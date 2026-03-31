2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 31, 2026
हाइलाइट्स
- कीमतें रु.1.25 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है
- सभी वेरिएंट में अब प्रोजेक्टर हेडलाइट और ऑल-एलईडी लाइटिंग उपलब्ध है
- नए वैरिएंट अतिरिक्त सुविधाओं और उपकरणों के साथ पेश किए गए हैं
टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में अपडेटेड अपाचे आरटीआर 160 4V लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. इस अपडेट में दो नए वैरिएंट शामिल किए गए हैं और साथ ही पूरी रेंज में फीचर्स की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है. इस अपडेट के साथ, एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और असिस्ट और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स अब सबसे महंगे वैरिएंट तक सीमित न रहकर अधिक वैरिएंट में उपलब्ध हैं.
सबसे बड़ा बदलाव नए मिड-स्पेक वेरिएंट्स की शुरुआत है, जो बेस और टॉप ट्रिम्स के बीच आते हैं. अब लाइनअप में सिंगल-चैनल ABS वेरिएंट, USD फोर्क के साथ डुअल-चैनल ABS वेरिएंट और USD फोर्क, TFT डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ सबसे महंगा वेरिएंट शामिल हैं.
हार्डवेयर की बात करें तो, बेस वैरिएंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स बरकरार हैं, जबकि महंगे वैरिएंट में अपसाइड-डाउन फ्रंट सस्पेंशन मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल और टीवीएस स्मार्टएक्सकनेक्ट कनेक्टिविटी के साथ 5-इंच टीएफटी डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.
डिजाइन के मामले में, अपडेट मामूली हैं, जिसमें सबसे ध्यान देने योग्य बदलाव नए प्रोजेक्टर हेडलैंप हैं. मोटरसाइकिल का आक्रामक स्टाइल बरकरार है, जिसे अब एलईडी इंडिकेटर्स सहित फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप द्वारा और भी आकर्षक बनाया गया है.
मैकेनिकली तौर से, अपाचे RTR 160 4V में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 159.7 सीसी का इंजन लगा है जो 17.55 बीएचपी की ताकत पैदा करता है, साथ ही इसमें स्पोर्ट, अर्बन और रेन जैसे तीन राइड मोड भी दिए गए हैं.
2026 अपाचे RTR 160 4V लाइनअप में अब सिंगल-चैनल एबीएस वेरिएंट (रु.1.25 लाख), यूएसडी फोर्क के साथ डुअल-चैनल एबीएस वैरिएंट (रु.1.30 लाख) और टीएफटी और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ सबसे महंगे वैरिएंट (रु.1.37 लाख) शामिल हैं. अपडेटेड अपाचे आरटीआर 160 4V अब भारत भर के डीलरों के पास उपलब्ध है.
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.26 - 1.6 लाख
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 44,550 - 60,450
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.59 - 2.75 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 55,400 - 78,200
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.12 - 1.24 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,250 - 1 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,000 - 97,050
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,400 - 86,900
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 55,500 - 57,500
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.16 - 1.37 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,500 - 75,200
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.26 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 76,200 - 87,150
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 70,850 - 75,750
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 - 1.62 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 - 1.47 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.88 लाख
- टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.99 - 2.34 लाख
- टीवीएस एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.09 - 1.18 लाख
- टीवीएस ऑर्बिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 88,250 - 1.05 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.64 लाख
अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 10, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 5, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स