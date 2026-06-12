भारत-UK FTA के साथ भारत में मैकलारेन की कीमतें रु.3 करोड़ से ज़्यादा कम होंगी

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, ब्रिटिश सुपरकार बनाने वाली कंपनी मैकलारेन ऑटोमोटिव भारत में अपने कुछ मॉडल्स की कीमतें काफी कम करने जा रही है. कुछ मॉडल्स की कीमत में रु.3.32 करोड़ तक की कमी हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो जगुआर लैंड रोवर के बाद मैकलारेन दूसरी ऐसी कार कंपनी होगी जो भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिलने वाले संभावित फायदों को ध्यान में रखेगी.

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मॉडल पुरानी कीमतें नई कीमतें अंतर मैकलारेन 750S कूपे रु.7.94 करोड़ रु.4.94 करोड़ रु.3.00 करोड़ मैकलारेन 750S स्पाइडर रु.8.78 करोड़ रु.5.46 करोड़ रु.3.32 करोड़ मैकलारने GTS रु.6.15करोड़ रु.3.83 करोड़ रु.2.32 करोड़

इस बदलाव का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैकलारेन 750S स्पाइडर को मिलने की उम्मीद है, जिसकी कीमत रु.3.32 करोड़ तक कम हो सकती है. 750S कूपे की कीमत में भी रु.3 करोड़ की बड़ी कटौती हो सकती है, जबकि मैकलारेन GTS रु.2.32 करोड़ तक सस्ती हो सकती है.

ये प्रस्तावित बदलाव भारत-UK FTA के तहत यूनाइटेड किंगडम से आने वाली गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की उम्मीद में किए जा रहे हैं. इस समझौते के तहत, UK में बनी पेट्रोल गाड़ियां (जिनका इंजन 3.0 लीटर से बड़ा है और जो इसके लिए योग्य हैं) उन पर इंपोर्ट ड्यूटी को चरणों में कम किए जाने की उम्मीद है. यह ड्यूटी अभी 110% है, जिसे शुरू में घटाकर 30% किया जाएगा और फिर कोटा की सीमाओं के अधीन रहते हुए आने वाले वर्षों में इसे और कम किया जाएगा.

हालांकि इस समझौते पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अभी लागू नहीं हुआ है; दोनों सरकारें इसके लागू होने की समय-सीमा और कामकाज से जुड़ी बारीकियों पर बातचीत कर रही हैं.

मैकलारेन अभी भारत में 750S कूपे, 750S स्पाइडर, आर्टुरा और GTS बेचती है. आर्टुरा एक प्लग-इन हाइब्रिड है, इसलिए इन बदलावों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भारत-UK FTA के तहत, समझौते के शुरुआती पांच सालों में जिन इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों को ड्यूटी में छूट मिलती है, आर्टुरा उस कैटेगरी में नहीं आती है.

जगुआर लैंड रोवर उन शुरुआती मैन्युफैक्चरर्स में से एक थी जिन्होंने समझौते के अनुसार कीमतें बदलने की घोषणा की और इस साल की शुरुआत में चुनिंदा रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट SV मॉडल की कीमतें कम कीं.