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2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च

2026 अपाचे आरटीआर 160 4V के सभी वेरिएंट में अब प्रोजेक्टर हेडलाइट और ऑल-एलईडी लाइटिंग दी गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 31, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • कीमतें रु.1.25 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है
  • सभी वेरिएंट में अब प्रोजेक्टर हेडलाइट और ऑल-एलईडी लाइटिंग उपलब्ध है
  • नए वैरिएंट अतिरिक्त सुविधाओं और उपकरणों के साथ पेश किए गए हैं

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में अपडेटेड अपाचे आरटीआर 160 4V लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. इस अपडेट में दो नए वैरिएंट शामिल किए गए हैं और साथ ही पूरी रेंज में फीचर्स की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है. इस अपडेट के साथ, एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और असिस्ट और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स अब सबसे महंगे वैरिएंट तक सीमित न रहकर अधिक वैरिएंट में उपलब्ध हैं.

2026 TVS Apache RTR 160 4 V 1

सबसे बड़ा बदलाव नए मिड-स्पेक वेरिएंट्स की शुरुआत है, जो बेस और टॉप ट्रिम्स के बीच आते हैं. अब लाइनअप में सिंगल-चैनल ABS वेरिएंट, USD फोर्क के साथ डुअल-चैनल ABS वेरिएंट और USD फोर्क, TFT डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ सबसे महंगा वेरिएंट शामिल हैं.

 

हार्डवेयर की बात करें तो, बेस वैरिएंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स बरकरार हैं, जबकि महंगे वैरिएंट में अपसाइड-डाउन फ्रंट सस्पेंशन मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल और टीवीएस स्मार्टएक्सकनेक्ट कनेक्टिविटी के साथ 5-इंच टीएफटी डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.

2026 TVS Apache RTR 160 4 V

डिजाइन के मामले में, अपडेट मामूली हैं, जिसमें सबसे ध्यान देने योग्य बदलाव नए प्रोजेक्टर हेडलैंप हैं. मोटरसाइकिल का आक्रामक स्टाइल बरकरार है, जिसे अब एलईडी इंडिकेटर्स सहित फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप द्वारा और भी आकर्षक बनाया गया है.

 

मैकेनिकली तौर से, अपाचे RTR 160 4V में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 159.7 सीसी का इंजन लगा है जो 17.55 बीएचपी की ताकत पैदा करता है, साथ ही इसमें स्पोर्ट, अर्बन और रेन जैसे तीन राइड मोड भी दिए गए हैं.

2026 TVS Apache RTR 160 4 V 4

2026 अपाचे RTR 160 4V लाइनअप में अब सिंगल-चैनल एबीएस वेरिएंट (रु.1.25 लाख), यूएसडी फोर्क के साथ डुअल-चैनल एबीएस वैरिएंट (रु.1.30 लाख) और टीएफटी और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ सबसे महंगे वैरिएंट (रु.1.37 लाख) शामिल हैं. अपडेटेड अपाचे आरटीआर 160 4V अब भारत भर के डीलरों के पास उपलब्ध है.

 

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

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    Spinny
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई सैंट्रो,
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    Climber A | 68,854 km | पेट्रोल | एएमटी
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  • यूज़्ड 2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर,
    2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
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    Rs. 14.75 लाख
    ₹ 33,035/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2018 मारुति सुजुकी इग्निस
    Delta BS IV | 75,650 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.64 लाख
    ₹ 8,150/माह emi
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    2024 ह्युंडई क्रेटा
    1.4 E | 52,820 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 15.54 लाख
    ₹ 34,802/माह emi
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    Accomplished | 2,457 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.62 लाख
    ₹ 14,819/माह emi
    Spinny

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