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नई पीढ़ी की बीएमडब्ल्यू X5 की कल लॉन्च से पहले दिखी झलक

टीज़र में जानी-पहचानी इल्यूमिनेटेड ग्रिल सेटअप के साथ एक नई X-शेप वाली लाइटिंग सिग्नेचर की झलक मिलती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 29, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • पांचवीं पीढ़ी की बीएमडब्ल्यू X5 दुनिया भर में 30 जून, 2026 को पेश की जाएगी
  • टीज़र में नई X-शेप वाली LED हेडलाइट की झलक दिखाई गई है
  • पांच पावरट्रेन ऑप्शन देने वाला पहला बीएमडब्ल्यू मॉडल

बीएमडब्ल्यू 30 जून, 2026 को दुनिया भर में पांचवीं पीढ़ी की X5 को पेश करने जा रही है और एसयूवी के लॉन्च से पहले इसकी पहली टीज़र इमेज जारी की है, आने वाली X5 में 'Neue Klasse' प्रोग्राम की कई नई टेक्नोलॉजीज़ शामिल होंगी और यह पांच अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश की जाने वाली पहली BMW मॉडल होगी.

New gen BMW X5 Teased 1

टीज़र में नई SUV की सामने की झलक दिखाई गई है, जिससे पता चलता है कि इसका लुक पहले के मुकाबले ज़्यादा सीधा और चौकोर है. इसमें सबसे खास चीज़ है नए X-शेप वाले LED हेडलाइट्स, जिनके दोनों तरफ़ X-शेप के दो डिज़ाइन बने हैं. ये पतली हॉरिज़ॉन्टल लाइट बार के ज़रिए जानी-पहचानी किडनी ग्रिल से जुड़े हैं. टीज़र से यह भी पता चलता है कि इसका बोनट ज़्यादा सपाट है और शोल्डर ज़्यादा उभरे हुए हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में नई बीएमडब्ल्यू X6 रु.1.78 करोड़ में हुई लॉन्च

 

हालांकि बीएमडब्ल्यू ने आधिकारिक तौर पर इसे पेश करने से पहले ज़्यादातर जानकारी गुप्त रखी है, लेकिन कंपनी ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि नई X5 पेट्रोल, डीज़ल, प्लग-इन हाइब्रिड, बैटरी-इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल-सेल पावरट्रेन के साथ उपलब्ध होगी. iX5 हाइड्रोजन का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होने वाला है, जिससे यह दुनिया भर में बेची जाने वाली बीएमडब्ल्यू की पहली हाइड्रोजन मॉडल बन जाएगी.

New gen BMW X5 1

नई पीढ़ी की X5 में बीएमडब्ल्यू के 'Neue Klasse' आर्किटेक्चर से जुड़ी कई टेक्नोलॉजीज़ होंगी, यहाँ तक कि पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले मॉडल्स में भी, इसमें सबसे अहम है "हार्ट ऑफ जॉय" कंट्रोल यूनिट, जो पावरट्रेन, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, चार्जिंग और एनर्जी रिकूपरेशन जैसे फंक्शन्स को मैनेज करती है, बीएमडब्ल्यू का कहना है कि यह सिस्टम पिछली पीढ़ियों के मुकाबले दस गुना तेज़ी से काम करता है.

 

बीएमडब्ल्यू नई X5 में 23-इंच तक के व्हील देगी. सभी मॉडल्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल होने वाले डैम्पर्स के साथ एडेप्टिव सस्पेंशन स्टैंडर्ड होगा, जबकि ज़्यादा फ़ीचर्स वाले इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वैरिएंट्स में 'एडेप्टिव चेसिस कंट्रोल प्रोफ़ेशनल' मिलेगा, जिसमें टू-एक्सल एयर सस्पेंशन, इंटीग्रल एक्टिव स्टीयरिंग और एक्टिव रोल स्टेबलाइज़ेशन जैसे फ़ीचर्स शामिल होंगे.

New gen BMW X5

इस लग्ज़री एसयूवी में बीएमडब्ल्यू के लेटेस्ट SAE लेवल 2 ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी पेश किए जाएंगे, जिसमें ऑप्शनल मोटरवे और सिटी असिस्टेंट पैकेज शामिल हैं, इसके फ़ीचर्स में हाईवे पर एंट्री-टू-एग्जिट असिस्टेंस, शहरी इलाकों में एड्रेस-टू-एड्रेस असिस्टेंस, लेन चेंज वॉर्निंग, साइड कोलिज़न वॉर्निंग और गाड़ी की लेन के अंदर ऑटोमेटेड इवेसिव मैन्युवर्स (टक्कर से बचने के लिए अपने-आप हरकत करना) शामिल हैं,

 

पूरी तरह से इलेक्ट्रिक iX5, ब्रांड की छठी पीढ़ी की ईड्राइव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली पहली बीएमडब्ल्यू एसयूवी होगी. इसमें 800-वोल्ट का इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर और "सिलिंड्रिकल सेल्स वाली नई हाई-वोल्टेज बैटरी" होगी. iX5 60 xDrive में अब तक की किसी भी प्रोडक्शन बीएमडब्ल्यू ईवी में लगाई गई सबसे बड़ी बैटरी है, जिसकी इस्तेमाल करने लायक क्षमता US में 144 kWh और यूरोप में 141 kWh है.

New gen BMW X5 2

इसमें डुअल-मोटर सेटअप है, जिसमें हर एक्सल पर एक मोटर BMW के xDrive ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ मिलकर काम करती है, हालांकि इसके सटीक स्पेसिफिकेशन अभी बताए नहीं गए हैं, उम्मीद है कि ix5 इस साल के आखिर में कभी लॉन्च होगी.

 

पूरी डिज़ाइन, कैबिन और पावरट्रेन की जानकारी समेत और भी डिटेल्स तब सामने आएंगी जब पांचवीं पीढ़ी की बीएमडब्ल्यू X5 कल दुनिया के सामने पेश की जाएगी.

 

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