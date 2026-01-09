कावासाकी निंजा और वर्सेस मॉडल्स पर मिल रही रु.2.50 लाख तक की छूट

कावासाकी इंडिया फिलहाल अपनी मोटरसाइकिलों की विस्तृत श्रृंखला पर भारी छूट दे रही है, जिसमें चुनिंदा निंजा मॉडलों पर रु.2.50 लाख तक की बचत शामिल है. इन ऑफर्स की घोषणा कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से की गई है और ये 31 जनवरी, 2026 तक वैध रहेंगे. निंजा लाइनअप के साथ-साथ, वर्सेस रेंज के दो मॉडल भी इस योजना में शामिल हैं.

सबसे ज्यादा छूट निंजा ZX-10R पर मिल रही है, जिस पर रु.2.50 लाख की छूट दी जा रही है, जिससे इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत घटकर रु.18.29 लाख हो गई है. निंजा 1100 SX पर रु.1.43 लाख की छूट मिल रही है और अब इसकी कीमत रु.12.99 लाख है. ZX-6R पर सीधे तौर पर कोई नकद छूट नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके साथ रु.83,000 का ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर मुफ्त में दिया जा रहा है.

MY25 वर्सेस 1100 पर रु.1 लाख की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.12.89 लाख हो गई है. वहीं, वर्सेस-X 300 के साथ रु.46,000 तक की मुफ्त एक्सेसरीज दी जा रही हैं. निंजा 650 पर रु.27,000 की छूट (रु.7.64 लाख), निंजा 500 पर रु.17,000 की छूट (रु.5.49 लाख) और निंजा 300 पर रु.28,000 की छूट (रु.2.89 लाख ) उपलब्ध है.