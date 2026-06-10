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तीसरी पीढ़ी की ऑडी Q7 सिर्फ़ डीज़ल इंजन के साथ हुई लॉन्च, पहली बार 6-सीटर विकल्प मिला

PPC प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित नई Q7 तीन सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • यह प्रीमियम प्लेटफ़ॉर्म कंबशन आर्किटेक्चर पर आधारित है
  • इसे दो V6 डीज़ल इंजन के साथ पेश किया गया है
  • इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 5-सीट लेआउट मिलता है; 6- और 7-सीट लेआउट का विकल्प भी उपलब्ध है

ऑडी ने अपनी नई तीसरी पीढ़ी की Q7 SUV से पर्दा उठाया है, जो 2026 की दूसरी छमाही में ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. ऑडी के 'प्रीमियम प्लेटफ़ॉर्म कंबशन' आर्किटेक्चर पर बनी नई Q7 में कंपनी की लेटेस्ट डिज़ाइन शैली अपनाई गई है और इसमें पहली बार ग्राहकों को 6-सीट लेआउट का विकल्प भी दिया जा रहा है. हालांकि, सबसे बड़ी खबर इसके इंजन लाइन-अप को लेकर है; शुरुआत में ऑडी खरीदारों को केवल 3.0-लीटर V6 डीज़ल इंजन का विकल्प ही देगी.

 

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नई ऑडी Q7: स्टाइलिंग

New Audi Q7

नई Q7 ऑडी के लेटेस्ट डिज़ाइन स्टाइल को अपनाती है, जिसमें सामने की तरफ स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है. इस एसयूवी में बोनट के निचले हिस्से में ऊंचे डिजिटल LED DRLs हैं, जबकि बड़ी सिंगल-फ्रेम ग्रिल (जिसमें रोशनी का ऑप्शन भी है) के दोनों तरफ नीचे की ओर मुख्य हेडलैंप्स दिए गए हैं. पुराने मॉडल की तरह ही, DRL सिग्नेचर को कस्टमाइज़ किया जा सकता है, और हेडलैंप्स को सिंबल प्रोजेक्शन की क्षमता वाले डिजिटल मैट्रिक्स LED यूनिट्स में अपग्रेड किया जा सकता है. तराशा हुआ बोनट और बंपर पर बड़े एयर इनटेक्स Q7 के ज़्यादा आक्रामक और सीधे खड़े लुक को पूरा करते हैं.

New Audi Q7 3

साइड से देखने पर, नई Q7 की बॉडीलाइन स्मूद है और इसके उभार (haunches) साफ़ दिखते हैं. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 20-इंच या 21-इंच के पहिए मिलते हैं जो व्हील आर्च को अच्छी तरह भरते हैं. पीछे की तरफ, नई Q7 में इसके दूसरे मॉडल्स जैसा ही नया टेललैंप डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें उल्टे L-शेप के लाइट क्लस्टर एक लाइटबार से जुड़े हैं. यहाँ भी, यूज़र्स SUV को OLED यूनिट्स के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें लाइटिंग एलिमेंट्स को अपनी पसंद के अनुसार सेट करने और टर्न सिग्नल के लिए प्रोजेक्शन की सुविधा भी मिलती है.

 

नई ऑडी Q7: कैबिन और फ़ीचर्स

अंदर की तरफ, इसका डैशबोर्ड आने वाली बिल्कुल नई ऑडी Q9 जैसा ही है. इसमें डैशबोर्ड के ऊपर एक कर्व्ड डिस्प्ले है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल हैं, साथ ही फ्रंट पैसेंजर के लिए एक स्टैंडर्ड तीसरा डिस्प्ले भी दिया गया है. सेंट्रल फ्लोर कंसोल में दो वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ-साथ एक छोटा स्टोरेज कम्पार्टमेंट और सेंट्रल आर्मरेस्ट भी है. ऑडी की खासियत के अनुसार, लगभग हर सतह पर लेदर या ट्रिम इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, और कंपनी खरीदारों को कई तरह के कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन भी देती है. फ्रंट सीटें स्टैंडर्ड तौर पर पावर-एडजस्टेबल हैं, और इनमें वेंटिलेशन और मसाज जैसे फीचर्स ऑप्शन के तौर पर मिलते हैं.

New Audi Q7 4

दूसरी लाइन की बात करें तो, नई Q7 अब स्टैंडर्ड तौर पर 5-सीटर है, लेकिन खरीदारों के पास तीसरी लाइन में कैप्टन चेयर्स के साथ 6-सीट वाले कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी है. इसमें 7-सीट वाला लेआउट भी मिलता है. दूसरी लाइन की सीटों में पावर एडजस्टेबिलिटी की सुविधा है और बेंच सीट में तीन हिस्सों में बंटने वाला फोल्डिंग बैकरेस्ट भी दिया गया है. ऑडी का दावा है कि 5-सीटर मॉडल में 806 लीटर तक और तीन-लाइन वाले कॉन्फ़िगरेशन में 722 लीटर तक की बूट कैपेसिटी मिलती है.

 

अगर दूसरे फ़ीचर्स की बात करें, तो नई Q7 में पैनोरमिक सनरूफ़ है जिसके कुछ हिस्सों को इलेक्ट्रिकली डिम किया जा सकता है, सीट हेडरेस्ट में लगे स्पीकर्स के साथ 22-स्पीकर वाला 4D B&O साउंड सिस्टम, डैशबोर्ड पर डायनामिक एम्बिएंट लाइटिंग (जो वेलकम फ़ंक्शन का काम करती है और टर्न सिग्नल के साथ जलती है), मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, किक सेंसर वाला पावर्ड टेलगेट, ADAS सुइट और भी बहुत कुछ मिलता है.

New Audi Q7 5

एक चौंकाने वाले कदम में, ऑडी ने Q7 को सिर्फ़ डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च करने का फ़ैसला किया है – इसमें अभी कोई पेट्रोल या प्लग-इन हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है. नई Q7 के शुरुआती बैच में 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 डीज़ल इंजन दो ट्यूनिंग ऑप्शन के साथ आता है – एक 295 bhp और 630 Nm टॉर्क वाला, और दूसरा कम ट्यूनिंग वाला 241 bhp और 500 Nm वाला इंजन मिलता है. दोनों इंजन में 48V माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड तौर पर दी गई है, जिसमें पावरट्रेन जनरेटर 24 bhp और 370 Nm तक का टेम्पररी बूस्ट दे सकता है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.

New Audi Q7 2

नई Q7 में स्टैंडर्ड तौर पर स्टील स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, साथ ही खरीदारों के पास एडेप्टिव एयर या एडेप्टिव एयर स्पोर्ट सस्पेंशन का ऑप्शन भी होता है – जिसमें बाद वाला ऑप्शन SUV की ऊंचाई को 30 mm तक कम कर देता है. एडेप्टिव एयर सस्पेंशन से यूज़र्स SUV की ऊंचाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें एक एग्ज़िट फ़ंक्शन भी है जो आसानी से बाहर निकलने के लिए SUV की ऊंचाई को 62 mm तक कम कर देता है.

 

नई ऑडी Q7: भारत में लॉन्च की उम्मीद

फिलहाल, ऑडी का कहना है कि नई Q7 की बिक्री ग्लोबल मार्केट में साल की दूसरी छमाही में शुरू होगी और यूरोप में इसकी डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी. भारत में इसे लॉन्च करने के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, हालांकि उम्मीद है कि नई Q7 2027 में कभी भी आ सकती है.

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