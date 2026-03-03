पत्रिकायूज़्ड कार्स
Raptee.HV T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलेवरी हुई शुरू

चेन्नई स्थित स्टार्टअप Raptee.HV ने ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल - Raptee T30 - की बड़े पैमाने पर ग्राहकों को डिलीवरी शुरू कर दी है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 3, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • चेन्नई में T30 इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी शुरू हो गई है
  • T30 हाई-वोल्टेज कार चार्जिंग नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती है
  • T30 पर 8 साल की बैटरी और 3 साल की वाहन वारंटी मिलती है

चेन्नई स्थित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप रैप्टी.HV ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रैप्टी.HV T30 की बड़े पैमाने पर डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है. कंपनी के अनुसार, 7 साल से अधिक के अनुसंधान एवं विकास और सत्यापन के बाद चेन्नई में T30 की डिलीवरी शुरू हो गई है. Raptee T30 की खासियत यह है कि इसमें CCS2 हाई-वोल्टेज चार्जर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे किसी भी सार्वजनिक कार चार्जर से लगभग 30 मिनट में चार्ज किया जा सकता है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश

Raptee HV T30 deliveries m2

चेन्नई, रैप्टी.HV का पहला परिचालन बाज़ार है, जहाँ पूरे शहर में डिलीवरी और ग्राहक सहायता की बुनियादी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है. कंपनी अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में एक समर्पित शोरूम और अधिकृत सर्विस सेंटर के साथ प्रवेश करने की योजना बना रही है. 2026 के अंत तक, Raptee.HV का लक्ष्य दक्षिण भारत के सभी प्रमुख राज्य राजधानियों में अपनी उपस्थिति स्थापित करना है और पश्चिमी भारत में भी विस्तार करने की योजना है.

Raptee HV T30 ENG 07

रैप्टी टी30 की कीमत रु,2.39 लाख (एक्स-शोरूम) है और इसमें उद्योग जगत में पहली बार 8 साल की बैटरी वारंटी और 3 साल की वाहन वारंटी दी जा रही है. कंपनी का कहना है कि वह प्रत्येक टी30 ग्राहक को एक सुव्यवस्थित सेवा प्रणाली, सड़क किनारे सहायता भागीदार और सर्विस के लिए एक समर्पित संपर्क सूत्र देगी.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • XSR 155 की कीमतें अब रु.1.50 लाख से लेकर रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
    यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
  • जीएसटी दरों में सुधार के बाद, बजाज ने नवंबर में ही 350 सीसी ट्रायम्फ मॉडल के विकास की पुष्टि कर दी थी.
    ट्रायम्फ की 350 सीसी रेंज भारत में अप्रैल 2026 तक हो सकती है लॉन्च
  • स्पाई शॉट्स में सामने आया मॉडल मध्यम क्षमता वाले एडवेंचर टूरर का बेस वर्जन प्रतीत होता है.
    भारत में एक बार फिर नॉर्टन एटलस टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • फ्लाइंग फ्ली C6 टैस्टिंग मॉडल बिना ढके के देखे गए हैं.
    प्रोडक्शन रेडी रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • डुकाटी की फॉर्मूला 73 कैफे रेसर चुनिंदा बाजारों के लिए एक सीमित मॉडल के रूप में उपलब्घ है, जो ब्रांड के पुराने रेसिंग इतिहास को श्रद्धांजलि अर्पित करती है.
    डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर हुई पेश
