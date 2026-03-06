पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ

जुलाई 2025 में, होंडा द्वारा दायर पेटेंट तस्वीरों से भारत में निर्मित होंडा शाइन 100 के चेसिस पर आधारित एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का पता चला. शाइन 100 होंडा की मोटरसाइकिल रेंज में सबसे किफायती और सरल मॉडलों में से एक है. अब, होंडा के एक नए पेटेंट से संकेत मिलता है कि कंपनी विकासशील बाजारों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विकसित कर रही है.

हालांकि होंडा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बहुत अधिक प्रगति नहीं की है, लेकिन यह नया पेटेंट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए होंडा की भविष्य की रणनीति को दिखाता है. और होंडा का मानना ​​है, जैसा कि एक से अधिक पेटेंट से पता चलता है, कि परिचालन लागत और खरीद लागत एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बिकने वाले मॉडल अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य हो जाते हैं, खासकर विकासशील बाजारों में.

हाल ही में सामने आई पेटेंट तस्वीरों से ऐसा लगता है कि ये होंडा के एक कम लागत वाले पेट्रोल मॉडल पर आधारित इलेक्ट्रिक मॉडल की हैं, जिसे होंडा वर्तमान में अफ्रीका में बेच रही है. पेटेंट तस्वीरों से डिज़ाइन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एक वास्तविक प्रोजेक्ट है. होंडा शाइन इलेक्ट्रिक की तरह, इस नई मोटरसाइकिल का आकार भी होंडा ऐस 125 पर आधारित प्रतीत होता है, जो नाइजीरिया में निर्मित एक लोकप्रिय मॉडल है और 2011 से बिक्री पर है. यह कई अन्य अफ्रीकी बाजारों में भी बिकती है.



यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Ace 125 के मौजूदा बैकबोन-स्टाइल फ्रेम का उपयोग करती है, जिसमें दोनों तरफ बैटरी लगी होती हैं और इंजन और ट्रांसमिशन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली जगह में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है. ऐसा लगता है कि होंडा विशेष रूप से बैटरी माउंटिंग सिस्टम के लिए पेटेंट सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रही है.

होंडा के पेटेंट में इसका समाधान यह है कि बैटरियों को आसानी से निकालने योग्य बनाया जाए, जिससे उन्हें रात भर चार्ज करने के लिए घर के अंदर ले जाया जा सके या रिचार्ज की गई बैटरियों से बदला जा सके, लेकिन साथ ही उन्हें सुरक्षित और चोरी-रोधी भी बनाया जा सके, भले ही वे बाइक के दोनों ओर खुले पिंजरों में लगी हों.

होंडा ने बैटरी के लिए टिकाऊ पिंजरों के साथ एक सरल लॉकिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है, जो दुर्घटना की स्थिति में बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए "क्रैश गार्ड" का भी काम करते हैं. बैटरी पिंजरा फ्रेम के आगे वाले हिस्से में लगे डाउनट्यूब पर टिका होता है और बैटरी तक पहुँचने के लिए इसे खोला जा सकता है. दोनों बैटरियाँ लगाने के बाद, पिंजरे बंद हो जाते हैं और उन्हें मोटरसाइकिल के किनारों में सुरक्षित कर देते हैं.

इसमें कोई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नज़र नहीं आते, और ब्रेकिंग सिस्टम भी बेहद साधारण है, जिसमें आगे और पीछे ड्रम ब्रेक के साथ केबल से चलने वाले ब्रेक लगे हैं. हेडलाइट, सीट, हैंडलबार और सस्पेंशन जैसे अन्य पुर्जे पेट्रोल मॉडल के साथ साझा किए गए प्रतीत होते हैं.

अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि होंडा की यह नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कब निर्माण में आएगी, और अगर आती है तो किन बाजारों में लॉन्च की जाएगी. हालांकि, एक बात स्पष्ट है – होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रणनीति आगे चलकर महंगे और प्रीमियम, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के बजाय आम जनता के लिए किफायती कम्यूटर मॉडलों पर केंद्रित होगी.