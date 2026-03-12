टीवीएस ऑर्बिटर V1 बैटरी-एज़-अ-सर्विस विकल्प के साथ रु.49,999 में हुआ लॉन्च

टीवीएस मोटर कंपनी ने ऑर्बिटर V1 लॉन्च करके भारत में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. यह ऑर्बिटर सीरीज़ का एक किफायती वैरिएंट है. बैटरी-एज़-अ-सर्विस मॉडल के तहत स्कूटर की कीमत रु.49,999 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है, जो ग्राहक स्कूटर को बैटरी के साथ खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कीमत रु.84,500 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है, जिसमें पीएम ई-ड्राइव प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले लाभ शामिल हैं.

ऑर्बिटर V1 में 1.8 किलोवाट की बैटरी लगी है और यह ऑर्बिटर रेंज का शुरुआती मॉडल है. इसके लॉन्च के साथ, लाइनअप में अब दो वेरिएंट शामिल हो गए हैं – V1 जिसमें छोटी बैटरी है और V2 जिसमें 3.1 किलोवाट की बड़ी बैटरी है. V1 को छोटी बैटरी और BaaS विकल्प के साथ पेश करके, टीवीएस का लक्ष्य इलेक्ट्रिक स्कूटर को अधिक से अधिक ग्राहकों के लिए सुलभ बनाना है.

कंपनी के अनुसार, ऑर्बिटर V1 एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 86 किलोमीटर की IDC रेंज देता है. बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज होने में लगभग दो घंटे 20 मिनट लगते हैं, जो इसे शहर में दैनिक आवागमन की जरूरतों के लिए उपयुक्त बनाता है.

इस स्कूटर को व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसमें 845 मिमी लंबी सपाट सीट, राइडर के आराम को बढ़ाने वाला 290 मिमी चौड़ा फुटबोर्ड और सीट के नीचे 34 लीटर का बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जो टीवीएस के अनुसार दो हेलमेट रखने के लिए पर्याप्त है.

फीचर्स की बात करें तो, ऑर्बिटर V1 में कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इससे राइडर्स कनेक्टेड ऐप के जरिए आने वाली कॉल्स अटेंड कर सकते हैं और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. स्कूटर में ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और आकर्षक रंगों के साथ एक अनोखा डिजाइन है जो इसे सबसे अलग बनाता है. स्कूटर में क्रैश और फॉल अलर्ट, एंटी-थेफ्ट अलर्ट, जियो-फेंसिंग और टाइम-फेंसिंग जैसी तकनीकें भी मौजूद हैं. इसके अलावा, ऑर्बिटर V1 में हिल-होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

ऑर्बिटर V1 के लॉन्च के साथ ही, टीवीएस मोटर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप में बैटरी-एज़-अ-सर्विस प्रोग्राम भी शुरू किया है. इस मॉडल के तहत, ग्राहक बैटरी की अग्रिम कीमत चुकाए बिना वाहन खरीद सकते हैं और इसके बजाय मासिक प्लान के माध्यम से इसके उपयोग की सदस्यता ले सकते हैं. टीवीएस का कहना है कि सदस्यता पैकेज रु.862 रुपये माह से शुरू होते हैं और इसमें पांच साल या 70,000 किमी तक की विस्तारित वारंटी के साथ-साथ सदस्यता अवधि के दौरान असीमित मासिक उपयोग शामिल है.