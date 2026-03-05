अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख

अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने देश में बेची जाने वाली अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के लिए 'बैटरी फ्लेक्स' नाम का एक नया स्वामित्व कार्यक्रम शुरू किया है. यह पहल मूल रूप से बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल है, जो ग्राहकों को कम अग्रिम कीमत पर मोटरसाइकिल खरीदने और मासिक योजना के माध्यम से बैटरी की अलग से सदस्यता लेने की सुविधा देता है.

नई योजना लागू होने के बाद, X-47 को अब रु.1.49 लाख में खरीदा जा सकता है, जबकि बैटरी सब्सक्रिप्शन रु.2,499 प्रति माह से शुरू होता है. इससे शुरुआती खरीद लागत रु.1 लाख कम हो जाती है, जबकि कुल खरीद मूल्य रु.2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.

मॉडल अपफ्रंट व्हीकल कीमत बैटरी EMI (मासिक) कीमत प्रति किलोमीटर (दावा की गई रेंज) F77 ओरिजनल रु.1.99 लाख रु.2,678 ₹2.6/किमी F77 रिकॉन रु. 2.49 लाख रु.4,016 ₹4/किमी X-47 ओरिजनल रु.1.49 लाख रु.2.499 ₹2.5/किमी X-47 ओरिजनल + रु.1.99 लाख रु.2,499 ₹2.5/किमी X-47 रिकॉन रु.1.99 लाख रु.4,016 ₹4/किमी X-47 रिकॉन + रु.2.49 लाख रु.4,016 ₹4/किमी X-47 डिज़र्ट विंग रु.2.69 लाख रु.4,820 ₹4.8/किमी

बैटरी फ्लेक्स प्रोग्राम को अल्ट्रावॉयलेट F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तक भी बढ़ा दिया गया है. BaaS मॉडल के तहत,F77 को अब रु.1.99 लाख की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है, जबकि बैटरी सब्सक्रिप्शन रु.2,678 प्रति माह से शुरू होता है. तुलनात्मक रूप से, मोटरसाइकिल की मानक खरीद कीमत रु.2.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

अल्ट्रावॉयलेट के अनुसार, नए स्वामित्व मॉडल से X-47 को खरीदने के लिए आवश्यक शुरुआती निवेश में 40% की कमी आती है. सदस्यता अवधि समाप्त होने पर, बैटरी का स्वामित्व बिना किसी अतिरिक्त लागत के ग्राहक को ट्रांसफर हो जाता है.

कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इकोफी के साथ मिलकर बैटरी फ्लेक्स कार्यक्रम शुरू किया है. बैटरी फ्लेक्स योजना के लिए नामांकन 5 मार्च, 2026 से शुरू होंगे.