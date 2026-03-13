सिंपल एनर्जी ने सिलगुड़ी में अपना स्टोर खोला, ईस्टर्न इंडिया में भी दर्ज करवाई उपस्तिथि
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 13, 2026
हाइलाइट्स
- पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सिंपल स्टोर का उद्घाटन हुआ
- सिंपल एनर्जी के अब पूरे भारत में 63 डीलरशिप हैं
- सिंपल एनर्जी अगले कुछ महीनों में और विस्तार करने की योजना बना रही है
बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ने पूर्वी भारत के सिलीगुड़ी में अपना नया स्टोर खोलकर पूरे भारत में अपने डीलरों का विस्तार किया है. सिंपल स्टोर नाम से स्थापित यह स्टोर सीटीए कनेक्ट के साथ साझेदारी में बनाया गया है और यह एक ट्राई-लेवल सुविधा है – जो ग्राहकों को एक ही स्थान पर बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की बड़ी रेंज देती है.
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नए सिंपल स्टोर में दिखाए दाने वाहन लाइन-अप में सिंपल वन जेन 2 5(kWh) और सिंपल वनएस जेन 2 शामिल है. सिंपल वन जेन 2 की कीमत
सिंपल वन जेनएस 2 (5 kWh) की कीमत रु.1,77,999 (एक्स-शोरूम) है और दावा की गई रेंज 265 किमी है. सिंपल वनएस दूसरी पीढ़ी 2 की कीमत रु.1,49,999 (एक्स-शोरूम) है और इसकी दावा की गई रेंज सिंगल चार्ज पर 191 किलोमीटर है.
सिंपल एनर्जी के फाउंडर, राजकुमार ने कहा कि, "सिलिगुड़ी में सिंपल स्टोर खुलने के साथ हम अपनी सिंपल एनर्जी की उपस्तिथि को ईस्टर्न इंडिया तक बढ़ाकर और मजबूत कर रहे हैं. नार्थ ईस्ट के लिए यह एक मजबूत स्थिति है".
यह नया स्टोर पूर्वी भारत में ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत करता है, और इसके साथ ही सिंपल एनर्जी ने भारत भर में अपने आउटलेट्स की संख्या बढ़ाकर 63 कर ली है. सिंपल के पहले से ही बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, भोपाल, आगरा, गोवा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कोच्चि और चेन्नई सहित कई शहरों में स्टोर हैं. कंपनी ने शुरुआत में मार्च 2026 के अंत तक पूरे भारत में अपने डीलरों की संख्या बढ़ाकर 90 करने का लक्ष्य रखा है. अगले कुछ महीनों में, सिंपल एनर्जी की योजना नागपुर, रांची और भुवनेश्वर के साथ-साथ अन्य शहरों में भी विस्तार करने की है.
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अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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