पांचवीं पीढ़ी की BMW X5 पेट्रोल-डीज़ल, हाइब्रिड, ईवी और FCEV पावरट्रेन के साथ की गई पेश

बीएमडब्ल्यू की पांचवीं पीढ़ी की X5 ने ग्लोबल लेवल पर अपनी शुरुआत की है. इस SUV में पहली बार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पावरट्रेन के ऑप्शन दिए गए हैं. नई X5 में अंदर और बाहर दोनों तरफ BMW की 'Neue Klasse' डिज़ाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और इसका लुक काफी हद तक नई iX3 जैसा ही है. हालांकि, X5 की खासियत इसका पावरट्रेन है; स्टैंडर्ड पेट्रोल और डीज़ल SUV के साथ अब पहली बार पूरी तरह से नई iX5 EV भी शामिल हो गई है, और आने वाले सालों में iX5 हाइड्रोजन भी इस लाइन-अप का हिस्सा बनेगी.

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बीएमडब्ल्यू X5: डिज़ाइन और स्टाइलिंग

स्टाइलिंग की बात करें तो, X5 में बीएमडब्ल्यू के 'Neue Klasse' डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हमने सबसे पहले iX3 में देखा था. इसका बेसिक डिज़ाइन वैसा ही है – इसमें एंगुलर हेडलैंप्स (X-शेप वाले DRLs के साथ) हैं जो एक ब्लैक-फिनिश वाले पैनल से जुड़े हैं और यह पैनल एक पतली BMW किडनी ग्रिल तक जाता है, जिसके चारों ओर लाइट लगी है. बंपर में बीच में एक बड़ा एयर इनटेक और साइड में पतले वेंट्स दिए गए हैं. iX3 की तरह ही नई X5 की साइड प्रोफाइल में भी टाइट सर्फेसिंग देखने को मिलती है, लेकिन अपनी छोटी बहन (iX3) के उलट, BMW ने इसमें पारंपरिक डोर हैंडल का इस्तेमाल नहीं किया है; इसकी जगह B- और C-पिलर पर छोटे टैब दिए गए हैं जो डोर हैंडल का काम करते हैं.

पीछे की तरफ, X5 में एक बार फिर iX3 के डिज़ाइन का अलग रूप देखने को मिलता है, जिसमें खास टेल लैंप और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग बंपर डिज़ाइन दिए गए हैं.

बीएमडब्ल्यू X5: कैबिन

अंदर की तरफ भी, नई X5 में वही नया कैबिन दिया गया है जो हमने iX3 और i3 में देखा था. इसमें विंडशील्ड के बेस पर एक स्लिम एज-टू-एज पैनोरमिक डिस्प्ले, 17.9-इंच का एंगुलर सेंट्रल टचस्क्रीन और 14.6-इंच का पैसेंजर स्क्रीन है. X5 में वर्टिकल स्पोक्स और मल्टी-फंक्शन स्विच वाला नया बीएमडब्ल्यू स्टीयरिंग भी मिलता है.

फीचर्स की बात करें तो, X5 में पैनोरमिक ग्लास रूफ, बॉवर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, सॉफ्ट-क्लोज डोर और स्पेक के आधार पर फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी मिलती है.

बीएमडब्ल्यू X5 पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो, X5 ग्लोबल मार्केट में 40 पेट्रोल और 40d डीज़ल स्पेसिफिकेशन के साथ आएगी, जिसमें 3.0-लीटर इन-लाइन सिक्स-सिलेंडर इंजन होगा. पेट्रोल इंजन 294 kW पावर और 540 Nm टॉर्क देता है, जबकि डीज़ल इंजन 210 kW पावर और 650 Nm टॉर्क देता है. दोनों इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं और इनमें 48V माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है.

इस रेंज में आगे बढ़ने पर, खरीदारों को 50e और M60e स्पेसिफिकेशन में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन मिलता है. दोनों में स्ट्रेट-सिक्स टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है. 50e में यह 230 kW और 450 Nm की पावर देता है और इसे 145 kW और 280 Nm की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है, जिससे कुल मिलाकर 360 kW और 700 Nm की पावर मिलती है. M60e में इंजन की पावर बढ़कर 313 kW और 540 Nm हो जाता है, जिससे कुल पावर 450 kW और 800 Nm तक पहुँच जाती है. दोनों में 26.5 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो सिर्फ़ EV मोड में 102 km तक की रेंज देता है.

शुरुआती रेंज में iX5 60 EV भी शामिल है, जो डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन से ज़्यादा से ज़्यादा 425 kW पावर और 805 Nm टॉर्क देती है. इसमें 141 kWh की बैटरी लगी है, जिससे यह EV 845 km तक की रेंज देती है. यह EV 460 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यह 23 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है. यह EV 22 kW तक की AC चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है.

भविष्य में पावरट्रेन के विकल्पों में iX5 हाइड्रोजन भी शामिल होगा, जिसमें टोयोटा के साथ मिलकर बनाया गया फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन होगा, दिलचस्प बात यह है कि iX5 FCEV में एक खास अंडरबॉडी हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम होगा, जिसमें स्टोरेज टैंक वहीं लगे होंगे जहाँ iX5 EV में बैटरी पैक होता है.

बीएमडब्ल्यू X5: मार्केट में लॉन्च

नई X5 नवंबर के आखिर तक इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी, और 2027 की शुरुआत में इसके लाइनअप में प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वैरिएंट्स भी शामिल हो जाएंगे. जहां तक ​​भारतीय मार्केट की बात है, तो नई X5 यहां 2027 में कभी भी आ सकती है. FCEV के 2028 में बिक्री के लिए आने की उम्मीद है.