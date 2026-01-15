ऑटो सेल्स: मर्सिडीज-बेंज की बिक्री में आई 3% की गिरावट; CY2025 में 19,007 यूनिट्स बिकीं
द्वारा ऋषभ परमार
4 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 15, 2026
हाइलाइट्स
- सबसे महंगी गाड़ियों की बिक्री में साल-दर-साल 11% की बढ़ोतरी हुई है
- एंट्री लग्जरी सेगमेंट की बिक्री में 20% की गिरावट आई है
- 2026 में भारत में 12 नए और अपडेटेड मॉडल लॉन्च किए जाएंगे
भारतीय बाज़ार में कई सालों तक बिक्री बढ़ने के बाद, मर्सिडीज-बेंज ने कैलेंडर वर्ष 2025 में सालाना आधार पर बिक्री में 2.8% की गिरावट के साथ साल खत्म किया. कार निर्माता ने CY2025 में कुल 19,007 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की - जो CY2024 में 19,565 यूनिट्स से कम है. कार निर्माता ने अपने कई सेगमेंट में बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें सबसे महंगी कार (TEVs), EVs और इसकी AMG सीरीज़ शामिल हैं, हालांकि एंट्री लग्जरी सेगमेंट में बिक्री में सालाना आधार पर 20% की गिरावट आई. हालांकि, कंपनी ने कहा कि कुल बिक्री में कमी के बावजूद, 2025 बाज़ार में रेवेन्यू के मामले में उसका अब तक का सबसे अच्छा साल था.
यह भी पढ़ें: भारत में बनी मर्सिडीज-मायबाक GLS रु.2.75 करोड़ में हुई लॉन्च
ब्रांड की परफॉर्मेंस पर कमेंट करते हुए, मर्सिडीज-बेंज इंडिया के MD और CEO, संतोष अय्यर ने कहा, “हमने रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में एक और अब तक का सबसे अच्छा साल दिया है, जिसे समझदार कस्टमर्स के बीच हाई पसंद से बढ़ावा मिला है, जो TEV सेगमेंट के साथ-साथ टॉप-एंड BEVs में भी मजबूत ग्रोथ में दिखता है. 'वॉल्यूम से ज़्यादा वैल्यू' पर फोकस करने और हाई प्रोडक्ट सब्सटेंस देने की हमारी स्ट्रेटेजी कस्टमर एक्सपीरियंस को सबसे आगे रखती है, साथ ही यह भी पक्का करती है कि कस्टमर्स फीचर-रिच प्रोडक्ट का आनंद लेते रहें और अपनी मर्सिडीज-बेंज के लिए हाई रेसिडुअल वैल्यू बनाए रखें.”
TEVs, इलेक्ट्रिक वाहन रेंज रिपोर्ट में साल-दर-साल ग्रोथ देखी गई
कुल बिक्री में गिरावट के बावजूद, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी TEV रेंज के मॉडलों, जिसमें S-क्लास, GLS, EQS, साथ ही कार बनाने वाली कंपनी की मायबाक और AMG सीरीज़ शामिल हैं, में मज़बूत डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की. TEV की बिक्री में साल-दर-साल 11% की बढ़ोतरी हुई. मर्सिडीज ने कहा कि 2025 में बेची गई सभी यूनिट्स में TEV की हिस्सेदारी लगभग 25% थी, और भारत अब उसके मायबाक सब-ब्रांड के लिए टॉप 5 बाजारों में से एक है.
जहां तक AMG ब्रांड की बात है, मर्सिडीज ने साल-दर-साल बिक्री में 34% की बढ़ोतरी दर्ज की है.
EV के मामले में, मर्सिडीज ने बताया कि 2025 में बेची गई सभी यूनिट्स में से 20% इलेक्ट्रिक गाड़ियां थीं. इनमें से 70% बिक्री TEV सेगमेंट के मॉडल्स से हुई - यानी, EQS, मायबाक EQS और G 580 EV जैसे मॉडल्स शामिल हैं. कुल मिलाकर EV बिक्री में साल-दर-साल 12% की बढ़ोतरी हुई. EQS SUV 2025 में ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार थी.
कोर सेगमेंट सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाला सेगमेंट बना हुआ है; एंट्री लग्ज़री सेगमेंट सिकुड़ गया है
TEVs से नीचे के सेगमेंट पर फोकस करते हुए, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने बताया कि उसकी कोर मॉडल सीरीज़ - जिसमें C-Class, GLC, E-Class और GLE जैसे मॉडल शामिल हैं - ने बेची गई सभी यूनिट्स का 62% हिस्सा बनाया. कंपनी ने दावा किया कि CY2025 में E-Class मार्केट में 'सबसे ज़्यादा बिकने वाली लग्जरी कार' बनी रही.
हालांकि, TEV और कोर सेगमेंट में मज़बूत परफॉर्मेंस की भरपाई एंट्री लग्ज़री सेगमेंट में घटती बिक्री से हुई, जिसमें A-क्लास, GLA और GLB जैसे मॉडल शामिल हैं. इस सेगमेंट में साल-दर-साल बिक्री में 20% की गिरावट दर्ज की गई, और कुल बिक्री में इसका योगदान CY2024 में 20 प्रतिशत से घटकर CY2025 में 13% हो गया.
2026 के लिए 12 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना है
मर्सिडीज-बेंज ने 2026 के लिए भारतीय बाज़ार के लिए अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया है, जिसमें उस साल 12 नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी है. इसमें बिल्कुल नई CLA इलेक्ट्रिक भी शामिल होगी, जिसे पिछले साल की शुरुआत में ग्लोबली लॉन्च किया गया था.
अय्यर ने कहा, "2026 एक एक्शन से भरपूर साल होगा जिसमें 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, हमारे लोकल प्रोडक्शन पोर्टफोलियो का विस्तार होगा, MB.Charge पब्लिक लॉन्च होगा, नए बाजारों में विस्तार होगा और हमारे पूरे नेटवर्क को अपग्रेड करने में निवेश किया जाएगा."
कार बनाने वाली कंपनी ने 2026 की शुरुआत लोकल लेवल पर असेंबल की गई मायबाक GLS SUV को लॉन्च करके की है, जिससे भारत अमेरिका के बाहर पहला ऐसा मार्केट बन गया है जहां इस फ्लैगशिप लग्जरी SUV को लोकल लेवल पर असेंबल किया जाएगा. कार बनाने वाली कंपनी ने EQS SUV का एक स्पेशल एडिशन भी पेश किया.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मर्सिडीज़-बेंज़ मॉडल्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ जी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.38 - 2.9 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 83 - 96.9 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ ए-क्लास लिमोजिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 46.05 - 48.55 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलई-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.2 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ सी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 61 - 68 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 - 1.44 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसीएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.25 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलए-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 51.5 - 56.5 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.88 - 1.99 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 - 1.8 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूबीएक्स-शोरूम कीमत₹ 67.2 - 78.9 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलई कैब्रियोलेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएएक्स-शोरूम कीमत₹ 67.2 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूई SUVएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएस SUVएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.34 - 1.48 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ जी 580 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.1 करोड़
अपकमिंग कार्स
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 19, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 4, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स