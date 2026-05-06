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टीवीएस आईक्यूब S 4.7 kWh बैटरी पैक के साथ हुई लॉन्च, कीमत रु.1.54 लाख

4.7 kWh की बैटरी पैक का विकल्प केवल आईक्यूब के S ट्रिम में ही उपलब्ध है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • आईक्यूब S में 175 (IDC) रेंज वाला बड़ा बैटरी पैक लगाया गया है
  • 4 घंटे में 0 से 80% चार्ज हो जाती है
  • 4.4 kW हब मोटर; 82 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है

टीवीएस मोटर कंपनी ने आईक्यूब लाइनअप को अपडेट करते हुए आईक्यूब S के लिए एक नया 4.7 kWh बैटरी पैक पेश किया है, जिसकी कीमत रु.1.54 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है. आईक्यूब S पहले 3.5 kWh के छोटे बैटरी पैक के साथ उपलब्ध था, जिसे अब इस बड़े बैटरी पैक से बदल दिया गया है. इसके साथ, आईक्यूब रेंज तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें कुल 5 बैटरी पैक विकल्प हैं. दिल्ली में, आईक्यूब S 4.7 kWh की कीमत रु.1.37 लाख (एक्स-शोरूम, सेंटर और राज्य सब्सिडी सहित) है.

 

यह भी पढ़ें: ओबेन रोर इवो रु.1 लाख में हुआ लॉन्च

TVS i Qube S 4 7 k Wh Launched 1

आईक्यूब S 4.7 kWh स्कूटर हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, जो 4.4 kW की अधिकतम ताकत और 140 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. कंपनी का दावा है कि स्कूटर की टॉप स्पीड 82 किमी प्रति घंटा है और यह 4.3 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. टीवीएस का दावा है कि IDC द्वारा प्रमाणित एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 175 किमी है, जबकि 0 से 80% तक चार्ज होने में इसे चार घंटे लगते हैं.

 

फीचर्स की बात करें तो, iQube S में इंस्ट्रूमेंटेशन और कनेक्टिविटी के लिए नॉन-टच 7-इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है. स्कूटर में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, रिवर्स और फॉरवर्ड पार्किंग असिस्टेंस भी है, जबकि इसका कर्ब वेट 128.8 किलोग्राम है.

 

बड़ी बैटरी के अलावा, iQube S में दो नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं, जिनमें मैग्निफिसेंस पर्पल बेज और हार्लेक्विन ब्लू बेज के साथ-साथ टाइटेनियम ग्रे मैट शामिल हैं.

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