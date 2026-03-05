अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 5, 2026
हाइलाइट्स
- बैटरी फ्लेक्स BaaS योजना शुरू की गई
- X-47 की मासिक बैटरी सदस्यता रु.2,500 से शुरू होती है
- F77 योजना रु.2,678 प्रति माह से शुरू होती है
अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने देश में बेची जाने वाली अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के लिए 'बैटरी फ्लेक्स' नाम का एक नया स्वामित्व कार्यक्रम शुरू किया है. यह पहल मूल रूप से बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल है, जो ग्राहकों को कम अग्रिम कीमत पर मोटरसाइकिल खरीदने और मासिक योजना के माध्यम से बैटरी की अलग से सदस्यता लेने की सुविधा देता है.
नई योजना लागू होने के बाद, X-47 को अब रु.1.49 लाख में खरीदा जा सकता है, जबकि बैटरी सब्सक्रिप्शन रु.2,499 प्रति माह से शुरू होता है. इससे शुरुआती खरीद लागत रु.1 लाख कम हो जाती है, जबकि कुल खरीद मूल्य रु.2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.
|मॉडल
|अपफ्रंट व्हीकल कीमत
|बैटरी EMI (मासिक)
|कीमत प्रति किलोमीटर (दावा की गई रेंज)
|F77 ओरिजनल
|रु.1.99 लाख
|रु.2,678
|₹2.6/किमी
|F77 रिकॉन
|रु. 2.49 लाख
|रु.4,016
|₹4/किमी
|X-47 ओरिजनल
|रु.1.49 लाख
|रु.2.499
|₹2.5/किमी
|X-47 ओरिजनल +
|रु.1.99 लाख
|रु.2,499
|₹2.5/किमी
|X-47 रिकॉन
|रु.1.99 लाख
|रु.4,016
|₹4/किमी
|X-47 रिकॉन +
|रु.2.49 लाख
|रु.4,016
|₹4/किमी
|X-47 डिज़र्ट विंग
|रु.2.69 लाख
|रु.4,820
|₹4.8/किमी
बैटरी फ्लेक्स प्रोग्राम को अल्ट्रावॉयलेट F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तक भी बढ़ा दिया गया है. BaaS मॉडल के तहत,F77 को अब रु.1.99 लाख की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है, जबकि बैटरी सब्सक्रिप्शन रु.2,678 प्रति माह से शुरू होता है. तुलनात्मक रूप से, मोटरसाइकिल की मानक खरीद कीमत रु.2.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.
यह भी पढ़ें: अल्ट्रावॉयलेट ने CES 2026 में F77 के लिए AI‑आधारित वॉइस असिस्टेंट “वॉयलेट” किया पेश
अल्ट्रावॉयलेट के अनुसार, नए स्वामित्व मॉडल से X-47 को खरीदने के लिए आवश्यक शुरुआती निवेश में 40% की कमी आती है. सदस्यता अवधि समाप्त होने पर, बैटरी का स्वामित्व बिना किसी अतिरिक्त लागत के ग्राहक को ट्रांसफर हो जाता है.
कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इकोफी के साथ मिलकर बैटरी फ्लेक्स कार्यक्रम शुरू किया है. बैटरी फ्लेक्स योजना के लिए नामांकन 5 मार्च, 2026 से शुरू होंगे.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 9, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 10, 2026
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स