मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सर्वश्रेष्ठ तिमाही बिक्री दर्ज की, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में मर्सिडीज-बेंज ने 5119 यूनिट्स बेचीं, हालांकि, मुख्य बात यह थी कि कंपनी ने नवरात्रि के केवल 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में, मर्सिडीज-बेंज ने भारत में 5119 यूनिट्स बेचीं
  • मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने नवरात्रि के 9 दिनों में लगभग 2500 यूनिट्स बेचीं
  • मर्सिडीज का कहना है कि बिक्री सबसे महंगे लग्ज़री और कोर सेगमेंट, दोनों में मज़बूत मांग के कारण हुई

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा तिमाही बिक्री दर्ज की है. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में, कंपनी ने 5119 यूनिट्स बेचीं, हालाँकि, खास बात यह रही कि कंपनी ने इसका लगभग आधा, यानी लगभग 2500 यूनिट्स, सिर्फ़ नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान ही बेच दीं. इसके परिणामस्वरूप, सितंबर 2025 में कंपनी ने महीने-दर-महीने 36% की वृद्धि दर्ज की, जो भारत में उसकी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री है.

Mercedes CLE 300 Cabriolet

कंपनी के बिक्री प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, मर्सिडीज-बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ, संतोष अय्यर ने कहा, "जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद ग्राहकों की ज़बरदस्त प्रतिक्रिया और दबी हुई माँग के कारण मर्सिडीज-बेंज ने सितंबर में अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की." उन्होंने आगे कहा, "जीएसटी दरों में कटौती ने निश्चित रूप से ग्राहकों की भावनाओं को अपने उचित समय पर बेहतर बनाया है, क्योंकि प्रतिकूल विदेशी मुद्रा प्रवाह, बढ़ती परिचालन लागत आदि जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण कारों की कीमतें बढ़ रही हैं. हमें उम्मीद है कि यह उत्साहपूर्ण भावना शेष त्योहारी सीज़न में भी बनी रहेगी, क्योंकि हम बाजार के रुझानों पर कड़ी नज़र रखते हुए, सतर्क और आशावादी बने हुए हैं."

 

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज़ बेंज़ ने GLS एसयूवी के AMG लाइन वैरिएंट किये लॉन्च, कीमत रु.1.40 करोड़ से शुरू

 

पहले लग्ज़री कारों पर जीएसटी 28% था, और अतिरिक्त सेस के साथ, कुल टैक्स भार 46 से 50% के बीच था. बदला हुआ जीएसटी 2.0 ढांचे के तहत, 1.5 लीटर से बड़े इंजन और 4 मीटर से अधिक लंबाई वाली सभी कारों पर एक समान 40% टैक्स लागू होता है. सेस हटाने से लग्ज़री कार सेगमेंट में कीमतों में और कमी आई है.

 

मर्सिडीज़ का कहना है कि सितंबर 2025 में रिकॉर्ड बिक्री सबसे महंगी लक्ज़री और कोर सेगमेंट, दोनों में मज़बूत माँग के कारण हुई. GLS, S-Class, मायबाक़ और AMG G63 सहित सबसे महंगी रेंज में साल-दर-साल 12% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 25% की बिक्री पैठ देखी गई.

GLS AMG 15 of 46

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने सितंबर 2025 में रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया, जो सबसे महंगे लक्ज़री और कोर सेगमेंट दोनों में मजबूत मांग के कारण हुआ. GLS, S-क्लास, मायबाक और AMG G63 सहित टॉप-एंड रेंज में साल-दर-साल 12% की वृद्धि और वित्त वर्ष 25-26 की दूसरी तिमाही में 25% की बिक्री पैठ देखी गई. बेस्पोक मैन्युफैक्चर प्रोग्राम ने टॉप-एंड बिक्री का 75% हिस्सा लिया, जबकि AMG G63 ने लंबी प्रतीक्षा अवधि के बावजूद अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री हासिल की. ​​LWB ई-क्लास, GLC और GLE एसयूवी के नेतृत्व में कोर सेगमेंट ने दूसरी तिमाही में 10% की वृद्धि दर्ज की और अब तक की सबसे अच्छी मासिक बिक्री दर्ज की. LWB ई-क्लास भारत की सबसे अधिक बिकने वाली लक्ज़री कार रही, जिसने साल-दर-साल 47% की वृद्धि दर्ज की.

 

मर्सिडीज-बेंज के एंट्री-लेवल लक्ज़री सेगमेंट, जिसमें ए-क्लास सेडान और जीएलए एसयूवी शामिल हैं, ने अपने फीचर-समृद्ध, मूल्य-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से युवा खरीदारों के बीच मज़बूत मूल्य और आकर्षण बनाए रखा है. हालाँकि, बाज़ार में कम कीमत वाले मॉडलों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में इस सेगमेंट में गिरावट देखी गई. इस बीच, ब्रांड के BEV पोर्टफोलियो का विस्तार जारी रहा, जिसने कुल बिक्री में 8% की पैठ और साल-दर-साल 10% की वृद्धि हासिल की, जिसका प्रमुख कारण EQS एसयूवी की रिकॉर्ड बिक्री रही. EQ तकनीक वाला सबसे महंगा G 580 एडिशन 1, 2025 के लिए पहले ही बिक चुका है, और अगले डिलेवरी चरण के लिए बुकिंग अब शुरू हो गई है.

# Mercedes-Benz India# Mercedes-Benz India sales# Mercedes-Benz Sales# Car Sales September 2025# Car Sales September# Car Sales Navratri# Luxury cars# Luxury SUVs# GST 2.0# GST on cars# GST on Luxury Cars# Cars# sales# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बॉक्सी सी-एसयूवी का लक्ष्य क्रेटा सेगमेंट में आना है और यह भारत के लिए आगामी नई डस्टर के साथ अपनी कई चीज़ें साझा करेगी.
    निसान की डस्टर-आधारित एसयूवी का नाम होगा Tekton, 2026 के मध्य में हो सकती है लॉन्च
  • कारएंडबाइक को मिली जानकारी के अनुसार, बुकिंग विंडो खुलने के पहले ही दिन स्कोडा को इस शानदार सेडान के लिए 100 से अधिक प्री-बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं.
    स्कोडा ऑक्टेविया RS की रु.2.50 लाख में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग
  • महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों को त्योहारी सीजन के लिए कुछ कॉस्मेटिक बदलावों और कुछ फीचर अपडेट के साथ अपडेट किया गया है, जो उन्हें ग्राहकों के लिए थोड़ा अधिक आकर्षक बनाते हैं.
    2025 महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो हुई लॉन्च, कीमतें रु.7.99 लाख से शुरू
  • घरेलू बाजार में कार निर्माताओं के लिए सितम्बर का महीना मिलाजुला रहा, हालांकि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन से ग्राहकों की संख्या और बुकिंग में वृद्धि हुई है.
    ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
  • पुणे स्थित कार निर्माता ने नवरात्रि के पहले दिन 10,000 से अधिक यात्री वाहन वितरित किए, और सितंबर माह के अंत में महिंद्रा और ह्यून्दे को पछाड़कर दूसरे सबसे अधिक वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ शीर्ष स्थान पर रही.
    सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स यात्री वाहन की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंची
