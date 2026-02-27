वीएलएफ मोबस्टर 135 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी

इटली के दोपहिया वाहन ब्रांड वेलोसिफेरो (वीएलएफ) ने भारत में अपने मोबस्टर 135 स्कूटर की शुरुआती पेशकश समाप्त होने के बाद इसकी कीमत में बदलाव किया है. स्कूटर की कीमत अब रु.1.37 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो पहले की शुरुआती कीमत से रु.7,000 अधिक है.

मोबस्टर 135 को सितंबर 2025 में रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. लॉन्च के पहले महीने में ही कंपनी को 2,500 से अधिक बुकिंग मिलीं. इसके बाद, वीएलएफ ने इस शुरुआती कीमत को अतिरिक्त 500 यूनिट्स तक बढ़ा दिया, जिससे लॉन्च कीमत का लाभ उठाने वाले ग्राहकों की कुल संख्या 3,000 हो गई. यह ऑफर पांच महीने से कुछ अधिक समय तक वैध रहा, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया.

मोबस्टर 135 में 125 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) से लैस है. यह इंजन 8,250 आरपीएम पर 12.1 बीएचपी की ताकत और 6,500 आरपीएम पर 11.7 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. वीएलएफ का दावा है कि इसकी अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा है और माइलेज 46 किमी प्रति लीटर है. स्कूटर में 8 लीटर का फ्यूल टैंक है.

फीचर्स की बात करें तो, मोबस्टर 135 में 5.0 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कीलेस इग्निशन और स्विच करने योग्य ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा है. इसका कर्ब वेट 122 किलोग्राम, व्हीलबेस 1,341 मिमी, सीट की ऊंचाई 797 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 155 मिमी है.

ब्रेकिंग के लिए आगे 230mm और पीछे 220mm की डिस्क दी गई है, साथ ही डुअल-चैनल स्विच करने योग्य ABS भी उपलब्ध है. सस्पेंशन सिस्टम में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और गैस-चार्ज्ड ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं। स्कूटर में आगे 120/70 और पीछे 130/70 साइज के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हैं.