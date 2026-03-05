कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी क्यू ई-ट्रॉनमर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीसिट्रॉन New Aircrossऑडी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया

हालांकि एक चेसिस और कई पावरट्रेन के कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे निर्माण सरल हो जाएगा और उपभोक्ताओं को बचत का लाभ मिलेगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एक ही चेसिस कई इलेक्ट्रिक मोटर विकल्पों को सपोर्ट करने में सक्षम है
  • विनिमेय सबफ्रेम डिज़ाइन कई पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति देता है
  • निर्माण लागत को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाने की क्षमता

पेट्रोल-डीज़ल इंजन कई वर्षों से मोटरसाइकिलों का पसंदीदा रहे हैं. यह बाइक की गतिशीलता, प्रदर्शन और यहां तक ​​कि उसके आकार को भी प्रभावित करता है. फ्रेम का लेआउट, व्हीलबेस और सामान्य डिज़ाइन इंजन के फिजिकल आकार द्वारा निर्धारित होते हैं. हालांकि, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के उपयोग से यह प्रतिबंध बदल रहा है. चूंकि इलेक्ट्रिक मोटरें काफी कॉम्पैक्ट होती हैं, इसलिए इंजीनियर अधिक लचीलेपन के साथ मोटरसाइकिलों का डिज़ाइन कर सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: कावासाकी निंजा और वर्सेस मॉडल्स पर मिल रही रु.25 लाख तक की छूट

 

कावासाकी ने हाल ही में पेटेंट की कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनसे पता चलता है कि कंपनी इस लाभ का उपयोग कैसे करना चाहती है. एक मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, जो एक ही कोर चेसिस के भीतर कई मोटर विकल्पों को सपोर्ट कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट का मुख्य विचार है. सरल शब्दों में कहें तो, कावासाकी हर बार फ्रेम को पूरी तरह से रीडिजाइन किए बिना कई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में परफॉर्मेंस वेरिएंट उपलब्ध कराने की संभावना तलाश रही है.

Kawasaki EV modular patent carandbike edited 2

पेटेंट की तस्वीरों में एक मोटरसाइकिल का सिल्हूट दिखाया गया है जो लेआउट के मामले में मौजूदा कावासाकी ज़ेड ई-1 और निंजा ई-1 से मिलता जुलता है. इसमें स्टील ट्रेलिस फ्रेम, स्विंगआर्म पिवट के पास मोटर और बॉक्स जैसे आवरण के बीच में रखे गए डिटैचेबल बैटरी पैक हैं. हालांकि, मोटर की माउंटिंग मॉड्यूलर है जिसमें कई बोल्टिंग विकल्प मौजूद हैं और इंटरमीडिएट सबफ्रेम चेसिस और मोटर-ट्रांसमिशन यूनिट के बीच स्थित है.

 

इस सबफ्रेम के ऊपरी और निचले हिस्सों को कई मोटर यूनिटों के अनुकूल बनाने के लिए बदला या अदला-बदली किया जा सकता है. कावासाकी मुख्य फ्रेम के बजाय इस छोटे अटैचमेंट को संशोधित करके न्यूनतम संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ कई प्रकार की मोटरों को एडजेस्ट कर सकती है. माउंटिंग पॉइंट्स को आवश्यक पावर आउटपुट या कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार एडजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मुख्य चेसिस अपरिवर्तित रहता है.

Kawasaki EV modular patent carandbike edited 2 1

ऑटोमोबाइल उद्योग कई वर्षों से इसी तरह की रणनीति अपना रहा है. वाहन की मूल संरचना या स्वरूप को बदले बिना एक ही कार प्लेटफॉर्म पर कई इंजन विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं. मोटरसाइकिलें अपने छोटे आकार के कारण ऐतिहासिक रूप से इतनी लचीली नहीं रही हैं. हालांकि, इलेक्ट्रिक तकनीक ने इस स्थिति को बदल दिया है.

