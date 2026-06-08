बीएमडब्ल्यू इंडिया 1 जुलाई से कीमतों में 2% तक करेगी वृद्धि

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 1 जुलाई, 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह बदलाव भारत में बिकने वाली BMW और Mini, दोनों तरह की कारों पर लागू होगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई कारें और पूरी तरह से बनी-बनाई (CBU) इंपोर्ट की गई कारें शामिल हैं.

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बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने हाल के महीनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है. इस साल की शुरुआत में, FY2027 के शुरू में, लग्ज़री कार बनाने वाली इस कंपनी ने रुपये की गिरती कीमत और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कीमतें बदली थीं. कंपनी ने कीमतों में इस ताज़ा बढ़ोतरी के लिए भी इन्हीं वजहों को ज़िम्मेदार बताया है.

कीमत बढ़ोतरी का असर बीएमडब्ल्यू के स्थानीय स्तर पर बनी कारों पर भी होगा, जिनमें, बीमएमडब्ल्यू 2 सीरीजड ग्रान कूपे, 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस, 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस, 7 सीरीज़, X1, X3, X5, X7, M340i और iX1 लॉन्ग व्हील बेस शामिल हैं.

कीमतों में यह बदलाव CBU के तौर पर बेचे जाने वाले इम्पोर्टेड BMW मॉडल पर भी लागू होगा, जिनमें i5 M60, i7, i7 M70, iX, M440i कन्वर्टिबल, M2 कूप, M4 कॉम्पिटिशन, M5 और XM शामिल हैं. भारत में Mini की गाड़ियों की कीमतें भी 1 जुलाई से बढ़ जाएंगी, हालांकि कंपनी ने मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव की जानकारी नहीं दी है.