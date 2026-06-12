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भारत-UK FTA के साथ भारत में मैकलारेन की कीमतें रु.3 करोड़ से ज़्यादा कम होंगी

मैकलारेन ऑटोमोटिव भारत में अपनी कारों की कीमतें कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है. सबसे बड़ी कटौती 750S स्पाइडर की कीमत में होगी, जबकि 750S कूपे और GTS की कीमतों में भी काफी कमी की जाएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 12, 2026

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हाइलाइट्स

  • 750S कूपे की कीमत रु.3 करोड़ तक कम हो सकती है
  • मैकलारेन GTS की कीमत में रु.2.32 करोड़ की कटौती हो सकती है
  • व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन यह अभी लागू नहीं हुआ है

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, ब्रिटिश सुपरकार बनाने वाली कंपनी मैकलारेन ऑटोमोटिव भारत में अपने कुछ मॉडल्स की कीमतें काफी कम करने जा रही है. कुछ मॉडल्स की कीमत में रु.3.32 करोड़ तक की कमी हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो जगुआर लैंड रोवर के बाद मैकलारेन दूसरी ऐसी कार कंपनी होगी जो भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिलने वाले संभावित फायदों को ध्यान में रखेगी.

 

यह भी पढ़ें: तीसरी पीढ़ी की ऑडी Q7 सिर्फ़ डीज़ल इंजन के साथ हुई लॉन्च, पहली बार 6-सीटर विकल्प मिला

मॉडलपुरानी कीमतेंनई कीमतेंअंतर
मैकलारेन 750S कूपेरु.7.94 करोड़रु.4.94 करोड़रु.3.00 करोड़
मैकलारेन 750S स्पाइडररु.8.78 करोड़रु.5.46 करोड़रु.3.32 करोड़
मैकलारने GTSरु.6.15करोड़ रु.3.83 करोड़रु.2.32 करोड़

इस बदलाव का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैकलारेन 750S स्पाइडर को मिलने की उम्मीद है, जिसकी कीमत रु.3.32 करोड़ तक कम हो सकती है. 750S कूपे की कीमत में भी रु.3 करोड़ की बड़ी कटौती हो सकती है, जबकि मैकलारेन GTS रु.2.32 करोड़ तक सस्ती हो सकती है.

 

ये प्रस्तावित बदलाव भारत-UK FTA के तहत यूनाइटेड किंगडम से आने वाली गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की उम्मीद में किए जा रहे हैं. इस समझौते के तहत, UK में बनी पेट्रोल गाड़ियां (जिनका इंजन 3.0 लीटर से बड़ा है और जो इसके लिए योग्य हैं) उन पर इंपोर्ट ड्यूटी को चरणों में कम किए जाने की उम्मीद है. यह ड्यूटी अभी 110% है, जिसे शुरू में घटाकर 30% किया जाएगा और फिर कोटा की सीमाओं के अधीन रहते हुए आने वाले वर्षों में इसे और कम किया जाएगा.

Mc Laren India UK FTA Prices 1

हालांकि इस समझौते पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अभी लागू नहीं हुआ है; दोनों सरकारें इसके लागू होने की समय-सीमा और कामकाज से जुड़ी बारीकियों पर बातचीत कर रही हैं.

 

मैकलारेन अभी भारत में 750S कूपे, 750S स्पाइडर, आर्टुरा और GTS बेचती है. आर्टुरा एक प्लग-इन हाइब्रिड है, इसलिए इन बदलावों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भारत-UK FTA के तहत, समझौते के शुरुआती पांच सालों में जिन इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों को ड्यूटी में छूट मिलती है, आर्टुरा उस कैटेगरी में नहीं आती है.

Mc Laren India UK FTA Prices 2

जगुआर लैंड रोवर उन शुरुआती मैन्युफैक्चरर्स में से एक थी जिन्होंने समझौते के अनुसार कीमतें बदलने की घोषणा की और इस साल की शुरुआत में चुनिंदा रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट SV मॉडल की कीमतें कम कीं.

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