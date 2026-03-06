पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी क्यू ई-ट्रॉनमर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीसिट्रॉन New Aircrossऑडी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ

पेटेंट की तस्वीरों से होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए भविष्य की रणनीति का पता चलता है - एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 6, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पेटेंट से मिली तस्वीरों से होंडा की एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का संकेत मिलता है
  • ऐसा लगता है कि इस बाइक में हटाई और बदली जा सकने वाली बैटरियों का इस्तेमाल किया गया है
  • यह इलेक्ट्रिक बाइक नाइजीरिया में बिकने वाली होंडा ऐस 125 पर आधारित प्रतीत होती है

जुलाई 2025 में, होंडा द्वारा दायर पेटेंट तस्वीरों से भारत में निर्मित होंडा शाइन 100 के चेसिस पर आधारित एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का पता चला. शाइन 100 होंडा की मोटरसाइकिल रेंज में सबसे किफायती और सरल मॉडलों में से एक है. अब, होंडा के एक नए पेटेंट से संकेत मिलता है कि कंपनी विकासशील बाजारों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विकसित कर रही है.

Honda Ace Electric Patent Image m1

हालांकि होंडा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बहुत अधिक प्रगति नहीं की है, लेकिन यह नया पेटेंट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए होंडा की भविष्य की रणनीति को दिखाता है. और होंडा का मानना ​​है, जैसा कि एक से अधिक पेटेंट से पता चलता है, कि परिचालन लागत और खरीद लागत एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बिकने वाले मॉडल अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य हो जाते हैं, खासकर विकासशील बाजारों में.

 

यह भी पढ़ें: होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च

 

हाल ही में सामने आई पेटेंट तस्वीरों से ऐसा लगता है कि ये होंडा के एक कम लागत वाले पेट्रोल मॉडल पर आधारित इलेक्ट्रिक मॉडल की हैं, जिसे होंडा वर्तमान में अफ्रीका में बेच रही है. पेटेंट तस्वीरों से डिज़ाइन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एक वास्तविक प्रोजेक्ट है. होंडा शाइन इलेक्ट्रिक की तरह, इस नई मोटरसाइकिल का आकार भी होंडा ऐस 125 पर आधारित प्रतीत होता है, जो नाइजीरिया में निर्मित एक लोकप्रिय मॉडल है और 2011 से बिक्री पर है. यह कई अन्य अफ्रीकी बाजारों में भी बिकती है.

Honda Ace 125 Nigeria m1


यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Ace 125 के मौजूदा बैकबोन-स्टाइल फ्रेम का उपयोग करती है, जिसमें दोनों तरफ बैटरी लगी होती हैं और इंजन और ट्रांसमिशन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली जगह में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है. ऐसा लगता है कि होंडा विशेष रूप से बैटरी माउंटिंग सिस्टम के लिए पेटेंट सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रही है.

Honda Ace Electric Patent Image m2

होंडा के पेटेंट में इसका समाधान यह है कि बैटरियों को आसानी से निकालने योग्य बनाया जाए, जिससे उन्हें रात भर चार्ज करने के लिए घर के अंदर ले जाया जा सके या रिचार्ज की गई बैटरियों से बदला जा सके, लेकिन साथ ही उन्हें सुरक्षित और चोरी-रोधी भी बनाया जा सके, भले ही वे बाइक के दोनों ओर खुले पिंजरों में लगी हों.

 

होंडा ने बैटरी के लिए टिकाऊ पिंजरों के साथ एक सरल लॉकिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है, जो दुर्घटना की स्थिति में बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए "क्रैश गार्ड" का भी काम करते हैं. बैटरी पिंजरा फ्रेम के आगे वाले हिस्से में लगे डाउनट्यूब पर टिका होता है और बैटरी तक पहुँचने के लिए इसे खोला जा सकता है. दोनों बैटरियाँ लगाने के बाद, पिंजरे बंद हो जाते हैं और उन्हें मोटरसाइकिल के किनारों में सुरक्षित कर देते हैं.

