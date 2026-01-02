FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, फरवरी 2026 से KYV प्रक्रिया होगी खत्म
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 2, 2026
हाइलाइट्स
- फरवरी 2026 से नए FASTag के लिए कोई KYV आवश्यक नहीं है
- एक्टिवेश से पहले वेरिफाइ किया जाएगा
- बैंक वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार की घोषणा की है जिससे देश भर के लाखों कार मालिकों को राहत मिलेगी. 1 फरवरी, 2026 से, कार, जीप और वैन सहित यात्री वाहनों के लिए नए फास्टैग प्राप्त करते समय कार मालिकों को 'अपने वाहन को जानें' (KYV) प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी.
यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान
टोल वसूली प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू की गई "एक वाहन, एक फास्टैग" नीति के 2024 के अंत में लागू होने के बाद यह मुद्दा चर्चा में आया. हालांकि, केवाईवी प्रणाली को व्यवहार में लाने से वाहन मालिकों को कई वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ा. कई उपयोगकर्ताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें बार-बार ऐप क्रैश होना, दस्तावेज़ अपलोड करने में समस्या और ओटीपी का काम न करना शामिल है.
नई व्यवस्था के तहत, FASTag एक्टिवेशन के बाद की बजाय पहले ही सभी सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. नए जारी किए गए FASTag के लिए, कार मालिकों को जारी होने के बाद KYV (कीवर्ड वेरिफिकेशन) की आवश्यकता के बिना ही सक्रिय डिवाइस प्राप्त होंगे. पहले से प्रचलन में मौजूद FASTag के लिए, KYV अब एक नियमित आवश्यकता नहीं रहेगी. यह केवल कुछ विशेष मामलों में ही आवश्यक होगा, जिनमें FASTag का ढीला होना, गलत तरीके से जारी होना या दुरुपयोग जैसी शिकायतें शामिल हों.
सटीकता और सिस्टम की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, NHAI ने प्री-एक्टिवेशन सत्यापन मानदंडों को मजबूत किया है. बैंकों को किसी भी FASTag को एक्टिवेट करने से पहले VAHAN डेटाबेस के साथ सभी वाहन विवरणों का सत्यापन करना होगा. यदि VAHAN में वाहन विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंकों को एक्टिवेशन से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) का उपयोग करके सत्यापन करना होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होगी. इसमें ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से बेचे गए FASTag भी शामिल हैं.
नई नीति का उद्देश्य एक उचित संतुलन स्थापित करना है. यह दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को बरकरार रखती है, लेकिन FASTag जारी होने के बाद वाहन मालिकों के लिए अनावश्यक परेशानियों को दूर करती है. पिछली प्रणाली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को दूर करके, यह टोल भुगतान को आसान, तेज़ और स्पष्ट बनाने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर दिन यात्रा करते हैं.
