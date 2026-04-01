अपडेटेड इंजन और 'क्लाउड-बेस्ड' सस्पेंशन के साथ 2026 मर्सिडीज-बेंज जीएलएस फेसलिफ्ट को किया गया पेश
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 1, 2026
हाइलाइट्स
- अधिक ताकत और बेहतर रिफाइनमेंट वाला अपडेटेड इंजन
- अपडेटेड V8 इंजन 530 bhp की ताकत पैदा करता है; अब इसमें फ्लैट-प्लेन क्रैंकशाफ्ट लगा है
- AI और MBUX सुपरस्क्रीन के साथ नया MB.OS मानक के रूप में उपलब्ध है
मर्सिडीज-बेंज ने अपनी प्रमुख एसयूवी में कई नए अपग्रेड लाते हुए अपडेटेड जीएलएस से पर्दा उठाया है. अब अपनी तीसरी पीढ़ी में, जिसे आखिरी बार 2023 में अपडेट किया गया था, यह नया मॉडल "एसयूवी की एस-क्लास" की छवि को और मजबूत करता है. डिजाइन, तकनीक और पावरट्रेन में बदलाव के साथ-साथ, क्लाउड-आधारित सस्पेंशन जैसे हार्डवेयर पर भी विशेष जोर दिया गया है.
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मर्सिडीज-बेंज जीएलएस: बाहरी हिस्सा
बाहरी तौर पर, GLS को एक नया फ्रंट-एंड डिज़ाइन दिया गया है जिसमें एक बड़ी ग्रिल है जिसके चारों ओर क्रोम की आकर्षक फिनिशिंग और इंटीग्रेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स हैं. ग्रिल में अब मर्सिडीज की सिग्नेचर स्टार-पैटर्न डिटेलिंग शामिल है, जबकि बोनट पर एक तीन-नुकीला स्टार बना हुआ है, जिसे चुनिंदा बाजारों में रोशन भी किया जा सकता है. बंपर को नया रूप दिया गया है, और हेडलाइट्स और टेललाइट्स में अब एक नई स्टार-प्रेरित लाइटिंग सिग्नेचर दी गई है. मर्सिडीज ने लाइनअप में नए पेंट फिनिश और अलॉय व्हील डिज़ाइन भी जोड़े हैं.
मर्सिडीज-बेंज जीएलएस: कैबिन
कैबिन की बात करें तो, GLS में MBUX सुपरस्क्रीन लेआउट स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. इस सेटअप में एक ही ग्लास पैनल के नीचे तीन 12.3 इंच के डिस्प्ले लगे हैं. यह सिस्टम नए मर्सिडीज-बेंज ऑपरेटिंग सिस्टम (MB.OS) पर चलता है, जो AI का उपयोग करके अधिक व्यक्तिगत इंटरैक्शन को सक्षम बनाता है और ओवर-द-एयर अपडेट को सपोर्ट करता है.
पीछे की सीटों का आराम भी बढ़ाया गया है, खासकर वैकल्पिक रियर कम्फर्ट पैकेज प्लस के साथ. एसयूवी में पहले की तरह ही तीन रो वाली सीटें स्टैंडर्ड रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और दूसरी और तीसरी रो में बेहतर जगह मिलती है. अतिरिक्त फीचर्स में रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, रिमूवेबल कंट्रोल और बेहतर क्लाइमेट कंट्रोल फंक्शन शामिल हैं.
मर्सिडीज-बेंज जीएलएस: इंजन
इंजन की बात करें तो, GLS में माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से लैस अपडेटेड इंजन रेंज मिलती है. GLS 580 का V8 इंजन अब 530 bhp और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है. GLS 450 के इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे टॉर्क में वृद्धि हुई है. डीजल वैरिएंट में भी दक्षता बढ़ाने और उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से अपडेट किए गए हैं. खास बात यह है कि GLS 580 के V8 इंजन में अब S-क्लास की तरह फ्लैट-प्लेन क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है. सभी इंजनों में 48V सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर दिया गया है, जिससे बूस्ट जैसे फंक्शन काम करते हैं.
मर्सिडीज-बेंज जीएलएस: सवारी और सस्पेंशन
आराम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, AIRMATIC एयर सस्पेंशन में क्लाउड-आधारित प्रेडिक्टिव डैम्पिंग के रूप में अपडेट किए गए हैं. कार-टू-एक्स डेटा का उपयोग करके, सिस्टम सड़क की स्थितियों का अनुमान लगा सकता है और सस्पेंशन सेटिंग्स को पहले से ही एडजेस्ट कर सकता है. GLS में ई-एक्टिव बॉडी कंट्रोल भी मिलता है, जो बेहतर स्थिरता और आराम के लिए वास्तविक समय में सस्पेंशन सेटिंग्स को एडजेस्ट करता है.
मर्सिडीज-बेंज जीएलएस: सुरक्षा फीचर्स
सुरक्षा और सहायता के मामले में, GLS में एडवांस सेंसर सिस्टम लगा है जिसमें कई कैमरे, रडार यूनिट और अल्ट्रासोनिक सेंसर शामिल हैं, साथ ही एक अधिक शक्तिशाली कंप्यूटिंग सिस्टम भी है. इससे MB.DRIVE सूट के तहत ड्राइवर को बेहतर सहायता मिलती है, जिसमें एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग असिस्ट और एडवांस पार्किंग फ़ंक्शन शामिल हैं.
मर्सिडीज-बेंज जीएलएस: भारत में लॉन्च और प्रतिद्वंदी
अपडेटेड जीएलएस के इस साल के अंत तक या 2027 की शुरुआत में भारत में आने की उम्मीद है. भारत में आने के बाद, यह ऑडी Q7, बीएमडब्ल्यू X7, लैंड रोवर डिफेंडर आदि मॉडलों को टक्कर देना जारी रखेगी. जीएलएस के साथ-साथ मर्सिडीज-बेंज ने अपडेटेड जीएलई और जीएलई कूपे से भी पर्दा उठाया है.
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लोकप्रिय मर्सिडीज़-बेंज़ मॉडल्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ जी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.38 - 2.9 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 83 - 96.9 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ ए-क्लास लिमोजिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 46.05 - 48.55 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलई-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.2 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ सी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 61 - 68 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 - 1.44 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसीएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.25 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलए-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 51.5 - 56.5 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ वी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.88 - 1.99 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 - 1.8 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूबीएक्स-शोरूम कीमत₹ 67.2 - 78.9 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जी 580 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.1 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएस SUVएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.34 - 1.48 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूई SUVएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएएक्स-शोरूम कीमत₹ 67.2 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलई कैब्रियोलेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 करोड़
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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