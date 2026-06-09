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एथर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वॉयस कमांड फ़ीचर पेश किया

एथर एनर्जी ने अपना 'वॉइस ऑन एथर' फ़ीचर लॉन्च किया है, जिससे राइडर्स नेविगेशन, गाड़ी के कंट्रोल और दूसरे फ़ंक्शंस के लिए नैचुरल भाषा में वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 9, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • तीसरी पीढ़ी के और नए एथर स्कूटर पर उपलब्ध
  • नेविगेशन, कॉल, मीडिया और गाड़ी की सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
  • ब्लूटूथ हेडसेट और एथर हालो स्मार्ट हेलमेट के साथ काम करता है

एथर एनर्जी के CEO तरुण मेहता ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कन्फर्म किया है कि कंपनी ने Gen 3 और उससे नए स्कूटर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अपना 'वॉयस ऑन एथर' फ़ीचर रोल आउट कर दिया है. इस फ़ीचर को सबसे पहले एथर कम्यूनिटी डे 2025 के दौरान कंपनी के एथरस्टैक 7 सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था और अब यह देश भर के योग्य यूज़र्स के लिए उपलब्ध है.

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यह फ़ीचर राइडर्स को कनेक्टेड ब्लूटूथ हेडसेट या एथर के हेलो स्मार्ट हेलमेट के ज़रिए, नैचुरल-लैंग्वेज वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके स्कूटर के अलग-अलग फ़ंक्शंस को कंट्रोल करने की सुविधा देता है. एथर के अनुसार, यह सिस्टम बोले गए कमांड को समझने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) और नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे राइडिंग के दौरान टचस्क्रीन के साथ इंटरैक्ट करने की ज़रूरत कम हो जाती है.

 

यह भी पढ़ें; एथर रिज्टा की बिक्री ने 3 लाख का आंकड़ा पार किया

 

वॉइस कमांड का इस्तेमाल नेविगेशन, गाड़ी की सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने और मीडिया कंट्रोल के लिए किया जा सकता है. राइडर्स नेविगेशन फ़ंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए "घर का रास्ता दिखाओ", "मुझे मनचाही जगह पर ले चलो" या "सबसे नज़दीकी चार्जर कितनी दूर है?" जैसे कमांड दे सकते हैं. वॉइस कमांड के ज़रिए गाड़ी की सेटिंग्स में भी बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड और मैजिक ट्विस्ट रीजेन लेवल.

Ather Rizta Touchscreen display

इसकी फीचर्स कनेक्टेड स्मार्टफ़ोन पर सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करने और मीडिया प्लेबैक को कंट्रोल करने तक फैली हुई हैं, जिससे यूज़र्स हैंडलबार से हाथ हटाए बिना ही ट्रैक स्किप कर सकते हैं, म्यूज़िक को पॉज़ कर सकते हैं या दूसरे बेसिक ऑडियो फ़ंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं.

 

एथर का कहना है कि इस फ़ीचर को इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खासकर उन स्थितियों में जहाँ टचस्क्रीन का इस्तेमाल करना मुश्किल या ध्यान भटकाने वाला हो सकता है. कंपनी का मानना ​​है कि गाड़ी चलाते समय कनेक्टेड गाड़ी के फ़ंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आवाज़ से कंट्रोल करना ज़्यादा आसान और स्वाभाविक तरीका हो सकता है.

Ather 450 X 5

यह रोलआउट Gen 3 हार्डवेयर या उससे नए हार्डवेयर वाले Ather 450X, 450 Apex और Rizta Z पर लागू होता है. हालाँकि, यह फ़ीचर 450S या Rizta S पर उपलब्ध नहीं है.

 

तरुण मेहता ने यह भी बताया कि डेवलपमेंट का अगला चरण वन-वे वॉइस कमांड से आगे बढ़कर स्कूटर को राइडर्स के साथ प्रोएक्टिव रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाएगा. इससे सिस्टम राइडिंग की स्थितियों और गाड़ी की स्थिति के आधार पर अलर्ट, सुझाव और फ़ीडबैक दे सकेगा.

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