.85 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
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    ZXI A (O) BS IV | 84,701 km | पेट्रोल | एएमटी
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  • यूज़्ड 2023 फॉक्सवैगन टिग्वान,
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    DSG 4MOTION Comfortline | 18,537 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25.45 लाख
    ₹ 56,999/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 33,828 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 4.92 लाख
    ₹ 11,012/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस,
    2020 किया सेल्टोस
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    Rs. 9.72 लाख
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  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
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  • यूज़्ड 2016 रेनो क्विड,
    2016 रेनो क्विड
    RXL | 59,567 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 1.8 लाख
    ₹ 4,031/माह emi
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    2021 रेनो क्विड
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    ₹ 9,021/माह emi
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  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई एक्सेंट,
    2016 ह्युंडई एक्सेंट
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    Rs. 3.04 लाख
    ₹ 6,806/माह emi
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