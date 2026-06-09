एथर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वॉयस कमांड फ़ीचर पेश किया

एथर एनर्जी के CEO तरुण मेहता ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कन्फर्म किया है कि कंपनी ने Gen 3 और उससे नए स्कूटर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अपना 'वॉयस ऑन एथर' फ़ीचर रोल आउट कर दिया है. इस फ़ीचर को सबसे पहले एथर कम्यूनिटी डे 2025 के दौरान कंपनी के एथरस्टैक 7 सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था और अब यह देश भर के योग्य यूज़र्स के लिए उपलब्ध है.

Future of all interfaces on a two wheeler - voice!



We have been excited about it for a long time. Ather pretty much invented the concept of touch screens on 2Ws (being the first to do that on a production bike) and we continue to invest heavily into capabilities and feature sets… pic.twitter.com/ziqEOOLW1l — Tarun Mehta (@tarunsmehta) June 9, 2026 undefined undefined

यह फ़ीचर राइडर्स को कनेक्टेड ब्लूटूथ हेडसेट या एथर के हेलो स्मार्ट हेलमेट के ज़रिए, नैचुरल-लैंग्वेज वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके स्कूटर के अलग-अलग फ़ंक्शंस को कंट्रोल करने की सुविधा देता है. एथर के अनुसार, यह सिस्टम बोले गए कमांड को समझने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) और नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे राइडिंग के दौरान टचस्क्रीन के साथ इंटरैक्ट करने की ज़रूरत कम हो जाती है.

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वॉइस कमांड का इस्तेमाल नेविगेशन, गाड़ी की सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने और मीडिया कंट्रोल के लिए किया जा सकता है. राइडर्स नेविगेशन फ़ंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए "घर का रास्ता दिखाओ", "मुझे मनचाही जगह पर ले चलो" या "सबसे नज़दीकी चार्जर कितनी दूर है?" जैसे कमांड दे सकते हैं. वॉइस कमांड के ज़रिए गाड़ी की सेटिंग्स में भी बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड और मैजिक ट्विस्ट रीजेन लेवल.

इसकी फीचर्स कनेक्टेड स्मार्टफ़ोन पर सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करने और मीडिया प्लेबैक को कंट्रोल करने तक फैली हुई हैं, जिससे यूज़र्स हैंडलबार से हाथ हटाए बिना ही ट्रैक स्किप कर सकते हैं, म्यूज़िक को पॉज़ कर सकते हैं या दूसरे बेसिक ऑडियो फ़ंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं.

एथर का कहना है कि इस फ़ीचर को इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खासकर उन स्थितियों में जहाँ टचस्क्रीन का इस्तेमाल करना मुश्किल या ध्यान भटकाने वाला हो सकता है. कंपनी का मानना ​​है कि गाड़ी चलाते समय कनेक्टेड गाड़ी के फ़ंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आवाज़ से कंट्रोल करना ज़्यादा आसान और स्वाभाविक तरीका हो सकता है.

यह रोलआउट Gen 3 हार्डवेयर या उससे नए हार्डवेयर वाले Ather 450X, 450 Apex और Rizta Z पर लागू होता है. हालाँकि, यह फ़ीचर 450S या Rizta S पर उपलब्ध नहीं है.

तरुण मेहता ने यह भी बताया कि डेवलपमेंट का अगला चरण वन-वे वॉइस कमांड से आगे बढ़कर स्कूटर को राइडर्स के साथ प्रोएक्टिव रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाएगा. इससे सिस्टम राइडिंग की स्थितियों और गाड़ी की स्थिति के आधार पर अलर्ट, सुझाव और फ़ीडबैक दे सकेगा.