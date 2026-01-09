पत्रिकायूज़्ड कार्स
कावासाकी निंजा और वर्सेस मॉडल्स पर मिल रही रु.2.50 लाख तक की छूट

निंजा ZX-10R को अधिकतम लाभों के साथ पेश किया जाता है, इसके बाद निंजा 1100SX और वर्सेस 1100 का स्थान आता है.
द्वारा ऋषभ परमार

द्वारा ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 9, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • निंजा ZX-10R पर रु.2.50 लाख की छूट उपलब्ध है
  • वर्सेस 1100 की कीमत में रु.1 लाख की कटौती की गई है
  • यह योजना 31 जनवरी, 2026 तक वैध है

कावासाकी इंडिया फिलहाल अपनी मोटरसाइकिलों की विस्तृत श्रृंखला पर भारी छूट दे रही है, जिसमें चुनिंदा निंजा मॉडलों पर रु.2.50 लाख तक की बचत शामिल है. इन ऑफर्स की घोषणा कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से की गई है और ये 31 जनवरी, 2026 तक वैध रहेंगे. निंजा लाइनअप के साथ-साथ, वर्सेस रेंज के दो मॉडल भी इस योजना में शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: कावासाकी निंजा ZX-10R और निंजा 1100SX और वर्सेस मॉडल पर मिल रही रु.1.50 लाख तक की छूट

Kawasaki Ninja ZX 10 R

सबसे ज्यादा छूट निंजा ZX-10R पर मिल रही है, जिस पर रु.2.50 लाख की छूट दी जा रही है, जिससे इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत घटकर रु.18.29 लाख हो गई है. निंजा 1100 SX पर रु.1.43 लाख की छूट मिल रही है और अब इसकी कीमत रु.12.99 लाख है. ZX-6R पर सीधे तौर पर कोई नकद छूट नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके साथ रु.83,000 का ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर मुफ्त में दिया जा रहा है.

Kawasaki Versys 1100

MY25 वर्सेस 1100 पर रु.1 लाख की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.12.89 लाख हो गई है. वहीं, वर्सेस-X 300 के साथ रु.46,000 तक की मुफ्त एक्सेसरीज दी जा रही हैं. निंजा 650 पर रु.27,000 की छूट (रु.7.64 लाख), निंजा 500 पर रु.17,000 की छूट (रु.5.49 लाख) और निंजा 300 पर रु.28,000 की छूट (रु.2.89 लाख ) उपलब्ध है.

  • कार निर्माता कंपनी ने बीएमडब्ल्यू ब्रांड के तहत 17,271 यूनिट और मिनी ब्रांड के तहत 730 यूनिट डिलेवर कीं.
    ऑटो बिक्री 2025: BMW ग्रुप इंडिया ने 18,001 कारें और एसयूवी बेचने के साथ दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ बिक्री का आंकड़ा
  • 100 करोड़वीं यूनिट एक्सेस 125 स्कूटर थी, जिसका निर्माण सुजुकी के गुरुग्राम स्थित प्लांट से शुरू हुआ.
    सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 1 करोड़ दोहपिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया
  • टाटा ने आखिरकार 2026 मॉडल वर्ष के लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन यह लोकप्रिय महिंद्रा XUV 7XO से किस तरह मुकाबला करती है?
    टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • अवॉर्ड विनर की घोषणा 1 अप्रैल को 2026 न्यूयॉर्क ऑटो शो में की जाएगी.
    2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के फाइनलिस्ट्स की घोषणा हुई
  • आरसी 160, केटीएम इंडिया की सुपरस्पोर्ट रेंज में एंट्री लेवल की बाइक के रूप में काम करती है.
    भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
