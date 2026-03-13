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सिंपल एनर्जी ने सिलगुड़ी में अपना स्टोर खोला, ईस्टर्न इंडिया में भी दर्ज करवाई उपस्तिथि

सिलीगुड़ी में सिंपल स्टोर के साथ, सिंपल एनर्जी ने बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि और चेन्नई सहित 63 आउटलेट्स तक अपनी पैन इंडिया उपस्थिति का विस्तार किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित मार्च 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सिंपल स्टोर का उद्घाटन हुआ
  • सिंपल एनर्जी के अब पूरे भारत में 63 डीलरशिप हैं
  • सिंपल एनर्जी अगले कुछ महीनों में और विस्तार करने की योजना बना रही है

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ने पूर्वी भारत के सिलीगुड़ी में अपना नया स्टोर खोलकर पूरे भारत में अपने डीलरों का विस्तार किया है. सिंपल स्टोर नाम से स्थापित यह स्टोर सीटीए कनेक्ट के साथ साझेदारी में बनाया गया है और यह एक ट्राई-लेवल सुविधा है – जो ग्राहकों को एक ही स्थान पर बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की बड़ी रेंज देती है.

 

यह भी पढ़ें: बदला हुआ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.50 लाख में हुआ लॉन्च, 5 kWh वाले वैरिएंट से 265 km तक की रेंज का दावा

Simple ONE Gen2 5

नए सिंपल स्टोर में दिखाए दाने वाहन लाइन-अप में सिंपल वन जेन 2 5(kWh) और सिंपल वनएस जेन 2 शामिल है. सिंपल वन जेन 2 की कीमत 

सिंपल वन जेनएस 2 (5 kWh) की कीमत रु.1,77,999 (एक्स-शोरूम) है और दावा की गई रेंज 265 किमी है. सिंपल वनएस दूसरी पीढ़ी 2 की कीमत रु.1,49,999 (एक्स-शोरूम) है और इसकी दावा की गई रेंज सिंगल चार्ज पर 191 किलोमीटर है.

Simple Energy Co founder CPO Shreshth Mishra Suhas Rajkumar CEO Founder Ankit Gupta Co founder Simple Energy m1

सिंपल एनर्जी के फाउंडर, राजकुमार ने कहा कि, "सिलिगुड़ी में सिंपल स्टोर खुलने के साथ हम अपनी सिंपल एनर्जी की उपस्तिथि को ईस्टर्न इंडिया तक बढ़ाकर और मजबूत कर रहे हैं. नार्थ ईस्ट के लिए यह एक मजबूत स्थिति है".

 

यह नया स्टोर पूर्वी भारत में ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत करता है, और इसके साथ ही सिंपल एनर्जी ने भारत भर में अपने आउटलेट्स की संख्या बढ़ाकर 63 कर ली है. सिंपल के पहले से ही बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, भोपाल, आगरा, गोवा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कोच्चि और चेन्नई सहित कई शहरों में स्टोर हैं. कंपनी ने शुरुआत में मार्च 2026 के अंत तक पूरे भारत में अपने डीलरों की संख्या बढ़ाकर 90 करने का लक्ष्य रखा है. अगले कुछ महीनों में, सिंपल एनर्जी की योजना नागपुर, रांची और भुवनेश्वर के साथ-साथ अन्य शहरों में भी विस्तार करने की है.

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  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2021 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 24,049 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.98 लाख
    ₹ 15,628/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 रेनो ट्राइबर,
    2022 रेनो ट्राइबर
    RXZ | 21,972 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.79 लाख
    ₹ 12,243/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास,
    2018 जीप कम्पास
    Limited (O)1.4 Multi AIR D BS IV | 66,811 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2015 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    VXI | 78,801 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.25 लाख
    ₹ 5,039/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    VXI | 59,227 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.64 लाख
    ₹ 14,869/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 टोयोटा गलांज़ा,
    2020 टोयोटा गलांज़ा
    G | 15,604 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.68 लाख
    ₹ 12,007/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2014 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 25,772 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.19 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 स्कोडा कुशाक,
    2022 स्कोडा कुशाक
    Ambition 1.0 TSI | 32,696 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.22 लाख
    ₹ 19,497/माह emi
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  • यूज़्ड 2023 होंडा अमेज़,
    2023 होंडा अमेज़
    VX BS IV | 25,846 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.72 लाख
    ₹ 15,043/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ओरा,
    2023 ह्युंडई ओरा
    SX | 34,913 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 6.87 लाख
    ₹ 15,379/माह emi
    Spinny

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