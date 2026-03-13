सिंपल एनर्जी ने सिलगुड़ी में अपना स्टोर खोला, ईस्टर्न इंडिया में भी दर्ज करवाई उपस्तिथि

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ने पूर्वी भारत के सिलीगुड़ी में अपना नया स्टोर खोलकर पूरे भारत में अपने डीलरों का विस्तार किया है. सिंपल स्टोर नाम से स्थापित यह स्टोर सीटीए कनेक्ट के साथ साझेदारी में बनाया गया है और यह एक ट्राई-लेवल सुविधा है – जो ग्राहकों को एक ही स्थान पर बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की बड़ी रेंज देती है.

यह भी पढ़ें: बदला हुआ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.50 लाख में हुआ लॉन्च, 5 kWh वाले वैरिएंट से 265 km तक की रेंज का दावा

नए सिंपल स्टोर में दिखाए दाने वाहन लाइन-अप में सिंपल वन जेन 2 5(kWh) और सिंपल वनएस जेन 2 शामिल है. सिंपल वन जेन 2 की कीमत

सिंपल वन जेनएस 2 (5 kWh) की कीमत रु.1,77,999 (एक्स-शोरूम) है और दावा की गई रेंज 265 किमी है. सिंपल वनएस दूसरी पीढ़ी 2 की कीमत रु.1,49,999 (एक्स-शोरूम) है और इसकी दावा की गई रेंज सिंगल चार्ज पर 191 किलोमीटर है.

सिंपल एनर्जी के फाउंडर, राजकुमार ने कहा कि, "सिलिगुड़ी में सिंपल स्टोर खुलने के साथ हम अपनी सिंपल एनर्जी की उपस्तिथि को ईस्टर्न इंडिया तक बढ़ाकर और मजबूत कर रहे हैं. नार्थ ईस्ट के लिए यह एक मजबूत स्थिति है".

यह नया स्टोर पूर्वी भारत में ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत करता है, और इसके साथ ही सिंपल एनर्जी ने भारत भर में अपने आउटलेट्स की संख्या बढ़ाकर 63 कर ली है. सिंपल के पहले से ही बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, भोपाल, आगरा, गोवा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कोच्चि और चेन्नई सहित कई शहरों में स्टोर हैं. कंपनी ने शुरुआत में मार्च 2026 के अंत तक पूरे भारत में अपने डीलरों की संख्या बढ़ाकर 90 करने का लक्ष्य रखा है. अगले कुछ महीनों में, सिंपल एनर्जी की योजना नागपुर, रांची और भुवनेश्वर के साथ-साथ अन्य शहरों में भी विस्तार करने की है.