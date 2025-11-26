कोल्हापुर प्लांट में वीएलएफ मोबस्टर 135 का निर्माण हुआ शुरू
हाइलाइट्स
- वीएलएफ मोबस्टर 135 को रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया
- महाराष्ट्र में निर्माण शुरू, डिलेवरी जल्द शुरू होगी
- मोबस्टर 125 भारत का सबसे शक्तिशाली 125 सीसी प्रोडक्शन स्कूटर है
इतालवी दोपहिया वाहन निर्माता वीएलएफ (वेलोसिफेरो) ने भारत के लिए अपने पहले पेट्रोल-चालित स्कूटर, मोबस्टर 135 का निर्माण शुरू कर दिया है. इस स्कूटर को सितंबर 2025 में रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था और पहले ही महीने में इसकी 2,500 से ज़्यादा बुकिंग हो गईं. कंपनी के महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर प्लांट में इसका निर्माण कार्य चल रहा है और अगले महीने से इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है.
वीएलएफ ने शुरुआत में मोबस्टर 135 की शुरुआती 2,500 यूनिट्स की कीमत रु.1.30 लाख रखी थी. अक्टूबर 2025 में, ब्रांड ने इस ऑफर को 500 अतिरिक्त ग्राहकों तक बढ़ा दिया, जिससे कुल शुरुआती आवंटन 3,000 यूनिट्स हो गया. इन यूनिट्स की डिलेवरी के बाद कीमतों में बदलाव किया जाएगा.
मोबस्टर 135 में 125 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो सीवीटी से जुड़ा है. यह 8,250 आरपीएम पर 12.1 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 11.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है. वीएलएफ का दावा है कि 8-लीटर के फ्यूल टैंक के साथ इसकी टॉप स्पीड 100 किमी/घंटा और माइलेज 46 किमी/लीटर है.
इसके मुख्य आकर्षणों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला 5.0-इंच TFT डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं। इस स्कूटर का वज़न 122 किलोग्राम है और इसका व्हीलबेस 1,341 मिमी, सीट की ऊँचाई 797 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 155 मिमी है.
ब्रेकिंग का काम 230 मिमी आगे और 220 मिमी पीछे के डिस्क ब्रेक द्वारा किया जाता है, जो दोहरे चैनल स्विचेबल ABS द्वारा समर्थित हैं. सस्पेंशन सेटअप में एक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और गैस-चार्ज्ड ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं. मोबस्टर 135 में 12-इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हैं, जिनका आगे का साइज़ 120/70 और पीछे का साइज़ 130/70 है.
