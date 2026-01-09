कावासाकी निंजा और वर्सेस मॉडल्स पर मिल रही रु.2.50 लाख तक की छूट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 9, 2026
हाइलाइट्स
- निंजा ZX-10R पर रु.2.50 लाख की छूट उपलब्ध है
- वर्सेस 1100 की कीमत में रु.1 लाख की कटौती की गई है
- यह योजना 31 जनवरी, 2026 तक वैध है
कावासाकी इंडिया फिलहाल अपनी मोटरसाइकिलों की विस्तृत श्रृंखला पर भारी छूट दे रही है, जिसमें चुनिंदा निंजा मॉडलों पर रु.2.50 लाख तक की बचत शामिल है. इन ऑफर्स की घोषणा कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से की गई है और ये 31 जनवरी, 2026 तक वैध रहेंगे. निंजा लाइनअप के साथ-साथ, वर्सेस रेंज के दो मॉडल भी इस योजना में शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: कावासाकी निंजा ZX-10R और निंजा 1100SX और वर्सेस मॉडल पर मिल रही रु.1.50 लाख तक की छूट
सबसे ज्यादा छूट निंजा ZX-10R पर मिल रही है, जिस पर रु.2.50 लाख की छूट दी जा रही है, जिससे इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत घटकर रु.18.29 लाख हो गई है. निंजा 1100 SX पर रु.1.43 लाख की छूट मिल रही है और अब इसकी कीमत रु.12.99 लाख है. ZX-6R पर सीधे तौर पर कोई नकद छूट नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके साथ रु.83,000 का ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर मुफ्त में दिया जा रहा है.
MY25 वर्सेस 1100 पर रु.1 लाख की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.12.89 लाख हो गई है. वहीं, वर्सेस-X 300 के साथ रु.46,000 तक की मुफ्त एक्सेसरीज दी जा रही हैं. निंजा 650 पर रु.27,000 की छूट (रु.7.64 लाख), निंजा 500 पर रु.17,000 की छूट (रु.5.49 लाख) और निंजा 300 पर रु.28,000 की छूट (रु.2.89 लाख ) उपलब्ध है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स
- कावासाकी डब्ल्यू 175एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.32 लाख
- कावासाकी ज़ेड900एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.18 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-10आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.78 लाख
- कावासाकी निंजा 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.91 लाख
- कावासाकी निंजा 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.17 लाख
- कावासाकी निंजा 1000एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-6आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 लाख
- कावासाकी ज़ेड650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.26 लाख
- कावासाकी केएक्स 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.92 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.92 लाख
- कावासाकी वलकैन एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.13 लाख
- कावासाकी जेड900आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.67 लाख
- कावासाकी जेड एच2एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.85 - 30.56 लाख
- कावासाकी वर्सिस 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 8.48 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 450आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.61 लाख
- कावासाकी ज़ेड650आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.69 लाख
- कावासाकी डब्ल्यू 800 स्ट्रीटएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.27 लाख
- कावासाकी केएक्स250एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.78 लाख
- कावासाकी Z1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.79 लाख
- कावासाकी वर्सेस 1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.79 लाख
- कावासाकी निंजा 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.97 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4RRएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.63 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.4 लाख
- कावासाकी वर्सेस-एक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.49 लाख
- कावासाकी निंजा 1100 SXएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.42 लाख
- कावासाकी केएक्स65एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.04 लाख
- कावासाकी केएक्स112एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.75 लाख
- कावासाकी केएक्स 85एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.09 लाख
- कावासाकी केएलएक्स230एसआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.07 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 300एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.45 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 230एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 लाख
- कावासाकी एलिमिनेटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.16 लाख
- कावासाकी 2026 जेड 650 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.83 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- टाटा पंचएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.9 - 10.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 19, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स