बदला हुआ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.50 लाख में हुआ लॉन्च, 5 kWh वाले वैरिएंट से 265 km तक की रेंज का दावा

कम बिकने वाले सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2026 के लिए अपडेट किया गया है, जिससे यह और भी किफायती साबित होगा. इस अपडेट में स्कूटर का कर्ब वेट कम किया गया है, डिज़ाइन में बदलाव किए गए हैं, टॉप स्पीड बढ़ाई गई है और रेंज भी बेहतर की गई है. यह स्कूटर मूल रूप से 2021 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ग्राहकों तक 2023 में ही पहुंच पाया था. सिंपल एनर्जी इसे 'दूसरी पीढ़ी ' मॉडल कह रही है, लेकिन यह ज्यादातर मामलों में मौजूदा जेन 1.5 स्कूटर जैसा ही है. वन एस 3.7 किलोवाट-घंटे मॉडल की कीमत रु.1.50 लाख से शुरू होती है और सबसे महंगे वन 5 किलोवाट-घंटे मॉडल की कीमत रु.1.78 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. सीमित अवधि के लिए एक शुरुआती ऑफर में इसकी कीमत में रु.10,000 की छूट दी जा रही है.

2026 का सिंपल वन: क्या बदल गया है?

सिंपल वन के डिज़ाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. सबसे पहले, इसमें सीट के नीचे लगी 1.6 किलोवाट-घंटे की रिमूवेबल बैटरी नहीं है, जो पिछले मॉडलों में सीट के नीचे होती थी. सिंपल का दावा है कि उसने मूल कॉन्फ़िगरेशन को एक मजबूत शेल वाली 5 किलोवाट-घंटे की फिक्स्ड बैटरी से बदल दिया है. इससे सीट के नीचे स्टोरेज स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, जो अब 35 लीटर है (पहले 30 लीटर था).

इस स्टार्ट-अप का यह भी दावा है कि उन्होंने स्कूटर के फ्रेम को और मजबूत बनाया है, जिससे स्कूटर के सड़क पर चलने के तरीके और पूरी स्थिरता में सुधार होने की उम्मीद है.

डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सीट की ऊंचाई घटाकर 780 मिमी कर दी गई है और स्कूटर का वजन 8 किलोग्राम तक कम कर दिया गया है, जिससे 5 किलोवाट-घंटे वाले सिंपल वन का वजन अब 129 किलोग्राम हो गया है. इसके अलावा, पहले की तरह ही 7.0 इंच की टीएफटी टचस्क्रीन वाला नया डैशबोर्ड और बदले हुए स्विच भी दिए गए हैं.

स्थायी चुंबक मोटर से पैदा पीक पावर में मामूली वृद्धि (11.8 बीएचपी) हुई है, लेकिन पीक टॉर्क 72 एनएम पर अपरिवर्तित रहा है. कंपनी का दावा है कि 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पहले से तेज होकर 2.55 सेकंड में हासिल हो जाती है, और सिंपल एनर्जी के अनुसार, नए पेश किए गए सोनिकएक्स राइड मोड में वन 5 किलोवाट-घंटे की अधिकतम गति 115 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी - जो पहले से 10 किमी प्रति घंटे अधिक है.

2026 सिंपल वन: बैटरी विकल्प, रेंज और चार्जिंग

अपडेटेड सिंपल वन के कुल तीन वेरिएंट उपलब्ध हैं. इनमें सबसे किफायती सिंपल वन एस 3.7 किलोवाट-घंटे का मॉडल है, जिसकी दावा की गई IDC रेंज 190 किमी तक है, अधिकतम गति 90 किमी प्रति घंटा है और इसकी कीमत रु.1.50 लाख है. इसके बाद सिंपल वन 4.5 किलोवाट-घंटे का मॉडल आता है, जिसकी IDC रेंज 236 किमी तक है, अधिकतम गति 90 किमी प्रति घंटा है और इसकी कीमत रु.1.70 लाख है. अंत में, वन 5 किलोवाट-घंटे का मॉडल है, जिसकी IDC रेंज 265 किमी तक है, अधिकतम गति 115 किमी प्रति घंटा है और इसकी कीमत रु.1.78 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) है.

सभी वैरिएंट के साथ 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर दिया गया है. वन एस 3.7 किलोवाट-घंटे को 80% तक चार्ज होने में चार घंटे, वन 4.5 किलोवाट-घंटे को चार घंटे 45 मिनट और वन 5 किलोवाट-घंटे को पांच घंटे 20 मिनट लगेंगे.