 

इस तरह का मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग की सुविधा के साथ-साथ वित्तीय लाभ भी देता है. कई मॉडलों में प्रमुख पार्ट्स को साझा करने से निर्माण सरल हो जाता है और अनुसंधान एवं विकास लागत भी कम हो जाती है. यह दृष्टिकोण भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हो सकता है, क्योंकि उच्च लागत अभी भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को अपनाने में मुख्य बाधाओं में से एक है.

# Kawasaki modular EVs# Kawasaki# modular ev platform# Bikes# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2021 टाटा टियागो,
    2021 टाटा टियागो
    Revotron XZ Plus | 42,987 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.92 लाख
    ₹ 10,402/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 किया सॉनेट,
    2021 किया सॉनेट
    GTX Plus | 65,444 km | पेट्रोल | DCT
    Rs. 8.81 लाख
    ₹ 18,626/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 43,251 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.97 लाख
    ₹ 11,124/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 43,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.24 लाख
    ₹ 7,254/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 डैटसन रेडी-गो,
    2018 डैटसन रेडी-गो
    T (O) 1.0L A BS IV | 15,260 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.79 लाख
    ₹ 6,246/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई एक्सटर,
    2023 ह्युंडई एक्सटर
    1.2 Kappa S | 16,472 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.14 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 फॉक्सवैगन एमियो,
    2019 फॉक्सवैगन एमियो
    1.0 L MPI Comfortline | 73,887 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.19 लाख
    ₹ 9,382/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 निसान मैग्नाइट,
    2021 निसान मैग्नाइट
    XV | 22,944 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.26 लाख
    ₹ 11,771/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 34,746 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.23 लाख
    ₹ 7,229/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस,
    2016 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस
    1.8 G | 71,863 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.69 लाख
    ₹ 12,741/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • डुकाटी डेस्मो450 MX को भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, संभवतः मार्च 2026 के अंत तक.
    भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने
  • XSR 155 की कीमतें अब रु.1.50 लाख से लेकर रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
    यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
  • जीएसटी दरों में सुधार के बाद, बजाज ने नवंबर में ही 350 सीसी ट्रायम्फ मॉडल के विकास की पुष्टि कर दी थी.
    ट्रायम्फ की 350 सीसी रेंज भारत में अप्रैल 2026 तक हो सकती है लॉन्च
  • बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा है कि इस कैलेंडर वर्ष में 125-250 सीसी कैटेगरी की बजाज मोटरसाइकिल का एक नया ब्रांड लॉन्च किया जाएगा.
    बजाज की नई 125-250cc ब्रांड जल्द ही होगी लॉन्च
  • 250 ड्यूक को दो नए रंग विकल्प मिलते हैं जबकि 200 ड्यूक को केवल एक नया रंग विकल्प मिलता है.
    2026 केटीएम 200 ड्यूक और 250 ड्यूक को नए रंग विकल्पों के साथ किया गया अपडेट
  • डुकाटी डेस्मो450 MX को भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, संभवतः मार्च 2026 के अंत तक.
    भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने
  • XSR 155 की कीमतें अब रु.1.50 लाख से लेकर रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
    यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
  • जीएसटी दरों में सुधार के बाद, बजाज ने नवंबर में ही 350 सीसी ट्रायम्फ मॉडल के विकास की पुष्टि कर दी थी.
    ट्रायम्फ की 350 सीसी रेंज भारत में अप्रैल 2026 तक हो सकती है लॉन्च
  • बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा है कि इस कैलेंडर वर्ष में 125-250 सीसी कैटेगरी की बजाज मोटरसाइकिल का एक नया ब्रांड लॉन्च किया जाएगा.
    बजाज की नई 125-250cc ब्रांड जल्द ही होगी लॉन्च
  • 250 ड्यूक को दो नए रंग विकल्प मिलते हैं जबकि 200 ड्यूक को केवल एक नया रंग विकल्प मिलता है.
    2026 केटीएम 200 ड्यूक और 250 ड्यूक को नए रंग विकल्पों के साथ किया गया अपडेट
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया