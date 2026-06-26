भारत में नई बीएमडब्ल्यू X6 रु.1.78 करोड़ में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 26, 2026
हाइलाइट्स
- 4.4-लीटर V8 इंजन 523 bhp और 750 Nm का टॉर्क बनाता है
- यह सिर्फ़ M60i स्पेक में उपलब्ध है
- इसे CBU के तौर पर इम्पोर्ट किया गया है
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने भारत में नई बीएमडब्ल्यू X6 M60i लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.78 करोड़ (एक्स-शोरूम) है, 3 साल के अंतराल के बाद भारतीय बाज़ार में X6 नेमप्लेट की वापसी हुई है; यह मॉडल M-ट्यून्ड V8 इंजन के साथ और CBU (पूरी तरह से बनी-बनाई गाड़ी) के तौर पर आया है। X6 पहले 2020 से 2023 के बीच बिक्री के लिए उपलब्ध थी, और नया मॉडल उसी SUV-कूप का फेसलिफ्ट वर्जन है.
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डिज़ाइन की बात करें तो, नई X6 का आगे का हिस्सा काफी हद तक X5 जैसा ही है; डिज़ाइन में ज़्यादातर अंतर A-पिलर के पीछे देखने को मिलता है. M60i स्पेक में ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी मिलता है, जिसमें M एयरो पैकेज, 21-इंच के पहिए, स्टैंडर्ड तौर पर शैडोलाइन पैकेज, M ब्रांडेड ब्रेक और M स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट शामिल हैं.
कैबिन में भी स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे M सीट बेल्ट, M स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड पर जलने वाला M लोगो. कुल मिलाकर, केबिन का डिज़ाइन भी X5 जैसा ही है; डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले है जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 14.9-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल है. पूरी तरह से M-सीरीज़ वाली X6 M के उलट, M60i में आगे की तरफ आरामदायक सीटें दी गई हैं जिनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और ऑप्शनल मसाज फ़ंक्शन की सुविधा है. फ़ीचर्स की बात करें तो, X6 में एडेप्टिव LED हेडलाइट्स, M एडेप्टिव सस्पेंशन, पैनोरमिक ग्लास रूफ़, कॉन्फ़िगर करने योग्य एम्बिएंट लाइटिंग, हेड-अप डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, सॉफ़्ट-क्लोज़ दरवाज़े, 360-डिग्री कैमरे, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, हैंड्स-फ़्री पार्किंग और ADAS टेक्नोलॉजी जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
पावरट्रेन की बात करें तो, X6 M60i में बीएमडब्ल्यू का 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 523 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है, इस इंजन में कंपनी की 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसे स्टैंडर्ड तौर पर 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, M60i में M स्पोर्ट डिफरेंशियल भी है, जिससे पावर चारों पहियों तक पहुँचती है, बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह SUV सिर्फ़ 4.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है.
मुकाबले की बात करें तो, X6 M60i का मुकाबला इन-लाइन 6 इंजन वाली मर्सिडीज़-एएमजी जीएलई 53 कूपे-एसयूवी और हाल ही में लॉन्च हुई V8 इंजन वाली ऑडी SQ8 से है,
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