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1 जुलाई 2026 से टाटा मोटर्स की पैसेंजर कारें हो जाएंगी महंगी

1 जुलाई 2026 से सिएरा, टियागो, टियागो EV और टाटा के अन्य मॉडल्स की कीमतें बढ़ जाएंगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 12, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की
  • 1.5% तक की बढ़ोतरी हुई
  • सभी पेट्रोल-डीज़ल और ईवी मॉडल्स की कीमतों में बदलाव होगा

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने 1 जुलाई 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. कीमतों में यह बढ़ोतरी पेट्रोल-डीज़स और EV, दोनों तरह के मॉडल्स पर 1.5% तक होगी.

 

यह भी पढें: भारत-UK FTA के साथ भारत में मैकलारेन की कीमतें रु.3 करोड़ से ज़्यादा होंगी कम

 

टाटा मोटर्स के अनुसार, कीमतों में यह बदलाव बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई के दबाव के कारण किया गया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि लागत में हुई बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा वह खुद उठा रही है और ग्राहकों पर इसका सिर्फ़ कुछ ही असर डाला जा रहा है. कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी.

 

पिछले महीने, टाटा मोटर्स ने टियागो पेट्रोल, टियागो सीएनजी और टियागो ईवी के नए वर्ज़न लॉन्च किए, जिनकी कीमत क्रमशः ₹4.69 लाख (एक्स-शोरूम), ₹5.79 लाख (एक्स-शोरूम) और ₹6.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Tata Tiago ev web 55

कंपनी ने टियागो ईवी के लिए BAAS सब्सक्रिप्शन भी पेश किया है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत ₹4.69 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है और टियागो ईवी देश की सबसे सस्ती EV बन गई है.

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  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
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    VXI (O) | 9,818 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.86 लाख
    ₹ 6,395/माह emi
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  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
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    Rs. 4.7 लाख
    ₹ 10,526/माह emi
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    Rs. 5.6 लाख
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  • यूज़्ड 2017 रेनो क्विड,
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  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2015 मारुति सुजुकी वैगन आर
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  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
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    Zeta | 20,702 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 16,996/माह emi
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  • यूज़्ड 2022 निसान मैग्नाइट,
    2022 निसान मैग्नाइट
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    ₹ 9,742/माह emi
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  • यूज़्ड 2022 किया कैरेंस,
    2022 किया कैरेंस
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    ₹ 27,025/माह emi
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