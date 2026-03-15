car&bike Awards 2026: अल्ट्रावॉयलेट X47 ने जीता बेस्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का खिताब

हाल के वर्षों में भारत से उभरने वाले सबसे होनहार इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप्स में से एक है अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव – और इसकी नई बाइक X47 क्रॉसओवर, यह दर्शाता है कि भारत में बनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वास्तव में एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हो सकती है. अल्ट्रावॉयलेट X47 ने 2026 कारएंडबाइक अवार्ड्स में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, जिसमें इसने एक अन्य स्टार्टअप के पहले मॉडल – रैप्टी HV T30 और अधिक किफायती रिवोल्ट RV ब्लेज़ X को पीछे छोड़ दिया है.

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X47, अल्ट्रावॉयलेट के पहले मॉडल, F77 की सफलता को और भी पुष्ट करती है. उसी प्लेटफॉर्म पर बनी X47 एक क्रॉसओवर बाइक है – जो स्ट्रीट बाइक और एडवेंचर बाइक दोनों का मिश्रण है. लंबी सस्पेंशन रेंज से लैस X47 में दोनों सिरों पर 170 मिमी का सस्पेंशन ट्रैवल और 200 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो इसे भारतीय सड़कों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है.

इसे F77 में इस्तेमाल किए गए 7.1 kWh और 10.2 kWh बैटरी पैक के साथ खरीदा जा सकता है, जिसमें बाद वाला पैक 323 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है. लंबी दूरी की क्षमता वाली X47 में अधिक शक्तिशाली इंजन भी है, जो 40.2 bhp की अधिकतम ताकत पैदा करता है, जिससे यह मात्र 8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 145 किमी प्रति घंटे बताई गई है.

X47 भारत में बिकने वाला पहला दोपहिया वाहन भी बन गया है जिसमें रडार आधारित सुरक्षा सिस्टम को पेश किया गया है, जिनमें ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और रियर कोलिजन वार्निंग शामिल हैं.