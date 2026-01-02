FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, फरवरी 2026 से KYV प्रक्रिया होगी खत्म

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा एक्सयूवी 7XOनिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटाराएमजी महामहिम
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, फरवरी 2026 से KYV प्रक्रिया होगी खत्म

नया HX5+ वैरिएंट केवल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कप्पा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. वहीं, HX4 वैरिएंट में अब ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • फरवरी 2026 से नए FASTag के लिए कोई KYV आवश्यक नहीं है
  • एक्टिवेश से पहले वेरिफाइ किया जाएगा
  • बैंक वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार की घोषणा की है जिससे देश भर के लाखों कार मालिकों को राहत मिलेगी. 1 फरवरी, 2026 से, कार, जीप और वैन सहित यात्री वाहनों के लिए नए फास्टैग प्राप्त करते समय कार मालिकों को 'अपने वाहन को जानें' (KYV) प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी.

 

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान

 

टोल वसूली प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू की गई "एक वाहन, एक फास्टैग" नीति के 2024 के अंत में लागू होने के बाद यह मुद्दा चर्चा में आया. हालांकि, केवाईवी प्रणाली को व्यवहार में लाने से वाहन मालिकों को कई वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ा. कई उपयोगकर्ताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें बार-बार ऐप क्रैश होना, दस्तावेज़ अपलोड करने में समस्या और ओटीपी का काम न करना शामिल है.

3cmc145 fastag 650x400 31 December 20 2022 08 24 T09 31 22 097 Z

नई व्यवस्था के तहत, FASTag एक्टिवेशन के बाद की बजाय पहले ही सभी सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. नए जारी किए गए FASTag के लिए, कार मालिकों को जारी होने के बाद KYV (कीवर्ड वेरिफिकेशन) की आवश्यकता के बिना ही सक्रिय डिवाइस प्राप्त होंगे. पहले से प्रचलन में मौजूद FASTag के लिए, KYV अब एक नियमित आवश्यकता नहीं रहेगी. यह केवल कुछ विशेष मामलों में ही आवश्यक होगा, जिनमें FASTag का ढीला होना, गलत तरीके से जारी होना या दुरुपयोग जैसी शिकायतें शामिल हों.

 

सटीकता और सिस्टम की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, NHAI ने प्री-एक्टिवेशन सत्यापन मानदंडों को मजबूत किया है. बैंकों को किसी भी FASTag को एक्टिवेट करने से पहले VAHAN डेटाबेस के साथ सभी वाहन विवरणों का सत्यापन करना होगा. यदि VAHAN में वाहन विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंकों को एक्टिवेशन से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) का उपयोग करके सत्यापन करना होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होगी. इसमें ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से बेचे गए FASTag भी शामिल हैं.

 

नई नीति का उद्देश्य एक उचित संतुलन स्थापित करना है. यह दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को बरकरार रखती है, लेकिन FASTag जारी होने के बाद वाहन मालिकों के लिए अनावश्यक परेशानियों को दूर करती है. पिछली प्रणाली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को दूर करके, यह टोल भुगतान को आसान, तेज़ और स्पष्ट बनाने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर दिन यात्रा करते हैं.

# fastag toll collection# fastag india# toll collection plazas# Cars# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नया HX5+ वेरिएंट केवल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कप्पा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. वहीं, HX4 वेरिएंट में अब ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.
    ह्यून्दे वेन्यू का HX5+ वैरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.9.99 लाख
  • क्या आप नए साल की शुरुआत अपने गैराज में एक नई कार के साथ करना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में कौन-कौन सी कारें लॉन्च होने वाली हैं.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
  • कार निर्माता कंपनी ने कहा कि क्रेटा डीजल की बिक्री कुल बिकने वाली / में से 40% से अधिक है, जबकि पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी 30% अधिक है.
    ह्यून्दे क्रेटा की बिक्री ने 2025 में 2 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • वी-ग्रीन के मालिक विंग्रुप कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और विनफास्ट के संस्थापक फाम न्हाट वुओंग हैं.
    विनफास्ट की वी-ग्रीन ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ साझेदारी की
  • हम उन कुछ कारों की सूची दे रहे हैं जिनमें फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर लगा हुआ आता है.
    भारत में एयर प्यूरीफायर वाली सबसे किफायती कारें
  • नया HX5+ वेरिएंट केवल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कप्पा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. वहीं, HX4 वेरिएंट में अब ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.
    ह्यून्दे वेन्यू का HX5+ वैरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.9.99 लाख
  • क्या आप नए साल की शुरुआत अपने गैराज में एक नई कार के साथ करना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में कौन-कौन सी कारें लॉन्च होने वाली हैं.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
  • कार निर्माता कंपनी ने कहा कि क्रेटा डीजल की बिक्री कुल बिकने वाली / में से 40% से अधिक है, जबकि पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी 30% अधिक है.
    ह्यून्दे क्रेटा की बिक्री ने 2025 में 2 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • वी-ग्रीन के मालिक विंग्रुप कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और विनफास्ट के संस्थापक फाम न्हाट वुओंग हैं.
    विनफास्ट की वी-ग्रीन ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ साझेदारी की
  • हम उन कुछ कारों की सूची दे रहे हैं जिनमें फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर लगा हुआ आता है.
    भारत में एयर प्यूरीफायर वाली सबसे किफायती कारें
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, फरवरी 2026 से KYV प्रक्रिया होगी खत्म