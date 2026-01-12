बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 12, 2026
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350 में स्लिप और असिस्ट क्लच दिया गया है
- इसमें हंटर 350 की तरह तेज़ USB टाइप-C पोर्ट भी है
- कीमत रु.2.20 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
रॉयल एनफील्ड ने गोअन क्लासिक 350 में कुछ छोटे बदलाव किए हैं, जिनमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और तेज़ यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं. इस अपडेट के साथ, शेक ब्लैक और पर्पल हेज़ कलर ऑप्शन की कीमत अब रु.2.20 लाख से शुरू होती है, जबकि ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड वेरिएंट की कीमत रु.2.23 लाख (सभी एक्स-शोरूम) है. यह पहले की कीमतों से लगभग रु.2,000 की बढ़ोतरी है.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स
रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी लाइनअप में स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाला नया मॉडल गोअन क्लासिक 350 है. कंपनी इस फीचर को अपने अन्य मॉडलों में भी शामिल कर रही है. फिलहाल, क्लासिक 350 और बुलेट 350 ही ऐसे 350 सीसी मॉडल हैं जिनमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच नहीं है. यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट का जुड़ना हंटर 350 के अपडेटेड मॉडल जैसा ही एक अपडेट है.
इन बदलावों के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर जे-सीरीज़ इंजन लगा है, जो 20.2 बीएचपी की ताकत और 27 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और यह 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है.
गोअन क्लासिक 350 में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए 300 मिमी का फ्रंट डिस्क और 270 मिमी का रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है, साथ ही इसमें ड्यूल-चैनल एबीएस भी मौजूद है. मोटरसाइकिल में 19 इंच का फ्रंट व्हील और 16 इंच का रियर व्हील लगा है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 - 1.67 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.81 - 2.16 लाख
- रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.32 - 3.63 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 - 2.02 लाख
- रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.99 - 4.33 लाख
- रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 3.78 लाख
- रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.96 - 2.19 लाख
- रॉयल एनफील्ड बियर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.72 - 3.94 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.61 - 3.75 लाख
- रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.18 - 2.21 लाख
- रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.06 - 3.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.94 - 4.09 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- टाटा पंचएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.9 - 10.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 19, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स