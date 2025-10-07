मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सर्वश्रेष्ठ तिमाही बिक्री दर्ज की, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा तिमाही बिक्री दर्ज की है. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में, कंपनी ने 5119 यूनिट्स बेचीं, हालाँकि, खास बात यह रही कि कंपनी ने इसका लगभग आधा, यानी लगभग 2500 यूनिट्स, सिर्फ़ नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान ही बेच दीं. इसके परिणामस्वरूप, सितंबर 2025 में कंपनी ने महीने-दर-महीने 36% की वृद्धि दर्ज की, जो भारत में उसकी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री है.

कंपनी के बिक्री प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, मर्सिडीज-बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ, संतोष अय्यर ने कहा, "जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद ग्राहकों की ज़बरदस्त प्रतिक्रिया और दबी हुई माँग के कारण मर्सिडीज-बेंज ने सितंबर में अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की." उन्होंने आगे कहा, "जीएसटी दरों में कटौती ने निश्चित रूप से ग्राहकों की भावनाओं को अपने उचित समय पर बेहतर बनाया है, क्योंकि प्रतिकूल विदेशी मुद्रा प्रवाह, बढ़ती परिचालन लागत आदि जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण कारों की कीमतें बढ़ रही हैं. हमें उम्मीद है कि यह उत्साहपूर्ण भावना शेष त्योहारी सीज़न में भी बनी रहेगी, क्योंकि हम बाजार के रुझानों पर कड़ी नज़र रखते हुए, सतर्क और आशावादी बने हुए हैं."

पहले लग्ज़री कारों पर जीएसटी 28% था, और अतिरिक्त सेस के साथ, कुल टैक्स भार 46 से 50% के बीच था. बदला हुआ जीएसटी 2.0 ढांचे के तहत, 1.5 लीटर से बड़े इंजन और 4 मीटर से अधिक लंबाई वाली सभी कारों पर एक समान 40% टैक्स लागू होता है. सेस हटाने से लग्ज़री कार सेगमेंट में कीमतों में और कमी आई है.

मर्सिडीज़ का कहना है कि सितंबर 2025 में रिकॉर्ड बिक्री सबसे महंगी लक्ज़री और कोर सेगमेंट, दोनों में मज़बूत माँग के कारण हुई. GLS, S-Class, मायबाक़ और AMG G63 सहित सबसे महंगी रेंज में साल-दर-साल 12% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 25% की बिक्री पैठ देखी गई.

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने सितंबर 2025 में रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया, जो सबसे महंगे लक्ज़री और कोर सेगमेंट दोनों में मजबूत मांग के कारण हुआ. GLS, S-क्लास, मायबाक और AMG G63 सहित टॉप-एंड रेंज में साल-दर-साल 12% की वृद्धि और वित्त वर्ष 25-26 की दूसरी तिमाही में 25% की बिक्री पैठ देखी गई. बेस्पोक मैन्युफैक्चर प्रोग्राम ने टॉप-एंड बिक्री का 75% हिस्सा लिया, जबकि AMG G63 ने लंबी प्रतीक्षा अवधि के बावजूद अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री हासिल की. ​​LWB ई-क्लास, GLC और GLE एसयूवी के नेतृत्व में कोर सेगमेंट ने दूसरी तिमाही में 10% की वृद्धि दर्ज की और अब तक की सबसे अच्छी मासिक बिक्री दर्ज की. LWB ई-क्लास भारत की सबसे अधिक बिकने वाली लक्ज़री कार रही, जिसने साल-दर-साल 47% की वृद्धि दर्ज की.

मर्सिडीज-बेंज के एंट्री-लेवल लक्ज़री सेगमेंट, जिसमें ए-क्लास सेडान और जीएलए एसयूवी शामिल हैं, ने अपने फीचर-समृद्ध, मूल्य-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से युवा खरीदारों के बीच मज़बूत मूल्य और आकर्षण बनाए रखा है. हालाँकि, बाज़ार में कम कीमत वाले मॉडलों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में इस सेगमेंट में गिरावट देखी गई. इस बीच, ब्रांड के BEV पोर्टफोलियो का विस्तार जारी रहा, जिसने कुल बिक्री में 8% की पैठ और साल-दर-साल 10% की वृद्धि हासिल की, जिसका प्रमुख कारण EQS एसयूवी की रिकॉर्ड बिक्री रही. EQ तकनीक वाला सबसे महंगा G 580 एडिशन 1, 2025 के लिए पहले ही बिक चुका है, और अगले डिलेवरी चरण के लिए बुकिंग अब शुरू हो गई है.