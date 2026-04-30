ओबेन रोर इवो रु.1 लाख में हुआ लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी New Q3जिन्नेसिस जीवी एटीस्कोडानिसान टेक्टॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9एथरबजाजट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

ओबेन रोर इवो रु.1 लाख में हुआ लॉन्च

इंट्रोडक्टरी कीमतें पहले 10,000 यूनिटों के लिए मान्य हैं, जिसके बाद कीमतों में रु.25,000 की वृद्धि की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 30, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इंट्रोडक्टरी कीमतें पहले 10,000 यूनिटों के लिए मान्य हैं
  • इसके बाद कीमतें बढ़कर रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाएंगी
  • 3.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी 150 किलोमीटर तक की वास्तविक रेंज देती है

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी ओबेन इलेक्ट्रिक ने भारत में नई रोर इवो को रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च करके अपने मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार किया है. यह शुरुआती कीमत पहले 10,000 यूनिट्स के लिए मान्य है, जिसके बाद कीमत बढ़कर रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाएगी. डिलेवरी जून 2026 से शुरू होने वाली है और बुकिंग फिलहाल खुली है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड कर रही E85-तैयार क्लासिक 350 की टैस्टिंग, सामने आईं तस्वीरें

Oben Rorr Evo 1

वर्तमान में बिक रही रोर EZ की तुलना में, रोर Evo को अधिक स्पोर्टी डिज़ाइन, शार्प बॉडी पैनल और LED DRL आइब्रो के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलता है. अंदर की बात करें तो, रोर Evo में ओेबेन का ARX प्लेटफॉर्म बरकरार है, जिसमें आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे एडजस्टेबल मोनो शॉक सस्पेंशन दिया गया है. इसमें 10 लीटर की स्टोरेज क्षमता भी है, जिसे नकली फ्यूल टैंक में बने स्टोरेज कंपार्टमेंट और सीट के नीचे बने स्टोरेज कंपार्टमेंट में बांटा गया है. रोर Evo चार रंगों में उपलब्ध होगी - पल्स रेड, न्यूट्रॉन ब्लू, मैग्नेटिक ब्लैक और फोटॉन व्हाइट.

Oben Rorr Evo 2

इस मोटरसाइकिल की सीट की ऊंचाई 780 मिमी है, ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिमी है और यह 230 मिमी पानी में चल सकती है.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में कंपनी द्वारा विकसित एक नई इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 9 किलोवाट की अधिकतम शक्ति पैदा करती है. इसमें सिंगल-स्टेज चेन ड्राइव सिस्टम है जो पहियों को पावर पहुंचाता है. ओबेन का दावा है कि मोटरसाइकिल पहियों पर 250 एनएम का टॉर्क पैदा करती है और इसकी टॉप स्पीड 110 किमी प्रति घंटा है. इलेक्ट्रिक मोटर को 3.4 किलोवाट-घंटे की LFP बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जो 180 किमी तक की IDC रेंज और 150 किमी तक की वास्तविक रेंज देती है.

Oben Rorr Evo 3

चार्जिंग की बात करें तो, रोर Evo में एक बिल्ट-इन चार्जर मिलता है और ओबेन प्लग फास्ट चार्जर का उपयोग करके इसे केवल 90 मिनट में 0 से 80% तक फास्ट चार्ज भी किया जा सकता है.

 

फीचर्स की बात करें तो, रोर Evo में 5-इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और OTA सपोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइड मोड्स, रिवर्स मोड, यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट (UBA), ड्राइवर अलर्ट सिस्टम (DAS), ऑल-LED लाइटिंग और ऐप-बेस्ड टेलीमैटिक्स फंक्शन्स शामिल हैं. राइड मोड्स की बात करें तो, Evo में चार राइड मोड्स मिलते हैं - ईको, रोड Havoc और SmartIQ - SmartIQ मोड में AI का इस्तेमाल करके राइडर के इनपुट्स के आधार पर रेंज की गणना और निर्धारण किया जाता है.

# Oben Rorr# Oben Rorr electric bike# Oben Electric# Oben Rorr electric bike India# Oben Rorr electric bike launch# Oben Rorr Specifications# Oben Rorr electric bike India launch# Oben Rorr electric bike debut# Oben Rorr Price# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.41 लाख
    ₹ 18,826/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.21 लाख
    ₹ 9,419/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,404 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.13 लाख
    ₹ 11,484/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Alpha | 53,003 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.44 लाख
    ₹ 22,073/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 होंडा अमेज़,
    2013 होंडा अमेज़
    S | 47,292 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई क्रेटा,
    2021 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX | 54,006 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.23 लाख
    ₹ 21,638/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    Asta 1.2 | 58,851 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.88 लाख
    ₹ 13,164/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 होंडा अमेज़,
    2023 होंडा अमेज़
    E BS IV | 12,309 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.01 लाख
    ₹ 15,690/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई ओबेन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 30 अप्रैल, 2026 को भारत में लॉन्च की जाएगी.
    लॉन्च से पहले नई ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक की झलक दिखी
  • किफायती कम्यूटर ईवी बाइक से लेकर उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सबाइक तक, यहां भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की सूची उनके मूल्य, रेंज, बैटरी क्षमता और प्रमुख विशिष्टताओं के साथ दी गई है.
    भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें
  • ईज़ी सिग्मा वैरिएंट में रिवर्स मोड जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं, जो अन्य वेरिएंट में उपलब्ध है.
    ओबेन रोर EZ सिग्मा रु.1.27 लाख में हुई लॉन्च
  • नए वैरिएंट का लॉन्च पिछले वैरिएंट के लॉन्च के ठीक नौ महीने बाद नवंबर 2024 में हुआ.
    बदली हुई ओबेन रोर EZ को 5 अगस्त को किया जाएगा लॉन्च
  • यह योजना आठ साल या 80,000 किमी के लिए पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करेगी, जिसमें मरम्मत, बदलाव और बैटरी से संबंधित सभी चिंताएं शामिल हैं.
    ओबेन रोर EZ के साथ मिलेगी अब 8 साल की बढ़ी हुई बैटरी वारंटी
  • नई ओबेन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 30 अप्रैल, 2026 को भारत में लॉन्च की जाएगी.
    लॉन्च से पहले नई ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक की झलक दिखी
  • किफायती कम्यूटर ईवी बाइक से लेकर उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सबाइक तक, यहां भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की सूची उनके मूल्य, रेंज, बैटरी क्षमता और प्रमुख विशिष्टताओं के साथ दी गई है.
    भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें
  • ईज़ी सिग्मा वैरिएंट में रिवर्स मोड जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं, जो अन्य वेरिएंट में उपलब्ध है.
    ओबेन रोर EZ सिग्मा रु.1.27 लाख में हुई लॉन्च
  • नए वैरिएंट का लॉन्च पिछले वैरिएंट के लॉन्च के ठीक नौ महीने बाद नवंबर 2024 में हुआ.
    बदली हुई ओबेन रोर EZ को 5 अगस्त को किया जाएगा लॉन्च
  • यह योजना आठ साल या 80,000 किमी के लिए पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करेगी, जिसमें मरम्मत, बदलाव और बैटरी से संबंधित सभी चिंताएं शामिल हैं.
    ओबेन रोर EZ के साथ मिलेगी अब 8 साल की बढ़ी हुई बैटरी वारंटी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें