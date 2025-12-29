जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान

इस साल की शुरुआत में कारों पर बदली हुई जीएसटी दरों से नए कार खरीदारों को काफी लाभ मिला था. हालांकि, नए साल की शुरुआत में होने वाली वार्षिक मूल्य वृद्धि के कारण अब इस लाभ का कुछ हिस्सा वापस लिया जा रहा है. यह ऑटो उद्योग में एक आम प्रथा है और आमतौर पर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में लागू होती है. ये कीमत बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे. यहां उन सभी ऑटोमोबाइल निर्माताओं की सूची दी गई है जिन्होंने जनवरी 2026 से मूल्य वृद्धि की घोषणा की है.

मर्सिडीज़ बेन्ज़ इंडिया

मर्सिडीज-बेंज भारतीय बाजार में अपनी सभी कारों और एसयूवी की कीमतों में 1 जनवरी, 2026 से बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली पहली कार निर्माताओं में से एक थी. यह बढ़ोतरी 2% तक होगी और इसका कारण बढ़ती परिचालन लागत के साथ-साथ यूरो और भारतीय रुपये की लगातार ऊंची विनिमय दर को बताया गया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए वह भविष्य में तिमाही आधार पर कीमतों में बदलाव करने पर विचार कर रही है.

जेएसडब्ल्यू-एमजी मोटर्स इंडिया

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी और यह बढ़ोतरी मॉडल और वैरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगी. कंपनी ने इस बढ़ोतरी का कारण बढ़ती इनपुट लागत और अन्य मौजूदा आर्थिक कारकों को बताया है. यह देखना बाकी है कि क्या इस कीमत बढ़ोतरी का असर हाल ही में लॉन्च हुई हेक्टर फेसलिफ्ट पर भी पड़ेगा, जो फिलहाल शुरुआती कीमतों पर उपलब्ध है.

निसान इंडिया

निसान ने घोषणा की है कि वह जनवरी 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में 3% तक की वृद्धि करेगी. वर्तमान में, कंपनी मैग्नाइट और इसके कुरो एडिशन तथा एक्सट्रेल का विक्रय करती है; हालांकि, निसान ने पुष्टि की है कि 2026 के लिए रेनॉ ट्राइबर पर आधारित ग्रेविटे कॉम्पैक्ट एमपीवी मार्च 2026 तक शोरूम में उपलब्ध हो जाएगी.

BYD इंडिया

BYD इंडिया ने अपने फ्लैगशिप मॉडल, सीलियन 7 की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की है. बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगी. जो ग्राहक 31 दिसंबर या उससे पहले बुकिंग कराएंगे, उन्हें इलेक्ट्रिक एसयूवी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतों पर ही मिलेगी. कंपनी ने न तो कीमत में बढ़ोतरी का आधिकारिक कारण बताया है और न ही बढ़ोतरी की सीमा का खुलासा किया है.

बीएमडब्ल्यू इंडिया

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 1 सितंबर, 2025 से कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है और 1 जनवरी, 2026 से एक और बढ़ोतरी की योजना बना रही है. कंपनी ने पहले इन बदलावों का कारण कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत और विदेशी मुद्रा विनिमय पर भारतीय रुपये के अवमूल्यन जैसे कारकों को बताया था. यह बढ़ोतरी बीएमडब्ल्यू के सभी मॉडलों पर लागू होगी, जिनमें स्थानीय स्तर पर निर्मित और आयातित दोनों मॉडल शामिल हैं.

रेनॉ इंडिया

रेनॉ इंडिया भी मूल्य वृद्धि की घोषणा करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है, जहां जनवरी 2026 से कीमतों में 2% तक की वृद्धि होने वाली है. यह वृद्धि विभिन्न मॉडलों और वेरिएंटों में अलग-अलग होगी और इसका कारण बढ़ती इनपुट लागत और मौजूदा व्यापक आर्थिक कारण बताए गए हैं.

यह एक बनती हुई खबर है और जैसे-जैसे और अन्य वाहन निर्माता कीमत बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे, इसे अपडेट किया जाएगा.