29 जनवरी को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने से पहले नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास की झलक दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 22, 2026
हाइलाइट्स
- नई एस-क्लास का वैश्विक शुभारंभ 29 जनवरी को होगा
- मर्सिडीज का कहना है कि 50% से अधिक पुर्जे नए या बदले हुए हैं
- नई एस-क्लास एल4 ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए तैयार होगी
मर्सिडीज-बेंज ने हाल ही में कंपनी के सीईओ ओला कैलेनियस के साथ एक वीडियो में आगामी एस-क्लास फेसलिफ्ट की झलक दिखाई. वीडियो में डिजाइन, कैबिन और इस फ्लैगशिप लग्जरी सेडान की कुछ विशेषताओं की झलक मिलती है. मर्सिडीज का दावा है कि उसने अपने मिडसाइकिल अपडेट के तहत एस-क्लास में बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें '50% से अधिक नए या बदले हुए पुर्जे' शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: मर्सिडीज़ बेंज़ ने GLS एसयूवी के AMG लाइन वैरिएंट किये लॉन्च, कीमत रु.1.40 करोड़ से शुरू
बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो, नई एस-क्लास में एक नया फ्रंट डिज़ाइन होगा जिसमें तीन-पॉइंट-स्टार क्रोम डिटेलिंग वाली रीडिज़ाइन ग्रिल, नई एलईडी हेडलाइट्स और टेल लैंप्स (जिनमें फिर से तीन-पॉइंट-स्टार एलईडी लाइट गाइड्स होंगी), नए व्हील डिज़ाइन और बदला हुआ बंपर शामिल होंगे. 2026 एस-क्लास में वापसी करने वाला एक फीचर मर्सिडीज का हुड ऑर्नामेंट है - यह फीचर 2000 के दशक के मध्य से आधुनिक मर्सिडीज कारों में नहीं देखा गया था. हुड ऑर्नामेंट और ग्रिल सराउंड दोनों ही इल्यूमिनेट होंगे.
नई एस-क्लास में 'थ्री-पॉइंट-स्टार' हुड ऑर्नामेंट की वापसी होगी
कैबिन की बात करें तो, कैलेनियस का कहना है कि पिछली एस-क्लास की तुलना में हर चीज़ को और बेहतर बनाया गया है, और उनका दावा है कि नई एस-क्लास सादगीपूर्ण लग्ज़री को एक नए स्तर पर ले जाएगी. वीडियो में नई एस-क्लास के कैबिन की झलक भी दिखाई गई है, खासकर पीछे की सीटों पर जहां रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम, हीटेड, वेंटिलेटेड और रिक्लाइनिंग लेग रेस्ट वाली सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और डॉल्बी एटमॉस से लैस बर्मेस्टर साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं नज़र आती हैं.
वीडियो में स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो हाल के मर्सिडीज मॉडल्स में देखे गए कैपेसिटिव टच बटन्स की जगह फिजिकल बटन्स पर वापस लौटते दिख रहे हैं. वीडियो से यह भी संकेत मिलता है कि नई एस-क्लास मौजूदा मॉडल से भी ज़्यादा रिफाइन है और इसका केबिन पहले से भी ज़्यादा शांत है.
पीछे की सीटों के लिए बड़े एडजेस्टमेंट के साथ-साथ हीटिंग और वेंटिलेशन फ़ंक्शन और सीट मेमोरी; बर्मेस्टर साउंड सिस्टम में डॉल्बी एटमॉस की सुविधा होगी
अब तकनीक की बात करें तो, नई एस-क्लास में मर्सिडीज का एडैप्टिव एयरमैटिक सस्पेंशन सिस्टम होगा, जिसमें नया आईडैम्पिंग फीचर शामिल है. यह फीचर सड़क की खामियों की जानकारी अन्य एस-क्लास कारों के साथ साझा करेगा, जिससे वे वाहन भी सस्पेंशन सेटिंग्स को एडजेस्ट करके आरामदायक सवारी का आनंद ले सकेंगे. इसके अलावा, कैलेनियस ने बताया कि नई एस-क्लास के लिए एमबी.ओएस सॉफ्टवेयर स्टैक को बिल्कुल नए सिरे से विकसित किया गया है.
ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग में मौजूदा मर्सिडीज मॉडलों की तरह टच-सेंसिटिव कंट्रोल के बजाय फिजिकल बटन होंगे
कैलेनियस ने यह भी खुलासा किया कि नई एस-क्लास लेवल 4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए तैयार होगी. उन्होंने आगे कहा कि मर्सिडीज सार्वजनिक सड़कों पर लेवल 4 सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक के साथ एस-क्लास का परीक्षण पहले से ही कर रही है.