 

इसमें कोई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नज़र नहीं आते, और ब्रेकिंग सिस्टम भी बेहद साधारण है, जिसमें आगे और पीछे ड्रम ब्रेक के साथ केबल से चलने वाले ब्रेक लगे हैं. हेडलाइट, सीट, हैंडलबार और सस्पेंशन जैसे अन्य पुर्जे पेट्रोल मॉडल के साथ साझा किए गए प्रतीत होते हैं.

 

अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि होंडा की यह नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कब निर्माण में आएगी, और अगर आती है तो किन बाजारों में लॉन्च की जाएगी. हालांकि, एक बात स्पष्ट है – होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रणनीति आगे चलकर महंगे और प्रीमियम, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के बजाय आम जनता के लिए किफायती कम्यूटर मॉडलों पर केंद्रित होगी.

# Honda electric motorcycle patent# Honda electric motorcycle# Honda electric bike# Honda electric bike patent# Bikes# Two Wheelers# Electric Two-wheelers# Electric Mobility# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotorq Kaziranga XZA Plus A | 76,375 km | डीज़ल | एएमटी
    Rs. 7.71 लाख
    ₹ 17,258/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2025 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2025 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Sportz | 11,991 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.17 लाख
    ₹ 18,291/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2015 मारुति सुजुकी सियाज़
    VXI Plus | 75,799 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.84 लाख
    ₹ 8,598/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
    Sigma | 36,022 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.04 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 फोर्ड फ्रीस्टाइल,
    2019 फोर्ड फ्रीस्टाइल
    Titanium 1.2 Ti-VCT | 43,897 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.16 लाख
    ₹ 9,307/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 1,08,174 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 फोर्ड फीगो,
    2016 फोर्ड फीगो
    1.2P Trend | 65,414 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.92 लाख
    ₹ 6,532/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2015 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 25,062 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.1 लाख
    ₹ 4,703/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई ओरा,
    2021 ह्युंडई ओरा
    SX | 68,244 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.26 लाख
    ₹ 11,771/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2013 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Sportz | 33,675 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.84 लाख
    Spinny

लोकप्रिय होंडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अल्ट्रावॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स BaaS प्लान लॉन्च किया है, जिसमें X-47 की शुरुआती कीमत रु.1.49 लाख और F77 की शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख से शुरू होती है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख
  • हालांकि एक चेसिस और कई पावरट्रेन के कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे निर्माण सरल हो जाएगा और उपभोक्ताओं को बचत का लाभ मिलेगा.
    कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया
  • डुकाटी डेस्मो450 MX को भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, संभवतः मार्च 2026 के अंत तक.
    भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने
  • चेन्नई स्थित स्टार्टअप Raptee.HV ने ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल - Raptee T30 - की बड़े पैमाने पर ग्राहकों को डिलीवरी शुरू कर दी है.
    Raptee.HV T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलेवरी हुई शुरू
  • XSR 155 की कीमतें अब रु.1.50 लाख से लेकर रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
    यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
  • अल्ट्रावॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स BaaS प्लान लॉन्च किया है, जिसमें X-47 की शुरुआती कीमत रु.1.49 लाख और F77 की शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख से शुरू होती है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख
  • हालांकि एक चेसिस और कई पावरट्रेन के कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे निर्माण सरल हो जाएगा और उपभोक्ताओं को बचत का लाभ मिलेगा.
    कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया
  • डुकाटी डेस्मो450 MX को भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, संभवतः मार्च 2026 के अंत तक.
    भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने
  • चेन्नई स्थित स्टार्टअप Raptee.HV ने ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल - Raptee T30 - की बड़े पैमाने पर ग्राहकों को डिलीवरी शुरू कर दी है.
    Raptee.HV T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलेवरी हुई शुरू
  • XSR 155 की कीमतें अब रु.1.50 लाख से लेकर रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
    यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