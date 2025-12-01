बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराकिया नई सेल्टोसएमजी 4 ईवीसिट्रॉन New Aircross
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बोमन आर. ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में येजदी ट्रेडमार्क को बहाल कर दिया है, और फैसला सुनाया है कि आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड ने ट्रेडमार्क "येजदी" का उपयोग "त्याग" कर दिया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 1, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट ने येज़्दी ब्रांड पर बोमन ईरानी के अधिकारों की पुष्टि की
  • अदालत ने सिंगल न्यायाधीश पीठ के पहले के फैसले को पलट दिया
  • ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ब्रांड के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का मामला जीता

कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि क्लासिक लीजेंड्स के सह-संस्थापक बोमन आर. ईरानी के पास येज़्दी ट्रेडमार्क के वैध अधिकार हैं. उच्च न्यायालय ने सिंगल न्यायाधीश के पिछले फैसले को पलटते हुए कहा कि आइडियल जावा द्वारा लंबे समय तक ट्रेडमार्क का उपयोग न करना और रजिस्ट्रेशन को रिन्यू न कराना, ट्रेडमार्क के परित्याग के समान है और ब्रांड पर ईरानी के वैध अधिकारों की पुष्टि की.

 

यह भी पढ़ें: GST में बदलाव के बाद जावा-येज्दी मोटरसाइकिलों की कीमतों रु.17,000 तक कम हुईं

Yezdi Adventure 350 7

उच्च न्यायालय ने पाया कि आइडियल जावा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 1996 में येज़्दी ब्रांड वाली मोटरसाइकिलों का निर्माण बंद होने के बाद ट्रेडमार्क का इस्तेमाल बंद कर दिया था, रजिस्ट्रेशन को समाप्त होने दिया और इसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया. न्यायालय ने कहा कि आधिकारिक परिसमापक ने ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया, जिसकी अवधि 2007 और 2013 के बीच समाप्त हो गई थी, हालाँकि ट्रेडमार्क प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे.

2025 Yezdi Adventure

27 नवंबर, 2025 के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि आइडियल जावा और आधिकारिक परिसमापक, दोनों ही ट्रेडमार्क के उपयोग या रिन्यू में निष्क्रिय थे. जब येज़्दी आइडियल जावा का एकमात्र व्यवसाय था, तब आधिकारिक परिसमापक ट्रेडमार्क के अस्तित्व के बारे में अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकता. उच्च न्यायालय ने कहा कि 30 वर्षों तक कोई व्यवसाय न होने, नवीनीकरण न होने, उपयोग न होने, सुरक्षा न होने और संपत्ति की बिक्री में ट्रेडमार्क का उल्लेख तक न होने के कारण, सद्भावना समाप्त हो गई.

2025 Yezdi Roadster 10

अदालत ने सिंगल न्यायाधीश के 2022 के पिछले आदेश को पलट दिया, जिसमें आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड, मैसूर को येज़्दी ट्रेडमार्क का मालिक घोषित किया गया था और ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स और अन्य को "येज़्दी" ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि परिसमापन में आइडियल जावा को देय राशि का उसके ट्रेडमार्क के मूल्य से कोई संबंध नहीं है, और कहा कि आधिकारिक परिसमापक कथित ऋणों को ट्रेडमार्क मूल्य के बराबर नहीं मान सकता.

 

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, क्लासिक लीजेंड्स के सह-संस्थापक और रुस्तमजी समूह के अध्यक्ष एवं एमडी, बोमन ईरानी ने कहा, "यह फैसला मेरे परिवार की विरासत के लिए एक भाग्यशाली व्यक्तिगत जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लगता है. यह इस बात की पुष्टि करता है कि विरासत के ब्रांडों को जीवित रखने की दृढ़ता कभी व्यर्थ नहीं जाती. माननीय न्यायालय और न्यायाधीशों ने नवाचार और वैध तरीकों से येज़दी को पुनर्जीवित करने के हमारे प्रयासों का समर्थन किया है."

Yezdi Scrambler And Adventure Bikes Receive New Colour Options

बोमन ईरानी के पिता ने 1969 में चेक मोटरसाइकिल ब्रांड जावा का आइडियल जावा के साथ मूल लाइसेंसिंग समझौता समाप्त होने पर एक कागज़ पर येज़्दी का प्रतीक चिन्ह बनाया था. इसके बाद, इन प्रतिष्ठित मशीनों का निर्माण जारी रखने के लिए येज़्दी ब्रांड की स्थापना की गई. आइडियल जावा ने 1996 में निर्माण बंद कर दिया और 2001 में इसका परिसमापन हो गया.

 

हालाँकि आइडियल जावा और आधिकारिक परिसमापक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने में विफल रहे, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि बोमन ईरानी ने इस प्रसिद्ध ब्रांड को फिर से जीवित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया, सबसे पहले 2013-14 में आवश्यक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से प्राप्त करके. अंततः उन्होंने 2015 में अनुपम थरेजा और महिंद्रा समूह के साथ मिलकर क्लासिक लीजेंड्स की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य येज़्दी ब्रांड के गौरवशाली दिनों को वापस लाना था. क्लासिक लीजेंड्स ने 2022 में तीन मॉडलों के साथ येज़्दी ब्रांड को फिर से लॉन्च किया.

# Yezdi trademark# Yezdi trademark case# Yezdi Irani trademark case# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय येज़्दि मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी2, डुकाटी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर है, जिसका सूखा वजन मात्र 175 किलोग्राम है.
    2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख
  • क्रूज़ कंट्रोल के साथ हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का सबसे महंगा वैरिएंट है और इसमें नया मैट शैडो ग्रे कलर विकल्प दिया गया है.
    हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज़ कंट्रोल के साथ रु.1.34 लाख में हुई लॉन्च
  • सनडाउनर ऑरेंज, मीटिओर 350 का लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत रु.2.19 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी2, डुकाटी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर है, जिसका सूखा वजन मात्र 175 किलोग्राम है.
    2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख
  • क्रूज़ कंट्रोल के साथ हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का सबसे महंगा वैरिएंट है और इसमें नया मैट शैडो ग्रे कलर विकल्प दिया गया है.
    हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज़ कंट्रोल के साथ रु.1.34 लाख में हुई लॉन्च
  • सनडाउनर ऑरेंज, मीटिओर 350 का लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत रु.2.19 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता