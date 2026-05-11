2026 स्कोडा कोडियाक रु.36.99 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
स्कोडानिसान टेक्टॉनमहिंद्रा विजन Tएमजी महामहिम
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
नोर्टनकेटीएमएथरबजाजयामाहा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 स्कोडा कोडियाक रु.36.99 लाख में हुई लॉन्च

तीन वेरिएंट में उपलब्ध, 2026 कोडियाक की कीमत रु.46.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 11, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • अपडेटेड कोडियाक को लेवल 2 ADAS मिलता है
  • मिड-स्पेक स्पोर्टलाइन की कीमत रु.44.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.
  • इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प जारी है

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपडेटेड कोडियाक लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.36.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. फ्लैगशिप एसयूवी पहले की तरह ही तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: लाउंज, स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन L&K. 2026 के लिए कोडियाक में कोई बड़ा स्टाइलिंग या मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि स्कोडा ने लेवल 2 ADAS सूट को शामिल करके फीचर्स की लिस्ट को बढ़ाया है. इस अपडेट में कुछ ऐसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं जो पहले केवल उच्च श्रेणी के वेरिएंट में ही मिलते थे, अब निचले वेरिएंट में भी उपलब्ध हैं.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट रु.10.69 लाख में हुई लॉन्च

Skoda Kodiaq 38

नए L2 ADAS पैकेज में एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग इंटरवेंशन के साथ फ्रंट असिस्ट, लेन असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन-चेंज सपोर्ट के लिए साइड असिस्ट, रियर ट्रैफिक अलर्ट और एग्जिट वार्निंग सिस्टम शामिल हैं. ये सभी फीचर्स मिड-स्पेक स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन L&K ट्रिम्स पर उपलब्ध हैं.

 

मिड-स्पेक स्पोर्टलाइन वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा और ग्रिल में इंटीग्रेटेड एलईडी स्ट्रिप भी शामिल की गई है, जो पहले केवल सबसे महंगे सिलेक्शन L&K वेरिएंट में ही उपलब्ध थी. वहीं, एंट्री-लेवल लाउंज 5-सीटर वेरिएंट में इस अपडेट के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Skoda Kodiaq 19

स्कोडा ने कोडियाक के कलर ऑप्शन में भी बदलाव किया है. स्टील ग्रे और वेलवेट रेड शेड्स अब उपलब्ध नहीं हैं, जबकि रेस ब्लू अब स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन L&K दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है. ब्रोंक्स गोल्ड अभी भी सबसे महंगे वेरिएंट के लिए ही उपलब्ध है. कैबिन की बात करें तो, लाउंज वेरिएंट में ग्रे स्यूडिया फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, जबकि स्पोर्टलाइन में ग्लॉसी ब्लैक एक्सटीरियर डिटेलिंग दी गई है. सिलेक्शन L&K वेरिएंट में कॉन्यैक लेदर अपहोल्स्ट्री पहले की तरह ही मौजूद है.

Skoda Kodiaq 36

कोडियाक में वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो 201 बीएचपी की ताकत और 320 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है और स्कोडा के ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के माध्यम से चारों पहियों को पावर सप्लाई करता है.

 

कोडियाक का मुकाबला फोक्सवैगन टायरोन, जीप मेरिडियन, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इस सेगमेंट के अन्य मॉडलों से होगा.

# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.55 लाख
    ₹ 19,149/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,455 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.2 लाख
    ₹ 11,646/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 रेनो क्विड,
    2019 रेनो क्विड
    RXL | 70,745 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.4 लाख
    ₹ 5,375/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI | 57,571 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.84 लाख
    ₹ 8,598/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 फोर्ड फ्रीस्टाइल,
    2018 फोर्ड फ्रीस्टाइल
    Titanium 1.2 Ti-VCT | 62,887 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.96 लाख
    ₹ 8,859/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2020 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.5 TiVCT Trend BS IV | 32,136 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.08 लाख
    ₹ 13,612/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZ Plus | 36,822 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.63 लाख
    ₹ 17,084/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारत में यह टोयोटा का तीसरा प्लांट होगा और यह पहली बार होगा कि जापानी कार निर्माता कंपनी कर्नाटक के बाहर मॉडलों का निर्माण करेगी.
    टोयोटा महाराष्ट्र में 1 लाख वाहनों की वार्षिक निर्माण क्षमता वाला नया कार प्लांट लगाएगी
  • एक दशक से अधिक समय तक बिक्री के बाद, टेस्ला आधिकारिक तौर पर अपनी प्रमुख मॉडल S सेडान और मॉडल X एसयूवी का निर्माण बंद कर रही है.
    फ्रेमोंट फैक्ट्री से टेस्ला मॉडल S और मॉडल X के अंतिम मॉडल बनकर हुए तैयार
  • होंडा ने ईंधन सप्लाई पाइप की रूटिंग और इंजन ऑयल की खपत से संबंधित समस्याओं के कारण सीबी1000 हॉर्नेट एसपी के लिए स्वैच्छिक रिकॉल की घोषणा की है.
    भारत में होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपी के लिए जारी किया रिकॉल
  • भारत को डुकाटी पानिगाले वी4 लेम्बॉर्गिनी की केवल एक यूनिट मिली है, जिसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है.
    डुकाटी पानिगाले V4 लैम्बॉर्गिनी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.25 करोड़
  • ह्यून्दे ने वित्त वर्ष 2027 के दौरान भारत में दो नई एसयूवी लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है, जिसमें स्थानीय स्तर पर बनी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है.
    ह्यून्दे वित्त वर्ष 2027 में करेगी 2 नई एसयूवी लॉन्च
  • भारत में यह टोयोटा का तीसरा प्लांट होगा और यह पहली बार होगा कि जापानी कार निर्माता कंपनी कर्नाटक के बाहर मॉडलों का निर्माण करेगी.
    टोयोटा महाराष्ट्र में 1 लाख वाहनों की वार्षिक निर्माण क्षमता वाला नया कार प्लांट लगाएगी
  • एक दशक से अधिक समय तक बिक्री के बाद, टेस्ला आधिकारिक तौर पर अपनी प्रमुख मॉडल S सेडान और मॉडल X एसयूवी का निर्माण बंद कर रही है.
    फ्रेमोंट फैक्ट्री से टेस्ला मॉडल S और मॉडल X के अंतिम मॉडल बनकर हुए तैयार
  • होंडा ने ईंधन सप्लाई पाइप की रूटिंग और इंजन ऑयल की खपत से संबंधित समस्याओं के कारण सीबी1000 हॉर्नेट एसपी के लिए स्वैच्छिक रिकॉल की घोषणा की है.
    भारत में होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपी के लिए जारी किया रिकॉल
  • भारत को डुकाटी पानिगाले वी4 लेम्बॉर्गिनी की केवल एक यूनिट मिली है, जिसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है.
    डुकाटी पानिगाले V4 लैम्बॉर्गिनी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.25 करोड़
  • ह्यून्दे ने वित्त वर्ष 2027 के दौरान भारत में दो नई एसयूवी लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है, जिसमें स्थानीय स्तर पर बनी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है.
    ह्यून्दे वित्त वर्ष 2027 में करेगी 2 नई एसयूवी लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 स्कोडा कोडियाक रु.36.99 लाख में हुई लॉन्च