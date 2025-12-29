जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026महिंद्रा एक्सयूवी 7XOनिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान

अब तक की गई घोषणाओं के आधार पर, विभिन्न कार मॉडलों की कीमतों में 2% से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 29, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मर्सिडीज-बेंज इंडिया और निसान 3% की बढ़ोतरी करेंगी
  • एमजी कार्स की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी होगी
  • BYD ने सीलियन 7 की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की

इस साल की शुरुआत में कारों पर बदली हुई जीएसटी दरों से नए कार खरीदारों को काफी लाभ मिला था. हालांकि, नए साल की शुरुआत में होने वाली वार्षिक मूल्य वृद्धि के कारण अब इस लाभ का कुछ हिस्सा वापस लिया जा रहा है. यह ऑटो उद्योग में एक आम प्रथा है और आमतौर पर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में लागू होती है. ये कीमत बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे. यहां उन सभी ऑटोमोबाइल निर्माताओं की सूची दी गई है जिन्होंने जनवरी 2026 से मूल्य वृद्धि की घोषणा की है.

 

मर्सिडीज़ बेन्ज़ इंडिया

Mercedes Benz E220d 35

मर्सिडीज-बेंज भारतीय बाजार में अपनी सभी कारों और एसयूवी की कीमतों में 1 जनवरी, 2026 से बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली पहली कार निर्माताओं में से एक थी. यह बढ़ोतरी 2% तक होगी और इसका कारण बढ़ती परिचालन लागत के साथ-साथ यूरो और भारतीय रुपये की लगातार ऊंची विनिमय दर को बताया गया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए वह भविष्य में तिमाही आधार पर कीमतों में बदलाव करने पर विचार कर रही है.

 

जेएसडब्ल्यू-एमजी मोटर्स इंडिया

MG GLOSTER BLACKSTORM STATIC 9

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी और यह बढ़ोतरी मॉडल और वैरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगी. कंपनी ने इस बढ़ोतरी का कारण बढ़ती इनपुट लागत और अन्य मौजूदा आर्थिक कारकों को बताया है. यह देखना बाकी है कि क्या इस कीमत बढ़ोतरी का असर हाल ही में लॉन्च हुई हेक्टर फेसलिफ्ट पर भी पड़ेगा, जो फिलहाल शुरुआती कीमतों पर उपलब्ध है.

 

निसान इंडिया

Nissan Magnite Facelift 4

निसान ने घोषणा की है कि वह जनवरी 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में 3% तक की वृद्धि करेगी. वर्तमान में, कंपनी मैग्नाइट और इसके कुरो एडिशन तथा एक्सट्रेल का विक्रय करती है; हालांकि, निसान ने पुष्टि की है कि 2026 के लिए रेनॉ ट्राइबर पर आधारित ग्रेविटे कॉम्पैक्ट एमपीवी मार्च 2026 तक शोरूम में उपलब्ध हो जाएगी.

 

BYD इंडिया

BYD Sealion 7 Image 1

BYD इंडिया ने अपने फ्लैगशिप मॉडल, सीलियन 7 की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की है. बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगी. जो ग्राहक 31 दिसंबर या उससे पहले बुकिंग कराएंगे, उन्हें इलेक्ट्रिक एसयूवी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतों पर ही मिलेगी. कंपनी ने न तो कीमत में बढ़ोतरी का आधिकारिक कारण बताया है और न ही बढ़ोतरी की सीमा का खुलासा किया है.

 

बीएमडब्ल्यू इंडिया

BMW 2 GC 9

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 1 सितंबर, 2025 से कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है और 1 जनवरी, 2026 से एक और बढ़ोतरी की योजना बना रही है. कंपनी ने पहले इन बदलावों का कारण कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत और विदेशी मुद्रा विनिमय पर भारतीय रुपये के अवमूल्यन जैसे कारकों को बताया था. यह बढ़ोतरी बीएमडब्ल्यू के सभी मॉडलों पर लागू होगी, जिनमें स्थानीय स्तर पर निर्मित और आयातित दोनों मॉडल शामिल हैं.

