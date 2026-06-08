बीएमडब्ल्यू इंडिया 1 जुलाई से कीमतों में 2% तक करेगी वृद्धि
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 8, 2026
हाइलाइट्स
- कीमत में बढ़ोतरी BMW और Mini, दोनों मॉडल्स पर लागू होती है
- इसमें स्थानीय रूप से असेंबल किए गए और CBU-इंपोर्टेड मॉडल शामिल हैं
- हाल के महीनों में BMW की कीमतों में यह दूसरी बार बदलाव है
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 1 जुलाई, 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह बदलाव भारत में बिकने वाली BMW और Mini, दोनों तरह की कारों पर लागू होगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई कारें और पूरी तरह से बनी-बनाई (CBU) इंपोर्ट की गई कारें शामिल हैं.
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बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने हाल के महीनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है. इस साल की शुरुआत में, FY2027 के शुरू में, लग्ज़री कार बनाने वाली इस कंपनी ने रुपये की गिरती कीमत और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कीमतें बदली थीं. कंपनी ने कीमतों में इस ताज़ा बढ़ोतरी के लिए भी इन्हीं वजहों को ज़िम्मेदार बताया है.
कीमत बढ़ोतरी का असर बीएमडब्ल्यू के स्थानीय स्तर पर बनी कारों पर भी होगा, जिनमें, बीमएमडब्ल्यू 2 सीरीजड ग्रान कूपे, 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस, 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस, 7 सीरीज़, X1, X3, X5, X7, M340i और iX1 लॉन्ग व्हील बेस शामिल हैं.
कीमतों में यह बदलाव CBU के तौर पर बेचे जाने वाले इम्पोर्टेड BMW मॉडल पर भी लागू होगा, जिनमें i5 M60, i7, i7 M70, iX, M440i कन्वर्टिबल, M2 कूप, M4 कॉम्पिटिशन, M5 और XM शामिल हैं. भारत में Mini की गाड़ियों की कीमतें भी 1 जुलाई से बढ़ जाएंगी, हालांकि कंपनी ने मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव की जानकारी नहीं दी है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- मिनी Countryman Cएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 17, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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