Raptee.HV T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलेवरी हुई शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 3, 2026
हाइलाइट्स
- चेन्नई में T30 इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी शुरू हो गई है
- T30 हाई-वोल्टेज कार चार्जिंग नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती है
- T30 पर 8 साल की बैटरी और 3 साल की वाहन वारंटी मिलती है
चेन्नई स्थित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप रैप्टी.HV ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रैप्टी.HV T30 की बड़े पैमाने पर डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है. कंपनी के अनुसार, 7 साल से अधिक के अनुसंधान एवं विकास और सत्यापन के बाद चेन्नई में T30 की डिलीवरी शुरू हो गई है. Raptee T30 की खासियत यह है कि इसमें CCS2 हाई-वोल्टेज चार्जर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे किसी भी सार्वजनिक कार चार्जर से लगभग 30 मिनट में चार्ज किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
चेन्नई, रैप्टी.HV का पहला परिचालन बाज़ार है, जहाँ पूरे शहर में डिलीवरी और ग्राहक सहायता की बुनियादी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है. कंपनी अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में एक समर्पित शोरूम और अधिकृत सर्विस सेंटर के साथ प्रवेश करने की योजना बना रही है. 2026 के अंत तक, Raptee.HV का लक्ष्य दक्षिण भारत के सभी प्रमुख राज्य राजधानियों में अपनी उपस्थिति स्थापित करना है और पश्चिमी भारत में भी विस्तार करने की योजना है.
रैप्टी टी30 की कीमत रु,2.39 लाख (एक्स-शोरूम) है और इसमें उद्योग जगत में पहली बार 8 साल की बैटरी वारंटी और 3 साल की वाहन वारंटी दी जा रही है. कंपनी का कहना है कि वह प्रत्येक टी30 ग्राहक को एक सुव्यवस्थित सेवा प्रणाली, सड़क किनारे सहायता भागीदार और सर्विस के लिए एक समर्पित संपर्क सूत्र देगी.