 

रेनॉ इंडिया

2025 Renault Triber m1

रेनॉ इंडिया भी मूल्य वृद्धि की घोषणा करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है, जहां जनवरी 2026 से कीमतों में 2% तक की वृद्धि होने वाली है. यह वृद्धि विभिन्न मॉडलों और वेरिएंटों में अलग-अलग होगी और इसका कारण बढ़ती इनपुट लागत और मौजूदा व्यापक आर्थिक कारण बताए गए हैं.

 

यह एक बनती हुई खबर है और जैसे-जैसे और अन्य वाहन निर्माता कीमत बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे, इसे अपडेट किया जाएगा.

# Upcoming Cars# Upcoming SUVs# Mercedes-Benz India# Renault India# BMW India# MG Motors# Price hike# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

रेनो न्यू डस्टर पर अधिक शोध

रेनो न्यू डस्टर

रेनो न्यू डस्टर

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 12 - 15 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jan 26, 2026

लोकप्रिय रेनो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एक नए टीज़र वीडियो में आगामी बिल्कुल नई एसयूवी की कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर उपलब्ध डस्टर की तुलना में कुछ देखने में स्टाइलिंग बदलाव मिलते हैं.
    भारत में लॉन्च होने वाली नई रेनॉ डस्टर की दिखी झलक, 26 जनवरी को होगी लॉन्च
  • युजवेंद्र चहल ने अपने लग्जरी कार कलेक्शन में रु.87.90 लाख की एक शानदार बीएमडब्ल्यू Z4 M40i शामिल की है और सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता और प्रशंसकों के साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाया है.
    युजवेंद्र चहल ने खरीदी बिल्कुल नई बीएमडब्ल्यू Z4 कन्वर्टिबल टू डोर लग्ज़री कार
  • किआ सेल्टॉस की दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन इसे विक्टोरिस और सिएरा जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी कारों का सामना करना पड़ेगा. सवाल सीधा सा है - क्या इसमें अभी भी वो दम है जो इसे आगे ले जा सकता है?
    2026 किआ सेल्टॉस का रिव्यू: फॉर्मूला एकदम सही है, लेकिन क्या लाने में हुई देरी?
  • जिस MPV के साथ यह अपना बेस शेयर करती है, उसके लॉन्च के लगभग सात साल बाद निसान का एंट्री-लेवल 7-सीटर मॉडल आ रहा है; जो जनवरी में लॉन्च होगा.
    रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी
  • अपडेटेड हेक्टर 5 ट्रिम लेवल में बेची जाती है - स्टाइल, सेलेक्ट प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो, सैवी प्रो आदि.
    2026 एमजी हेक्टर की कीमतें, वैरिएंट-के हिसाब से फीचर्स यहां जानें
  • एक नए टीज़र वीडियो में आगामी बिल्कुल नई एसयूवी की कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर उपलब्ध डस्टर की तुलना में कुछ देखने में स्टाइलिंग बदलाव मिलते हैं.
    भारत में लॉन्च होने वाली नई रेनॉ डस्टर की दिखी झलक, 26 जनवरी को होगी लॉन्च
  • युजवेंद्र चहल ने अपने लग्जरी कार कलेक्शन में रु.87.90 लाख की एक शानदार बीएमडब्ल्यू Z4 M40i शामिल की है और सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता और प्रशंसकों के साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाया है.
    युजवेंद्र चहल ने खरीदी बिल्कुल नई बीएमडब्ल्यू Z4 कन्वर्टिबल टू डोर लग्ज़री कार
  • किआ सेल्टॉस की दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन इसे विक्टोरिस और सिएरा जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी कारों का सामना करना पड़ेगा. सवाल सीधा सा है - क्या इसमें अभी भी वो दम है जो इसे आगे ले जा सकता है?
    2026 किआ सेल्टॉस का रिव्यू: फॉर्मूला एकदम सही है, लेकिन क्या लाने में हुई देरी?
  • जिस MPV के साथ यह अपना बेस शेयर करती है, उसके लॉन्च के लगभग सात साल बाद निसान का एंट्री-लेवल 7-सीटर मॉडल आ रहा है; जो जनवरी में लॉन्च होगा.
    रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी
  • अपडेटेड हेक्टर 5 ट्रिम लेवल में बेची जाती है - स्टाइल, सेलेक्ट प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो, सैवी प्रो आदि.
    2026 एमजी हेक्टर की कीमतें, वैरिएंट-के हिसाब से फीचर्स यहां जानें
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान