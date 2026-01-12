पत्रिकायूज़्ड कार्स
बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच

अपडेटेड गोअन क्लासिक में एक फास्ट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 12, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350 में स्लिप और असिस्ट क्लच दिया गया है
  • इसमें हंटर 350 की तरह तेज़ USB टाइप-C पोर्ट भी है
  • कीमत रु.2.20 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है

रॉयल एनफील्ड ने गोअन क्लासिक 350 में कुछ छोटे बदलाव किए हैं, जिनमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और तेज़ यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं. इस अपडेट के साथ, शेक ब्लैक और पर्पल हेज़ कलर ऑप्शन की कीमत अब रु.2.20 लाख से शुरू होती है, जबकि ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड वेरिएंट की कीमत रु.2.23 लाख (सभी एक्स-शोरूम) है. यह पहले की कीमतों से लगभग रु.2,000 की बढ़ोतरी है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स

 

रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी लाइनअप में स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाला नया मॉडल गोअन क्लासिक 350 है. कंपनी इस फीचर को अपने अन्य मॉडलों में भी शामिल कर रही है. फिलहाल, क्लासिक 350 और बुलेट 350 ही ऐसे 350 सीसी मॉडल हैं जिनमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच नहीं है. यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट का जुड़ना हंटर 350 के अपडेटेड मॉडल जैसा ही एक अपडेट है.

2026 Royal Enfield Goan Classic 350 1

इन बदलावों के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर जे-सीरीज़ इंजन लगा है, जो 20.2 बीएचपी की ताकत और 27 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और यह 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है.

 

गोअन क्लासिक 350 में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए 300 मिमी का फ्रंट डिस्क और 270 मिमी का रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है, साथ ही इसमें ड्यूल-चैनल एबीएस भी मौजूद है. मोटरसाइकिल में 19 इंच का फ्रंट व्हील और 16 इंच का रियर व्हील लगा है.

# Royal Enfield# Royal Enfield Goan Classic 350# 2026 Royal Enfield Goan Classic# RE Goan Classic 350# Goan Classic 350# Bikes# Latest News# Auto Industry# Cover Story# Bikes
  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिकने वाले सभी दोपहिया वाहनों के साथ 1 जनवरी 2026 से BIS प्रमाणित दो हेलमेट अनिवार्य हुए.
    नए टू-व्हीलर की खरीद पर डीलरशिप से ग्राहकों को अनिवार्य तौर पर मिलेंगे BIS सर्टिफाइड 2 हेलमेट
  • मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च होने की पुष्टि की गई, सुजुकी का भारत के लिए पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आखिरकार ऑटो एक्सपो 2025 में अपने वैश्विक पदार्पण के लगभग एक साल बाद आ गया है,
    सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा
  • 2025 में एथर 450X खरीदने वाले 44,000 से अधिक ग्राहक ओवर-द-एयर अपडेट के लिए पात्र होंगे, जिसमें 'इन्फिनिट क्रूज़' की सुविधा शुरू की जाएगी.
    एथर 450X में क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा: 2025 के सभी मॉडल्स को OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल
  • चेतक परिवार का यह नया सदस्य, जिसे प्रतिष्ठित बजाज स्कूटर के अधिक किफायती वैरिएंट के रूप में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, टीवीएस ऑर्बिटर और विडा VX2 को टक्कर देने के लिए बनाया गया है.
    नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च
  • मौजूदा स्कूटर में कई बदलाव करने के बाद, स्टार्ट-अप का दावा है कि उसने सिंपल वन की रेंज, टॉप स्पीड और सड़क पर इसके प्रदर्शन में सुधार किया है.
    बदला हुआ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.50 लाख में हुआ लॉन्च, 5 kWh वाले वैरिएंट से 265 km तक की रेंज का दावा
