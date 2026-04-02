विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 भारत में अप्रैल के मध्य मे होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 2, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में इस महीने लॉन्च होने वाली 7 सीटों वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी है
- इसमें 201 बीएचपी का इंजन, 60.13 kWh की बैटरी और 450 किलोमीटर तक की रेंज (NDC) मिलेगी
- यह भारत में विनफास्ट की तीसरी इलेक्ट्रिक पेशकश होगी
वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट, वीएफ एमपीवी 7 के लॉन्च के साथ भारत में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रही है. यह ब्रांड, जिसने 2025 में वीएफ6 और वीएफ7 के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, अब इस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 7-सीटर एमपीवी के साथ परिवार-सेंट्रिक सेगमेंट में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है.
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भारतीय सड़कों पर कई बार परीक्षण करते हुए देखी गई VF MPV 7 से किआ कारेंज क्लैविस ईवी, बीवाईडी ईमैक्स 7 और महिंद्रा XEV 9S जैसी मौजूदा इलेक्ट्रिक MPV को टक्कर देने की उम्मीद है.
विनफास्ट एमपीवी 7: बाहरी डिज़ाइन
VF MPV 7 का डिज़ाइन विनफास्ट की वैश्विक EV स्टाइलिंग भाषा के अनुरूप है. सामने की तरफ, इसमें पूरी चौड़ाई वाली LED DRL लाइट्स हैं जो ब्रांड के सिग्नेचर 'V' लोगो के साथ जुड़ी हैंं. मुख्य हेडलाइट्स बम्पर के निचले हिस्से में स्टैक्ड हाउसिंग में स्थित हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन से अपेक्षा के अनुसार, सामने का हिस्सा काफी हद तक बंद है. निचले बम्पर में पैटर्न वाली डिटेलिंग के साथ एक चौड़ा एयर इनटेक सेक्शन दिया गया है.
साइड से देखने पर, यह एमपीवी लंबी और सीधी दिखती है. वीएफ एमपीवी 7 की लंबाई 4,740 मिमी, चौड़ाई 1,872 मिमी और ऊंचाई 1,734 मिमी है, जबकि व्हीलबेस 2,840 मिमी है. इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं. पीछे की तरफ, एमपीवी में कनेक्टेड एलईडी टेल-लैंप हैं जो फ्रंट लाइटिंग डिज़ाइन से मेल खाते हैं.
विनफास्ट एमपीवी 7: कैबिन और खासियतें
कैबिन की बात करें तो, डैशबोर्ड में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है. इस एमपीवी में तीन रो वाली सीटिंग व्यवस्था है जिसमें 7 लोग बैठ सकते हैं.
अन्य दिलचस्प खासियतों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरी और तीसरी रो के लिए एसी वेंट, सभी रो में कई यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, माउंटेड कंट्रोल वाला स्टीयरिंग व्हील, एक स्मार्ट कुंजी और स्टीयरिंग व्हील के पीछे लगा ड्राइव सेलेक्टर शामिल हैं.
सीटिंग की बात करें तो, इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ तीन-रो, 7-सीट लेआउट, 60:40 स्प्लिट सेकंड-रो सीटें और फोल्डेबल थर्ड-रो सीटें हैं.
सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो, MPV 7 में ABS, EBD, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ-साथ हिल स्टार्ट असिस्ट और रोलओवर मिटिगेशन भी दिया गया है. इसके अलावा, वाहन में रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा भी मौजूद हैं.
विनफास्ट एमपीवी 7: पावरट्रेन और रेंज
विदेशों में बिकने वाली VF MPV 7 में 201 bhp की ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करने वाला एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा है. इस MPV में 60.13 kWh की बैटरी है और NEDC साइकिल पर इसकी दावा की गई रेंज 450 किमी तक है. चार्जिंग विकल्पों में DC फास्ट चार्जिंग शामिल है, जिससे बैटरी लगभग 30 मिनट में 10 से 70% तक चार्ज हो जाती है. भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के लिए भी हम इसी तरह की रेंज की उम्मीद कर सकते हैं.
विनफास्ट एमपीवी 7: भारत में लॉन्च और संभावित कीमत
विनफास्ट द्वारा अप्रैल के मध्य में भारत में MPV 7 लॉन्च करने की उम्मीद है, और हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत लगभग रु.25 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
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