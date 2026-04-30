रॉयल एनफील्ड कर रही E85-तैयार क्लासिक 350 की टैस्टिंग, सामने आईं तस्वीरें

रॉयल एनफील्ड ने अपनी जे-सीरीज़ के इंजनों के लिए E85 पेट्रोल मिश्रण का परीक्षण शुरू कर दिया है, और हाल ही में एक क्लासिक 350 टेस्ट मॉडल को सार्वजनिक सड़कों पर देखा गया. मोटरसाइकिल को किसी भी प्रकार से ढका नहीं गया था, केवल फ्यूल टैंक पर हाथ से लिखा हुआ एक स्टिकर था जिस पर "E85 ईंधन" लिखा था.

भारत सरकार ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को मौजूदा E20 (20% इथेनॉल) से बढ़ाकर E85 और E100 करने की अनुमति दी गई है. यह मसौदा अधिसूचना फिलहाल 30 दिनों की अवधि के लिए जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुली है.

ईंधन टैंक पर लगे E85 स्टिकर के अलावा, क्लासिक 350 के टेस्ट मॉडल में एक नया रंग भी था जो वर्तमान में इस मॉडल में उपलब्ध नहीं है. अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी अलग लग रहा था. बाज़ार में बिक रही क्लासिक 350 की तुलना में मोटरसाइकिल में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि रॉयल एनफील्ड शायद भारतीय सरकार द्वारा मसौदा अधिसूचना पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया अवधि समाप्त होने के बाद कोई भी पुख्ता कदम उठाने से पहले अपने मौजूदा J-सीरीज़ इंजन को E85 मानकों के अनुरूप बनाने पर विचार कर रही है.

E85 पेट्रोल में लगभग 85% तक इथेनॉल होता है, जिसके कुशल दहन के लिए मौजूदा E20-अनुरूप इकाइयों की तुलना में इंजन में अधिक व्यापक अपडेट की आवश्यकता हो सकती है. यह देखना बाकी है कि उच्च इथेनॉल-मिश्रित ईंधन को बाजार में कैसे पेश किया जाएगा, कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि इसे मौजूदा E20 ईंधन के साथ एक विकल्प के रूप में पेश किया जा सकता है.



तस्वीर साभार: Rushlane