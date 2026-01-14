भारत में बनी मर्सिडीज-मायबाक GLS रु.2.75 करोड़ में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 14, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में बनी मायबाक GLS भारत में लॉन्च हुई
- अमेरिका के बाहर भारत मायबाक GLS बनाने वाला पहला बाज़ार बन गया है
- इसमें 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन है
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में बनी मायबाक GLS को रु.2.75 करोड़ की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है, जो पहले इंपोर्ट किए गए वर्जन की रु.3.17 करोड़ की कीमत से रु.42 लाख कम है. अब मायबाक GLS भारत में असेंबल हो रही है, जिससे यह यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर पहला ऐसा मार्केट बन गया है जहां यह मॉडल लोकल लेवल पर बनाया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सर्वश्रेष्ठ तिमाही बिक्री दर्ज की, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं
अभी बिक रही मायबाक GLS को भारत में आखिरी बार 2024 में अपडेट किया गया था और इसमें उस समय किए गए डिज़ाइन बदलाव जारी हैं. इनमें क्रोम स्लैट्स वाली रिवाइज्ड ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, रीडिजाइन किए गए LED हेडलैंप और टेल-लैंप, और अलग-अलग एग्जॉस्ट आउटलेट शामिल हैं. एसयूवी में 22-इंच के अलॉय व्हील बरकरार हैं, जबकि दो नए 23-इंच व्हील डिज़ाइन ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दिए गए हैं.
मायबाक GLS 600 में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन है जो 550 bhp की ताकत बनाता है, जिसे एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सपोर्ट करता है जो अतिरिक्त 22 bhp और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आता है. मर्सिडीज-बेंज का दावा है कि यह 0-100 kmph की स्पीड 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है, और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 kmph तक सीमित है.
इस लग्ज़री एसयूवी में स्टैंडर्ड के तौर पर एयरमैटिक एयर सस्पेंशन दिया गया है, जबकि डेडिकेटेड मायबाक मोड वाला E-एक्टिव बॉडी कंट्रोल सिस्टम ऑप्शनल फीचर के तौर पर उपलब्ध है. अन्य इक्विपमेंट में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, 360-डिग्री कैमरे, एक्टिव पार्किंग असिस्ट और गार्ड 360 व्हीकल प्रो शामिल है.
लॉन्च के अलावा, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 19,007 यूनिट्स की डिलेवरी की रिपोर्ट दी. हालांकि वॉल्यूम पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम था, कंपनी ने बताया कि उसने अब तक का सबसे ज़्यादा सालाना रेवेन्यू दर्ज किया है. एंट्री, कोर और टॉप-एंड मॉडल का कुल बिक्री में क्रमशः 13%, 62% और 25% का योगदान रहा.
