बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच

रॉयल एनफील्ड ने गोअन क्लासिक 350 में कुछ छोटे बदलाव किए हैं, जिनमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और तेज़ यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं. इस अपडेट के साथ, शेक ब्लैक और पर्पल हेज़ कलर ऑप्शन की कीमत अब रु.2.20 लाख से शुरू होती है, जबकि ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड वेरिएंट की कीमत रु.2.23 लाख (सभी एक्स-शोरूम) है. यह पहले की कीमतों से लगभग रु.2,000 की बढ़ोतरी है.

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स

रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी लाइनअप में स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाला नया मॉडल गोअन क्लासिक 350 है. कंपनी इस फीचर को अपने अन्य मॉडलों में भी शामिल कर रही है. फिलहाल, क्लासिक 350 और बुलेट 350 ही ऐसे 350 सीसी मॉडल हैं जिनमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच नहीं है. यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट का जुड़ना हंटर 350 के अपडेटेड मॉडल जैसा ही एक अपडेट है.

इन बदलावों के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर जे-सीरीज़ इंजन लगा है, जो 20.2 बीएचपी की ताकत और 27 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और यह 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है.

गोअन क्लासिक 350 में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए 300 मिमी का फ्रंट डिस्क और 270 मिमी का रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है, साथ ही इसमें ड्यूल-चैनल एबीएस भी मौजूद है. मोटरसाइकिल में 19 इंच का फ्रंट व्हील और 16 इंच का रियर व्हील लगा है.