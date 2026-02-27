पत्रिकायूज़्ड कार्स
वीएलएफ मोबस्टर 135 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी

मोबस्टर 135 की कीमत अब रु.1.37 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो कि रु.7,000 की बढ़ोतरी दर्शाती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 27, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • वीएलएफ मोबस्टर को सितंबर 2025 में रु.1.30 लाख की कीमत पर लॉन्च किया गया था
  • रु.1.30 लाख की यह शुरुआती कीमत केवल 500 ग्राहकों के लिए बढ़ाई गई थी
  • भारत का सबसे शक्तिशाली 125cc स्कूटर है

इटली के दोपहिया वाहन ब्रांड वेलोसिफेरो (वीएलएफ) ने भारत में अपने मोबस्टर 135 स्कूटर की शुरुआती पेशकश समाप्त होने के बाद इसकी कीमत में बदलाव किया है. स्कूटर की कीमत अब रु.1.37 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो पहले की शुरुआती कीमत से रु.7,000 अधिक है.

 

यह भी पढ़ें: VLF मोबस्टर 135 की शुरुआती कीमत बढ़ीं

 

VLF Mobster 26मोबस्टर 135 को सितंबर 2025 में रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. लॉन्च के पहले महीने में ही कंपनी को 2,500 से अधिक बुकिंग मिलीं. इसके बाद, वीएलएफ ने इस शुरुआती कीमत को अतिरिक्त 500 यूनिट्स तक बढ़ा दिया, जिससे लॉन्च कीमत का लाभ उठाने वाले ग्राहकों की कुल संख्या 3,000 हो गई. यह ऑफर पांच महीने से कुछ अधिक समय तक वैध रहा, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया.

VLF Mobster 8

मोबस्टर 135 में 125 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) से लैस है. यह इंजन 8,250 आरपीएम पर 12.1 बीएचपी की ताकत और 6,500 आरपीएम पर 11.7 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. वीएलएफ का दावा है कि इसकी अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा है और माइलेज 46 किमी प्रति लीटर है. स्कूटर में 8 लीटर का फ्यूल टैंक है.

VLF Mobster 17

फीचर्स की बात करें तो, मोबस्टर 135 में 5.0 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कीलेस इग्निशन और स्विच करने योग्य ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा है. इसका कर्ब वेट 122 किलोग्राम, व्हीलबेस 1,341 मिमी, सीट की ऊंचाई 797 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 155 मिमी है.

 

ब्रेकिंग के लिए आगे 230mm और पीछे 220mm की डिस्क दी गई है, साथ ही डुअल-चैनल स्विच करने योग्य ABS भी उपलब्ध है. सस्पेंशन सिस्टम में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और गैस-चार्ज्ड ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं। स्कूटर में आगे 120/70 और पीछे 130/70 साइज के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हैं.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • BYD ने सीलियन 7 प्रीमियम की कीमत में 1 जनवरी, 2026 से ₹50,000 की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर ₹49.4 लाख हो गई है. परफॉर्मेंस वैरिएंट की कीमत ₹54.9 लाख पर अपरिवर्तित है, जबकि 31 दिसंबर, 2025 से पहले की गई बुकिंग पर पुरानी कीमत लागू रहेगी.
    BYD सीलियन 7 प्रीमियम की कीमत में रु.50,000 की बढ़ोतरी हुई
  • अब तक की गई घोषणाओं के आधार पर, विभिन्न कार मॉडलों की कीमतों में 2% से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है.
    जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान
  • अक्टूबर 2025 में लॉन्च होने के बाद मोबस्टर 135 का निर्माण शुरू हो गया है.
    कोल्हापुर प्लांट में वीएलएफ मोबस्टर 135 का निर्माण हुआ शुरू
  • वीएलएफ का कहना है कि उसे अब तक मोबस्टर 135 के लिए रु,2,500 बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं, तथा रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की प्रारंभिक कीमत अतिरिक्त 500 खरीदारों के लिए मान्य रहेगी.
    VLF मोबस्टर 135 की शुरुआती कीमत बढ़ीं
  • पहले 2,500 खरीदारों के लिए वीएलएफ मोबस्टर 135 की कीमत रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    वीएलएफ मोबस्टर 135: तस्वीरों में
  • BYD ने सीलियन 7 प्रीमियम की कीमत में 1 जनवरी, 2026 से ₹50,000 की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर ₹49.4 लाख हो गई है. परफॉर्मेंस वैरिएंट की कीमत ₹54.9 लाख पर अपरिवर्तित है, जबकि 31 दिसंबर, 2025 से पहले की गई बुकिंग पर पुरानी कीमत लागू रहेगी.
    BYD सीलियन 7 प्रीमियम की कीमत में रु.50,000 की बढ़ोतरी हुई
  • अब तक की गई घोषणाओं के आधार पर, विभिन्न कार मॉडलों की कीमतों में 2% से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है.
    जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान
  • अक्टूबर 2025 में लॉन्च होने के बाद मोबस्टर 135 का निर्माण शुरू हो गया है.
    कोल्हापुर प्लांट में वीएलएफ मोबस्टर 135 का निर्माण हुआ शुरू
  • वीएलएफ का कहना है कि उसे अब तक मोबस्टर 135 के लिए रु,2,500 बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं, तथा रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की प्रारंभिक कीमत अतिरिक्त 500 खरीदारों के लिए मान्य रहेगी.
    VLF मोबस्टर 135 की शुरुआती कीमत बढ़ीं
  • पहले 2,500 खरीदारों के लिए वीएलएफ मोबस्टर 135 की कीमत रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    वीएलएफ मोबस्टर 135: तस्वीरों में
