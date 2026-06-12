1 जुलाई 2026 से टाटा मोटर्स की पैसेंजर कारें हो जाएंगी महंगी

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने 1 जुलाई 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. कीमतों में यह बढ़ोतरी पेट्रोल-डीज़स और EV, दोनों तरह के मॉडल्स पर 1.5% तक होगी.

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टाटा मोटर्स के अनुसार, कीमतों में यह बदलाव बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई के दबाव के कारण किया गया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि लागत में हुई बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा वह खुद उठा रही है और ग्राहकों पर इसका सिर्फ़ कुछ ही असर डाला जा रहा है. कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी.

पिछले महीने, टाटा मोटर्स ने टियागो पेट्रोल, टियागो सीएनजी और टियागो ईवी के नए वर्ज़न लॉन्च किए, जिनकी कीमत क्रमशः ₹4.69 लाख (एक्स-शोरूम), ₹5.79 लाख (एक्स-शोरूम) और ₹6.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

कंपनी ने टियागो ईवी के लिए BAAS सब्सक्रिप्शन भी पेश किया है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत ₹4.69 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है और टियागो ईवी देश की सबसे सस्ती EV बन गई है.