2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में अपडेटेड अपाचे आरटीआर 160 4V लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. इस अपडेट में दो नए वैरिएंट शामिल किए गए हैं और साथ ही पूरी रेंज में फीचर्स की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है. इस अपडेट के साथ, एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और असिस्ट और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स अब सबसे महंगे वैरिएंट तक सीमित न रहकर अधिक वैरिएंट में उपलब्ध हैं.

सबसे बड़ा बदलाव नए मिड-स्पेक वेरिएंट्स की शुरुआत है, जो बेस और टॉप ट्रिम्स के बीच आते हैं. अब लाइनअप में सिंगल-चैनल ABS वेरिएंट, USD फोर्क के साथ डुअल-चैनल ABS वेरिएंट और USD फोर्क, TFT डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ सबसे महंगा वेरिएंट शामिल हैं.

हार्डवेयर की बात करें तो, बेस वैरिएंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स बरकरार हैं, जबकि महंगे वैरिएंट में अपसाइड-डाउन फ्रंट सस्पेंशन मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल और टीवीएस स्मार्टएक्सकनेक्ट कनेक्टिविटी के साथ 5-इंच टीएफटी डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.

डिजाइन के मामले में, अपडेट मामूली हैं, जिसमें सबसे ध्यान देने योग्य बदलाव नए प्रोजेक्टर हेडलैंप हैं. मोटरसाइकिल का आक्रामक स्टाइल बरकरार है, जिसे अब एलईडी इंडिकेटर्स सहित फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप द्वारा और भी आकर्षक बनाया गया है.

मैकेनिकली तौर से, अपाचे RTR 160 4V में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 159.7 सीसी का इंजन लगा है जो 17.55 बीएचपी की ताकत पैदा करता है, साथ ही इसमें स्पोर्ट, अर्बन और रेन जैसे तीन राइड मोड भी दिए गए हैं.

2026 अपाचे RTR 160 4V लाइनअप में अब सिंगल-चैनल एबीएस वेरिएंट (रु.1.25 लाख), यूएसडी फोर्क के साथ डुअल-चैनल एबीएस वैरिएंट (रु.1.30 लाख) और टीएफटी और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ सबसे महंगे वैरिएंट (रु.1.37 लाख) शामिल हैं. अपडेटेड अपाचे आरटीआर 160 4V अब भारत भर के डीलरों के पास उपलब्ध है.

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं