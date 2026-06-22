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स्कोडा कोडियाक RS की बुकिंग भारत में लॉन्च से पहले हुई शुरू

भारत के लिए शुरुआती आवंटन 50 यूनिट तक सीमित है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 22, 2026

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हाइलाइट्स

  • रु.3 लाख की टोकन राशि के साथ शुरू हुई बुकिंग
  • पहले बैच में केवल 50 यूनिट्स आएंगी
  • 261 बीएचपी 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ बनाता है

स्कोडा ऑटो इंडिया ने लॉन्च से पहले अपने पहले RS-बेज वाली SUV क़ोडियाक RS के लिए बुकिंग खोल दी है, जो भारतीय मार्केट के लिए है, इच्छुक खरीदार SUV को सिर्फ रु.3 लाख की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं, और पहले बैच में केवल 50 यूनिट ही उपलब्ध हैं. क़ोडियाक RS क़ोडियाक रेंज की सबसे ऊपर वाली मॉडल है और इसका पावरट्रेन ऑक्टाविया RS से लिया गया है, जो कि साल के अंत तक भारत के लिए दूसरी अलॉकेशन के जरिए भी वापस आने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 स्कोडा कोडियाक रु.36.99 लाख में हुई लॉन्च

Skoda Kodiaq RS Bookings Open

स्टैंडर्ड कोडियाक की तुलना में, RS एक ज्यादा ऐग्रेसिव लुक अपनाती है जिसमें नए डिज़ाइन वाले बंपर, ग्लॉस-ब्लैक बाहरी डिटेलिंग, बड़े अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ ट्विन-एक्सिट एग्जॉस्ट सेटअप शामिल हैं. यह SUV चार पेंट फिनिश में उपलब्ध होगी: मूॅन व्हाइट, मैजिक ब्लैक, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे.

Skoda Kodiaq RS India Launch 3

अंदर, कोडियाक RS को एक स्पोर्टियर लुक दिया गया है जिसमें ऑल-ब्लैक कैबिन थीम, कंट्रास्ट रेड स्टीचिंग और फ्रंट स्पोर्ट्स सीट्स जिसमें एकीकृत हेडरेस्ट हैं, शामिल हैं. परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के बावजूद, यह अभी भी नियमित कोडियाक की तरह 5+2 सीटिंग लेआउट पेश करता है. फीचर लिस्ट में 13-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बियंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक और काफी कुछ शामिल है.

 

ताकत की बात करें एक 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन से आती है जो 261 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क बनाता है, जो इसे भारत में बेचे जाने वाले स्टैण्डर्ड कोडियाक की तुलना में 60 बीएचपी और 80 एनएम ज्यादा पावरफुल बनाता है. इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम स्टैण्डर्ड के रूप में मिलता है. स्कोडा का दावा है कि कोडियाक RS 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.3 सेकेंड में पकड़ सकता है और इसकी टॉप स्पीड 231 किमी/घंटा है, जिससे यह अब तक भारत में पेश किया गया सबसे तेज और सबसे पावरफुल कोडियाक बन जाता है.

Skoda Kodiaq RS India Launch 2

स्कोडा ऑटो इंडिया वर्तमान में स्टैण्डर्ड कोडियाक को अधिकतम ₹46.99 लाख (एक्स-शोरूम) में बेचती है, हालांकि RS को इसके एडवांस पावरट्रेन और RS-खास ट्रीटमेंट के कारण काफी प्रीमियम चार्ज करने की उम्मीद है. परफॉर्मेंस SUV को संभवतः एक ही, फुली लोडेड ट्रिम में पेश किया जाएगा, जिसकी कीमतें लगभग ₹55 लाख (एक्स-शोरूम) के आस-पास रहने की संभावना है. संदर्भ के लिए, ऑक्टाविया RS को पिछले साल इंडिया में ₹49.99 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया था.

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