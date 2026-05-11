2026 स्कोडा कोडियाक रु.36.99 लाख में हुई लॉन्च

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपडेटेड कोडियाक लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.36.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. फ्लैगशिप एसयूवी पहले की तरह ही तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: लाउंज, स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन L&K. 2026 के लिए कोडियाक में कोई बड़ा स्टाइलिंग या मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि स्कोडा ने लेवल 2 ADAS सूट को शामिल करके फीचर्स की लिस्ट को बढ़ाया है. इस अपडेट में कुछ ऐसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं जो पहले केवल उच्च श्रेणी के वेरिएंट में ही मिलते थे, अब निचले वेरिएंट में भी उपलब्ध हैं.

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नए L2 ADAS पैकेज में एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग इंटरवेंशन के साथ फ्रंट असिस्ट, लेन असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन-चेंज सपोर्ट के लिए साइड असिस्ट, रियर ट्रैफिक अलर्ट और एग्जिट वार्निंग सिस्टम शामिल हैं. ये सभी फीचर्स मिड-स्पेक स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन L&K ट्रिम्स पर उपलब्ध हैं.

मिड-स्पेक स्पोर्टलाइन वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा और ग्रिल में इंटीग्रेटेड एलईडी स्ट्रिप भी शामिल की गई है, जो पहले केवल सबसे महंगे सिलेक्शन L&K वेरिएंट में ही उपलब्ध थी. वहीं, एंट्री-लेवल लाउंज 5-सीटर वेरिएंट में इस अपडेट के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है.

स्कोडा ने कोडियाक के कलर ऑप्शन में भी बदलाव किया है. स्टील ग्रे और वेलवेट रेड शेड्स अब उपलब्ध नहीं हैं, जबकि रेस ब्लू अब स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन L&K दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है. ब्रोंक्स गोल्ड अभी भी सबसे महंगे वेरिएंट के लिए ही उपलब्ध है. कैबिन की बात करें तो, लाउंज वेरिएंट में ग्रे स्यूडिया फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, जबकि स्पोर्टलाइन में ग्लॉसी ब्लैक एक्सटीरियर डिटेलिंग दी गई है. सिलेक्शन L&K वेरिएंट में कॉन्यैक लेदर अपहोल्स्ट्री पहले की तरह ही मौजूद है.

कोडियाक में वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो 201 बीएचपी की ताकत और 320 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है और स्कोडा के ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के माध्यम से चारों पहियों को पावर सप्लाई करता है.

कोडियाक का मुकाबला फोक्सवैगन टायरोन, जीप मेरिडियन, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इस सेगमेंट के अन्य मॉडलों से होगा.