कावासाकी निंजा और वर्सेस मॉडल्स पर मिल रही रु.25 लाख तक की छूट

कावासाकी इंडिया फिलहाल अपनी निंजा लाइनअप के छह मॉडलों पर रु.25 लाख तक की छूट दे रही है. निंजा रेंज के अलावा, वर्सेस लाइनअप की चुनिंदा मोटरसाइकिलों पर भी इस महीने विशेष ऑफर उपलब्ध हैं. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस योजना की घोषणा की है और यह 28 फरवरी, 2026 तक वैध रहेगी. गौरतलब है कि यह पिछले महीने दी गई छूट का विस्तार है.

सबसे ज्यादा छूट 2026 निंजा ZX-10R पर मिल रही है, जिसकी कीमत में रु.25 लाख की कटौती की गई है, जिससे इसकी एक्स-शोरूम कीमत घटकर रु.18.29 लाख हो गई है. MY25 निंजा 1100 SX अब रु.1.43 लाख की छूट के साथ 12.99 लाख में उपलब्ध है. पहले की तरह, MY26 निंजा ZX-6R पर सीधे तौर पर कोई नकद छूट नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके साथ रु.83,000 का ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर मुफ्त में दिया जा रहा है.

इस स्कीम में किफायती मॉडल भी शामिल हैं. निंजा 650 (MY25) पर रु.27,000 की छूट मिल रही है और अब इसकी कीमत रु.7.64 लाख है, जबकि निंजा 500 (MY25) पर रु.17,000 की छूट के साथ यह रु.5.49 लाख में उपलब्ध है. एंट्री-लेवल निंजा 300 (MY24) पर रु.28,000 की छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.2.89 लाख हो गई है.

वर्सेस रेंज में, 2026 वर्सेस-एक्स 300 पर रु.20,000 की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.3.29 लाख हो जाती है. इसके साथ रु.46,000 के मुफ्त एक्सेसरीज़ भी मिल रहे हैं. इसी मॉडल की MY25 वर्सेस-एक्स 300 पर रु.30,000 की अधिक छूट मिल रही है और एक्सेसरीज़ का पैकेज भी उतना ही है.

MY25 वर्सेस 1100 भी मौजूदा ऑफर का हिस्सा है. MY25 मॉडल, जिसने फरवरी 2025 में बंद हो रहे वर्सेस 1000 की जगह ली थी, अब रु.1 लाख की छूट के साथ उपलब्ध है और छूट के बाद इसकी कीमत रु.12.89 लाख (एक्स-शोरूम) है.

यहां बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं, और छूट डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं