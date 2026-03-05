पत्रिकायूज़्ड कार्स
अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख

अल्ट्रावॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स BaaS प्लान लॉन्च किया है, जिसमें X-47 की शुरुआती कीमत रु.1.49 लाख और F77 की शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख से शुरू होती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • बैटरी फ्लेक्स BaaS योजना शुरू की गई
  • X-47 की मासिक बैटरी सदस्यता रु.2,500 से शुरू होती है
  • F77 योजना रु.2,678 प्रति माह से शुरू होती है

अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने देश में बेची जाने वाली अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के लिए 'बैटरी फ्लेक्स' नाम का एक नया स्वामित्व कार्यक्रम शुरू किया है. यह पहल मूल रूप से बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल है, जो ग्राहकों को कम अग्रिम कीमत पर मोटरसाइकिल खरीदने और मासिक योजना के माध्यम से बैटरी की अलग से सदस्यता लेने की सुविधा देता है.

Ultraviolette X47 Crossover Web 1

नई योजना लागू होने के बाद, X-47 को अब रु.1.49 लाख में खरीदा जा सकता है, जबकि बैटरी सब्सक्रिप्शन रु.2,499 प्रति माह से शुरू होता है. इससे शुरुआती खरीद लागत रु.1 लाख कम हो जाती है, जबकि कुल खरीद मूल्य रु.2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.

मॉडलअपफ्रंट व्हीकल कीमतबैटरी EMI (मासिक)कीमत प्रति किलोमीटर (दावा की गई रेंज)
F77 ओरिजनलरु.1.99 लाखरु.2,678₹2.6/किमी
F77 रिकॉनरु. 2.49 लाखरु.4,016₹4/किमी
X-47 ओरिजनलरु.1.49 लाखरु.2.499₹2.5/किमी
X-47 ओरिजनल +रु.1.99 लाखरु.2,499₹2.5/किमी
X-47 रिकॉनरु.1.99 लाखरु.4,016₹4/किमी
X-47 रिकॉन +रु.2.49 लाखरु.4,016₹4/किमी
X-47 डिज़र्ट विंगरु.2.69 लाखरु.4,820₹4.8/किमी

बैटरी फ्लेक्स प्रोग्राम को अल्ट्रावॉयलेट F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तक भी बढ़ा दिया गया है. BaaS मॉडल के तहत,F77 को अब रु.1.99 लाख की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है, जबकि बैटरी सब्सक्रिप्शन रु.2,678 प्रति माह से शुरू होता है. तुलनात्मक रूप से, मोटरसाइकिल की मानक खरीद कीमत रु.2.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: अल्ट्रावॉयलेट ने CES 2026 में F77 के लिए AI‑आधारित वॉइस असिस्टेंट “वॉयलेट” किया पेश

 

अल्ट्रावॉयलेट के अनुसार, नए स्वामित्व मॉडल से X-47 को खरीदने के लिए आवश्यक शुरुआती निवेश में 40% की कमी आती है. सदस्यता अवधि समाप्त होने पर, बैटरी का स्वामित्व बिना किसी अतिरिक्त लागत के ग्राहक को ट्रांसफर हो जाता है.

Ultraviolette F77 Software update 13

कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इकोफी के साथ मिलकर बैटरी फ्लेक्स कार्यक्रम शुरू किया है. बैटरी फ्लेक्स योजना के लिए नामांकन 5 मार्च, 2026 से शुरू होंगे.

