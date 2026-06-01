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विनफास्ट इंडिया ने 10,000 कारें बनाने का आंकड़ा पार किया

विनफास्ट इंडिया ने अपने थूथुकुडी प्लांट में 10,000 यूनिट बनाने का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इस वियतनामी EV निर्माता की विस्तार योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 1, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • विनफास्ट ने भारत में अपनी 10,000वीं स्थानीय रूप से बनी कार पेश की
  • थुथुकुड़ी स्थित प्लांट में अभी VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक SUV का निर्माण हो रहा है
  • भारत स्थित यह प्लांट भविष्य की स्थानीयकरण और निर्यात योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है

विनफास्ट ने भारत में एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया है; उसने तमिलनाडु के थूथुकुडी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फ़ैक्टरी से अपना 10,000वां वाहन तैयार करके बाहर निकाला है. यह उपलब्धि वियतनामी EV निर्माता द्वारा भारत में निर्माण शुरू करने के एक साल से भी कम समय में हासिल हुई है, और यह इस बात का संकेत है कि उसके स्थानीय कामकाज में तेज़ी आ रही है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टेस्ला मॉडल Y प्रीमियम RWD, रु.50.89 लाख में हुआ लॉन्च

Vin Fast Jury Round Cars 51

विनफास्ट का भारत स्थित प्लांट अभी VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक SUV बनाता है. हालाँकि, अभी ये दोनों ही गाड़ियाँ भारतीय सड़कों पर आम तौर पर देखने को नहीं मिलतीं, लेकिन यह वियतनामी कार निर्माता कंपनी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग, सप्लायर पार्टनरशिप और डीलर नेटवर्क के विस्तार के ज़रिए लगातार अपनी नींव मज़बूत कर रही है. थूथुकुडी स्थित यह प्लांट विनफास्ट का वियतनाम के बाहर पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसकी मौजूदा सालाना निर्माण क्षमता 50,000 यूनिट है. जैसे-जैसे माँग बढ़ेगी, इस आँकड़े को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है.

Vin Fast VF 7 Red 1

कंपनी ने भविष्य में स्थानीयकरण (लोकलाइजेशन) बढ़ाने और भारत को कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक निर्यात केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने की योजना भी बताई है. ज़ाहिर है, कार बनाना तो आधी लड़ाई ही है. असली चुनौती तो भारतीय खरीदारों को यह समझाने में है कि वे पहले से स्थापित कंपनियों के बजाय एक अपेक्षाकृत अनजान ब्रांड को चुनें. बिक्री, सर्विस सपोर्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लंबे समय तक कार रखने का अनुभव ही आखिरकार विनफास्ट की सफलता की कहानी तय करेंगे.

 

फिलहाल, 10,000 यूनिट निर्माण का मील का पत्थर पार करना एक मज़बूत शुरुआत है और इस बात का सबूत है कि विनफास्ट की भारत यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

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