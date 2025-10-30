VLF मोबस्टर 135 की शुरुआती कीमत बढ़ीं
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 30, 2025
हाइलाइट्स
- वीएलएफ मोबस्टर 135 पिछले महीने भारत में लॉन्च हुआ था
- भारत का सबसे शक्तिशाली 125 सीसी स्कूटर है
- 500 खरीदारों के लिए शुरुआती कीमत रु.1.30 लाख बढ़ा दी गई है
इतालवी दोपहिया वाहन ब्रांड वीएलएफ (वेलोसिफेरो) ने अपने पहले पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर, मोबस्टर 135 के लिए प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव के विस्तार की घोषणा की है. स्कूटर को भारत में सितंबर 2025 में रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया था और अब तक 2,500 बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं, कंपनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खुलासा किया.
वीएलएफ ने अब शुरुआती ऑफर को 500 अतिरिक्त यूनिट्स तक बढ़ा दिया है, यानी कुल 3,000 ग्राहकों को मोबस्टर 135 उसी रु.1.30 लाख की कीमत पर मिलेगा. यह आवंटन पूरा होने के बाद कीमतों में बदलाव किया जाएगा.
मोबस्टर 135 में 125 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है और यह कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) से लैस है. यह इंजन 8,250 आरपीएम पर 12.1 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 11.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इसकी अधिकतम गति 100 किमी/घंटा और ईंधन दक्षता 46 किमी/लीटर बताई गई है. इस स्कूटर में 8 लीटर का फ्यूल टैंक है.
फीचर की बात करें तो मोबस्टर 135 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विकल्प, कीलेस इग्निशन और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ 5.0 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है.
मोबस्टर 135 का वज़न 122 किलोग्राम है, इसका व्हीलबेस 1,341 मिमी, सीट की ऊँचाई 797 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 155 मिमी है। ब्रेकिंग के लिए 230 मिमी आगे और 220 मिमी पीछे डिस्क ब्रेक, साथ ही एक डुअल चैनल वाला स्विचेबल ABS (ABS) दिया गया है. सस्पेंशन का काम टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और गैस-चार्ज्ड ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर द्वारा किया जाता है. इस स्कूटर में 12-इंच के ट्यूबलेस टायर (120/70 आगे, 130/70 पीछे) लगे हैं.
