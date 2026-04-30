ओबेन रोर इवो रु.1 लाख में हुआ लॉन्च

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी ओबेन इलेक्ट्रिक ने भारत में नई रोर इवो को रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च करके अपने मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार किया है. यह शुरुआती कीमत पहले 10,000 यूनिट्स के लिए मान्य है, जिसके बाद कीमत बढ़कर रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाएगी. डिलेवरी जून 2026 से शुरू होने वाली है और बुकिंग फिलहाल खुली है.

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वर्तमान में बिक रही रोर EZ की तुलना में, रोर Evo को अधिक स्पोर्टी डिज़ाइन, शार्प बॉडी पैनल और LED DRL आइब्रो के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलता है. अंदर की बात करें तो, रोर Evo में ओेबेन का ARX प्लेटफॉर्म बरकरार है, जिसमें आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे एडजस्टेबल मोनो शॉक सस्पेंशन दिया गया है. इसमें 10 लीटर की स्टोरेज क्षमता भी है, जिसे नकली फ्यूल टैंक में बने स्टोरेज कंपार्टमेंट और सीट के नीचे बने स्टोरेज कंपार्टमेंट में बांटा गया है. रोर Evo चार रंगों में उपलब्ध होगी - पल्स रेड, न्यूट्रॉन ब्लू, मैग्नेटिक ब्लैक और फोटॉन व्हाइट.

इस मोटरसाइकिल की सीट की ऊंचाई 780 मिमी है, ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिमी है और यह 230 मिमी पानी में चल सकती है.

पावरट्रेन की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में कंपनी द्वारा विकसित एक नई इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 9 किलोवाट की अधिकतम शक्ति पैदा करती है. इसमें सिंगल-स्टेज चेन ड्राइव सिस्टम है जो पहियों को पावर पहुंचाता है. ओबेन का दावा है कि मोटरसाइकिल पहियों पर 250 एनएम का टॉर्क पैदा करती है और इसकी टॉप स्पीड 110 किमी प्रति घंटा है. इलेक्ट्रिक मोटर को 3.4 किलोवाट-घंटे की LFP बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जो 180 किमी तक की IDC रेंज और 150 किमी तक की वास्तविक रेंज देती है.

चार्जिंग की बात करें तो, रोर Evo में एक बिल्ट-इन चार्जर मिलता है और ओबेन प्लग फास्ट चार्जर का उपयोग करके इसे केवल 90 मिनट में 0 से 80% तक फास्ट चार्ज भी किया जा सकता है.

फीचर्स की बात करें तो, रोर Evo में 5-इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और OTA सपोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइड मोड्स, रिवर्स मोड, यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट (UBA), ड्राइवर अलर्ट सिस्टम (DAS), ऑल-LED लाइटिंग और ऐप-बेस्ड टेलीमैटिक्स फंक्शन्स शामिल हैं. राइड मोड्स की बात करें तो, Evo में चार राइड मोड्स मिलते हैं - ईको, रोड Havoc और SmartIQ - SmartIQ मोड में AI का इस्तेमाल करके राइडर के इनपुट्स के आधार पर रेंज की गणना और निर्धारण किया जाता है.