कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया

पेट्रोल-डीज़ल इंजन कई वर्षों से मोटरसाइकिलों का पसंदीदा रहे हैं. यह बाइक की गतिशीलता, प्रदर्शन और यहां तक ​​कि उसके आकार को भी प्रभावित करता है. फ्रेम का लेआउट, व्हीलबेस और सामान्य डिज़ाइन इंजन के फिजिकल आकार द्वारा निर्धारित होते हैं. हालांकि, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के उपयोग से यह प्रतिबंध बदल रहा है. चूंकि इलेक्ट्रिक मोटरें काफी कॉम्पैक्ट होती हैं, इसलिए इंजीनियर अधिक लचीलेपन के साथ मोटरसाइकिलों का डिज़ाइन कर सकते हैं.

कावासाकी ने हाल ही में पेटेंट की कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनसे पता चलता है कि कंपनी इस लाभ का उपयोग कैसे करना चाहती है. एक मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, जो एक ही कोर चेसिस के भीतर कई मोटर विकल्पों को सपोर्ट कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट का मुख्य विचार है. सरल शब्दों में कहें तो, कावासाकी हर बार फ्रेम को पूरी तरह से रीडिजाइन किए बिना कई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में परफॉर्मेंस वेरिएंट उपलब्ध कराने की संभावना तलाश रही है.

पेटेंट की तस्वीरों में एक मोटरसाइकिल का सिल्हूट दिखाया गया है जो लेआउट के मामले में मौजूदा कावासाकी ज़ेड ई-1 और निंजा ई-1 से मिलता जुलता है. इसमें स्टील ट्रेलिस फ्रेम, स्विंगआर्म पिवट के पास मोटर और बॉक्स जैसे आवरण के बीच में रखे गए डिटैचेबल बैटरी पैक हैं. हालांकि, मोटर की माउंटिंग मॉड्यूलर है जिसमें कई बोल्टिंग विकल्प मौजूद हैं और इंटरमीडिएट सबफ्रेम चेसिस और मोटर-ट्रांसमिशन यूनिट के बीच स्थित है.

इस सबफ्रेम के ऊपरी और निचले हिस्सों को कई मोटर यूनिटों के अनुकूल बनाने के लिए बदला या अदला-बदली किया जा सकता है. कावासाकी मुख्य फ्रेम के बजाय इस छोटे अटैचमेंट को संशोधित करके न्यूनतम संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ कई प्रकार की मोटरों को एडजेस्ट कर सकती है. माउंटिंग पॉइंट्स को आवश्यक पावर आउटपुट या कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार एडजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मुख्य चेसिस अपरिवर्तित रहता है.

ऑटोमोबाइल उद्योग कई वर्षों से इसी तरह की रणनीति अपना रहा है. वाहन की मूल संरचना या स्वरूप को बदले बिना एक ही कार प्लेटफॉर्म पर कई इंजन विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं. मोटरसाइकिलें अपने छोटे आकार के कारण ऐतिहासिक रूप से इतनी लचीली नहीं रही हैं. हालांकि, इलेक्ट्रिक तकनीक ने इस स्थिति को बदल दिया है.

इस तरह का मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग की सुविधा के साथ-साथ वित्तीय लाभ भी देता है. कई मॉडलों में प्रमुख पार्ट्स को साझा करने से निर्माण सरल हो जाता है और अनुसंधान एवं विकास लागत भी कम हो जाती है. यह दृष्टिकोण भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हो सकता है, क्योंकि उच्च लागत अभी भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को अपनाने में मुख्य बाधाओं में से एक है.