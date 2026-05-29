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2026 टेस्ला मॉडल Y प्रीमियम RWD, रु.50.89 लाख में हुआ लॉन्च

स्टैंडर्ड मॉडल Y अब केवल एक ही वेरिएंट में और सिर्फ़ स्टैंडर्ड रेंज स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 29, 2026

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हाइलाइट्स

  • मॉडल Y स्टैंडर्ड रेंज के मुकाबले कीमत में लगभग रु.9 लाख की कटौती
  • बड़ा टचस्क्रीन और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री मिलती है
  • केवल स्टैंरडर्ड रेंज स्पेक में उपलब्ध है

टेस्ला ने भारत में 2026 मॉडल Y को सिर्फ़ एक प्रीमियम RWD स्पेसिफिकेशन में पेश किया है. इसकी कीमत रु.50.89 लाख (एक्स-शोरूम) है. मॉडल Y प्रीमियम RWD की कीमत पिछले साल भारत में लॉन्च हुए मॉडल Y स्टैंडर्ड रेंज से लगभग रु.9 लाख कम है, जबकि इस नए वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही हैं.

 

यह भी पढ़ें: ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला E3 वैरिएंट रु.23.60 लाख में हुआ लॉन्च

2026 Tesla Model Y 1

अपडेट्स की बात करें तो, नई मॉडल Y में 16-इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जिसे हमने सबसे पहले इस साल की शुरुआत में आई नई मॉडल Y L में देखा था. बाकी फीचर्स की लिस्ट काफी हद तक पिछली मॉडल Y जैसी ही है, जिसमें 8-इंच की रियर टचस्क्रीन, हीटिंग और वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, हीटिंग वाली पावर फोल्डिंग रियर सीट्स, 8 एक्सटीरियर कैमरे, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एयर-कॉन वेंट्स, पैनोरमिक ग्लास रूफ, फ्रीक्वेंसी-सेलेक्टिव डैम्पर्स और 9-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.

2026 Tesla Model Y 2

खरीदार कैबिन के लिए पूरी तरह से काले या ग्रे रंग के अपहोल्स्ट्री विकल्पों में से चुन सकते हैं. टेस्ला की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद तस्वीरों के अनुसार, ग्रे अपहोल्स्ट्री का विकल्प अब सेंटर फ्लोर कंसोल पर इस्तेमाल होने वाली अपहोल्स्ट्री तक भी फैला हुआ है, जो पहले केवल काले रंग में ही उपलब्ध था. पूरी तरह से काले रंग के विकल्प में अब गहरे रंग की फिनिश वाला हेडलाइनर भी शामिल है.

2026 Tesla Model Y 3

मैकेनिकल की बात करें तो, मॉडल Y प्रीमियम RWD स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है, जिसमें स्टैंडर्ड बैटरी लगी है जो WLTP के अनुसार 500 km तक की रेंज देती है. पहले की तरह ही, मॉडल Y 175 kW तक की सुपरचार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे 15 मिनट में 238 km तक की रेंज मिल जाती है. टेस्ला का दावा है कि 0-100 kmph की स्पीड पकड़ने का समय 5.9 सेकंड ही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसका कर्ब वेट भी 1,928 kg ही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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