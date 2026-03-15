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car&bike Awards 2026: अल्ट्रावॉयलेट X47 ने जीता बेस्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का खिताब

बेंगलुरु स्थित अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव के दूसरे मॉडल ने भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से खरीदारों की अपेक्षाओं को पूरी तरह से बदल दिया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • X47, अल्ट्रावॉयलेट के F77 के बाद दूसरा मॉडल लाइन है
  • यह F77 प्लेटफॉर्म पर आधारित एक अधिक व्यावहारिक और उपयोगी पैकेज पेश करती है
  • इसकी कीमत रु.2.49 लाख से लेकर रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है

हाल के वर्षों में भारत से उभरने वाले सबसे होनहार इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप्स में से एक है अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव – और इसकी नई बाइक X47 क्रॉसओवर, यह दर्शाता है कि भारत में बनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वास्तव में एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हो सकती है. अल्ट्रावॉयलेट X47 ने 2026 कारएंडबाइक अवार्ड्स में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, जिसमें इसने एक अन्य स्टार्टअप के पहले मॉडल – रैप्टी HV T30 और अधिक किफायती रिवोल्ट RV ब्लेज़ X को पीछे छोड़ दिया है.

 

यह भी पढ़ेंं: अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख

ultraviolette x47 wins electric motorcycle of the year carandbike awards 2026

X47, अल्ट्रावॉयलेट के पहले मॉडल, F77 की सफलता को और भी पुष्ट करती है. उसी प्लेटफॉर्म पर बनी X47 एक क्रॉसओवर बाइक है – जो स्ट्रीट बाइक और एडवेंचर बाइक दोनों का मिश्रण है. लंबी सस्पेंशन रेंज से लैस X47 में दोनों सिरों पर 170 मिमी का सस्पेंशन ट्रैवल और 200 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो इसे भारतीय सड़कों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है.

 

इसे F77 में इस्तेमाल किए गए 7.1 kWh और 10.2 kWh बैटरी पैक के साथ खरीदा जा सकता है, जिसमें बाद वाला पैक 323 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है. लंबी दूरी की क्षमता वाली X47 में अधिक शक्तिशाली इंजन भी है, जो 40.2 bhp की अधिकतम ताकत पैदा करता है, जिससे यह मात्र 8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 145 किमी प्रति घंटे बताई गई है.

 

X47 भारत में बिकने वाला पहला दोपहिया वाहन भी बन गया है जिसमें रडार आधारित सुरक्षा सिस्टम को पेश किया गया है, जिनमें ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और रियर कोलिजन वार्निंग शामिल हैं.

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  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 39,952 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.03 लाख
    ₹ 11,260/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 3,618 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.53 लाख
    ₹ 12,380/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 24,097 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.03 लाख
    ₹ 9,021/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 78,237 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
    ₹ 7,167/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz(O) | 55,230 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.75 लाख
    ₹ 8,399/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.21 लाख
    ₹ 20,617/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 टाटा पंच,
    2024 टाटा पंच
    Accomplished | 25,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.44 लाख
    ₹ 16,661/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    S | 52,486 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.67 लाख
    ₹ 10,452/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 टाटा टियागो,
    2019 टाटा टियागो
    Revotorq XB | 53,458 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.79 लाख
    ₹ 8,486/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LDI | 85,378 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.03 लाख
    ₹ 6,781/माह emi
    Spinny

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    सिंपल एनर्जी ने सिलगुड़ी में अपना स्टोर खोला, ईस्टर्न इंडिया में भी दर्ज करवाई उपस्तिथि
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    रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 ने 5 वर्षों में 6 लाख का आंकड़ा पार किया
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